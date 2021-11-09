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Больше не доступен

Беспроводная колонка

TAS6305/00

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Вечеринка днем и ночью

Веселитесь круглые сутки с водонепроницаемой Bluetooth-колонкой, которая обеспечивает 20 часов воспроизведения без подзарядки. Мощные басы заставят всех двигаться в одном ритме. Устройство располагает USB-разъемом, что позволяет вам заряжать от него смартфон.

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Вечеринка днем и ночью

  • Bluetooth®

  • Выходная мощность 30 Вт

  • 20 часов воспроизведения

  • Функция внешнего аккумулятора

Водонепроницаемые, всегда готовы к работе

Водонепроницаемые, всегда готовы к работе

Благодаря классу защиты IPX7 с этой портативной Bluetooth-колонкой вы можете погружаться на глубину до 1 метра и находиться под водой до 30 минут. Наслаждайтесь любимой музыкой в душе, возле бассейна и даже в самом бассейне! Радиус действия беспроводной сети составляет 20 метров.

20 часов воспроизведения. Встроенный внешний аккумулятор

20 часов воспроизведения. Встроенный внешний аккумулятор

Литий-ионный аккумулятор емкостью 4400 мА-ч обеспечивает 20 часов воспроизведения и возможность зарядки мобильного устройства через USB-порт на колонке. Полная зарядка аккумулятора занимает 6 часов.

На полной громкости. Сопряжение для стереорежима

На полной громкости. Сопряжение для стереорежима

Два пассивных излучателя обеспечивают мощные низкие частоты и высокую четкость звука даже на высокой громкости. Хотите организовать большую вечеринку? Выполните сопряжение с другой колонкой для создания стереозвучания. Светодиодные индикаторы на каждой из них будут мигать в такт мелодии.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
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09/11/2021

Україна

Україна

Відчувай звуки життя

Продукти Філіпс роблять життя моєї сім'ї зручним та комфортним. Так і з цією портативною колонкою, у ній поєднано максимальний функціонал якості звуку, зручна і легка у використанні, а звучання задовільнить примхи визнаних звукоманів. Завжди Філіпс.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAS6305 Бездротовий гучномовець

Дата пользования 2021-07-09

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAS6305 Бездротовий гучномовець

Дата пользования 2021-07-09

10/01/2021

Україна

Україна

Отличная блютуз колонка!)

До покупки данной колонкой более 5ти лет пользовался их же Блютуз Колонкой, Philips BT6600 - пережила и байдарки, и походы, и просто прогулки. Не говоря уже о отличном звуке дома: чистый, не "забасованный" звук, с мягким, вкусным басом и чистыми средними/высокими частотами. Не хрипит на высокой громкости. Жаль - сняли с производства, взял бы точно такую же. По новой колонке - пока она у меня не больше нескольких месяцев - пока тоже - только положительные эмоции. Советую. По звуку - чуть громче прошлой + больший акцент на басах, но в то же время - остальные частоты не пострадали. Качает, как надо - и металл, и джаз - красота!

Плюсы

Звук; Внешний вид; Функционал.

Минусы

В комплекте нет чехла для транспортировки. Девайс не самый дешёвый, могли бы и положить. Так же нет ЗУ, только кабель и короткий аукс. По щедрее бы))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAS6305 Бездротовий гучномовець

Дата пользования 2019-12-10

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAS6305 Бездротовий гучномовець

Дата пользования 2019-12-10

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