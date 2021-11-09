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Больше не доступен
Вечеринка днем и ночью
Веселитесь круглые сутки с водонепроницаемой Bluetooth-колонкой, которая обеспечивает 20 часов воспроизведения без подзарядки. Мощные басы заставят всех двигаться в одном ритме. Устройство располагает USB-разъемом, что позволяет вам заряжать от него смартфон.
Bluetooth®
Выходная мощность 30 Вт
20 часов воспроизведения
Функция внешнего аккумулятора
Благодаря классу защиты IPX7 с этой портативной Bluetooth-колонкой вы можете погружаться на глубину до 1 метра и находиться под водой до 30 минут. Наслаждайтесь любимой музыкой в душе, возле бассейна и даже в самом бассейне! Радиус действия беспроводной сети составляет 20 метров.
Литий-ионный аккумулятор емкостью 4400 мА-ч обеспечивает 20 часов воспроизведения и возможность зарядки мобильного устройства через USB-порт на колонке. Полная зарядка аккумулятора занимает 6 часов.
Два пассивных излучателя обеспечивают мощные низкие частоты и высокую четкость звука даже на высокой громкости. Хотите организовать большую вечеринку? Выполните сопряжение с другой колонкой для создания стереозвучания. Светодиодные индикаторы на каждой из них будут мигать в такт мелодии.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Coolment
09/11/2021
Україна
Відчувай звуки життя
Продукти Філіпс роблять життя моєї сім'ї зручним та комфортним. Так і з цією портативною колонкою, у ній поєднано максимальний функціонал якості звуку, зручна і легка у використанні, а звучання задовільнить примхи визнаних звукоманів. Завжди Філіпс.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAS6305 Бездротовий гучномовець
Дата пользования 2021-07-09
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAS6305 Бездротовий гучномовець
Дата пользования 2021-07-09
BleedingSun
10/01/2021
Україна
Отличная блютуз колонка!)
До покупки данной колонкой более 5ти лет пользовался их же Блютуз Колонкой, Philips BT6600 - пережила и байдарки, и походы, и просто прогулки. Не говоря уже о отличном звуке дома: чистый, не "забасованный" звук, с мягким, вкусным басом и чистыми средними/высокими частотами. Не хрипит на высокой громкости. Жаль - сняли с производства, взял бы точно такую же. По новой колонке - пока она у меня не больше нескольких месяцев - пока тоже - только положительные эмоции. Советую. По звуку - чуть громче прошлой + больший акцент на басах, но в то же время - остальные частоты не пострадали. Качает, как надо - и металл, и джаз - красота!
Плюсы
Звук; Внешний вид; Функционал.
Минусы
В комплекте нет чехла для транспортировки. Девайс не самый дешёвый, могли бы и положить. Так же нет ЗУ, только кабель и короткий аукс. По щедрее бы))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAS6305 Бездротовий гучномовець
Дата пользования 2019-12-10
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAS6305 Бездротовий гучномовець
Дата пользования 2019-12-10