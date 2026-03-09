Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Ваша универсальная магнитола с CD

      Магнитола с CD

      TAZ2000S/10

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Ваша универсальная магнитола с CD

      Слушайте любимую музыку с портативным бумбоксом для меломанов, который поддерживает компакт-диски любого формата. Также доступно FM-радио, стабильная потоковая передача по Bluetooth®, воспроизведение через USB и аудиовход для других устройств.

      Узнать обо всех преимуществах

      Магнитола с CD

      Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

      Все необходимое в одной покупке

      Цена комплекта

      Пропустить

      Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

      Добавление аксессуаров

      этот продукт
      Магнитола с CD
      - {discount-value}

      Магнитола с CD

      итого

      recurring payment

      Ваша универсальная магнитола с CD

      • CD-плеер с поддержкой разных источников
      • CD, FM-радио, USB
      • Bluetooth® 6.0, аудиовход
      • Встроенная ручка для переноски
      Переработанный пластик сертификации GRS. Экологичная упаковка

      Переработанный пластик сертификации GRS. Экологичная упаковка

      Мы используем в нашей продукции бывший в употреблении переработанный пластик, наша упаковка изготавливается из сертифицированного FSC переработанного картона, а вкладыши печатаются на переработанной бумаге.

      Портативный CD-плеер в стиле бумбокса

      Впервые слушаете музыку на CD-дисках или хотите поставить любимый диск из коллекции? Этот CD-плеер с загрузкой дисков сверху подойдет для комфортного прослушивания. Он поддерживает воспроизведение компакт-дисков любого формата, а удобная ручка позволяет легко переносить его в нужное место. Просто подключите к розетке переменного тока или установите 6 батареек* (типа R14 C) и возьмите его с собой на улицу.

      Цифровое FM-радио с 20 предустановками

      Если вы хотите послушать музыку не только с компакт-диска, цифровой тюнер FM поможет без труда найти ваши любимые радиостанции. Можно сохранить до 20 частот радио в качестве предустановок.

      Простая беспроводная потоковая передача через Bluetooth®

      Хотите использовать этот CD-плеер в качестве портативной колонки? Подключение по Bluetooth® позволит вам с комфортом воспроизводить на нем музыку с совместимого мобильного устройства, а динамическое усиление басов — погрузиться в энергичное звучание любимых композиций.

      Подключение к другим источникам через порт USB и аудиовход

      Для еще большей универсальности доступен порт USB, к которому можно подключить флэш-накопитель и слушать цифровые аудиофайлы. Также можно использовать аудиовход для подключения винилового проигрывателя.

      Встроенный таймер сна

      Если вы любите засыпать под музыку, аудиокнигу или радио, то можете задать таймер сна на 120, 90, 60, 30 или 15 минут. CD-плеер перейдет в режим ожидания, когда истечет заданное время.

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        3 Вт
        Улучшение звука
        Динамическое усиление басов
        Звуковая система
        Стерео
        Диаметр излучателя
        2,5"
        Регулятор громкости
        вверх/вниз

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        2

      • Подключения

        USB
        Type-A (воспроизведение)
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        Аудиовход (3,5 мм)
        Да
        Версия Bluetooth
        6,0

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Диапазоны тюнера
        • FM моно
        • FM стерео
        Сохранение радиостанций
        20
        RDS
        Нет
        Тип антенны
        Телескопический

      • Комфорт

        Тип дисплея
        ЖК
        Цвет подсветки
        Белый
        Таймер отключения
        Да

      • Питание

        Тип элемента питания
        LR14
        Напряжение батареи
        1.5  В
        Электропитание
        100–240 В, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,8 Вт (дисплей часов вкл.)
        Количество аккумуляторов
        6*
        Тип питания
        Перем. ток, батарейки*

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Да
        Шнур питания
        Да
        Гарантия
        • Гарантийный талон
        • Бюллетень по безопасности

      • Дизайн

        Цвет
        серебристый (панель)

      • Размеры

        Глубина упаковки
        159  миллиметра
        Глубина продукта
        245  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        1,95  кг
        Высота упаковки
        278  миллиметра
        Ширина упаковки
        370  миллиметра
        Ширина продукта
        285  миллиметра
        Высота продукта
        125  миллиметра
        Вес продукта
        1,15  кг

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы воспроизведения дисков
        • Быстро вперед/назад
        • Поиск следующей/предыдущей дорожки
        • Повтор/В произвольном порядке/Программа
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Количество дек
        1
        Режимы для USB Direct
        • Воспроизведение/пауза
        • Предыдущая/следующая
        • Быстро назад/быстро вперед
        • Стоп
        • Повтор
        • Вперемешку
        • Запрограммированное воспроизведение
        Тип загрузчика
        Верхняя сторона
        Программируемые дорожки
        20
        Режим Bluetooth
        • Воспроизведение/пауза
        • Предыдущая/следующая

      • Совместимость

        Управление в приложении для смартфона/планшета
        Нет

      • Забота об окружающей среде

        Пластиковый корпус
        содержит 60 % сертифицированного GRS переработанного б/у АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирол) TE-00132492

      Badge-D2C

      Получите консультацию по этому продукту

      Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

      Отзывы

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      • Этот продукт имеет отсек для батареек, однако батарейки не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

      Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*

      Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

      Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

      Получайте актуальные и полезные советы от Philips

      Узнавайте первыми информацию о новинках

      *

      *Промокод -10% скидки на покупки на Philips.ua будет отправлен на электронную почту, указанную в форме подписки, при первой регистрации такой электронной почты. Скидки по промокодам не суммируются с предложениями по другим промокодам и акциям, включая акцию "Вместе дешевле: Купите комплект и сэкономьте".

      Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!
      Что это значит?

      Зарегистрируйтесь
      в MyPhilips

      Эксклюзивные предложения

      Расширенную гарантию на выбранные продукты 

      Полезные советы

      Зарегистрироваться

      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

      Я понимаю

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.