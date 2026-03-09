TAZ2500/10
Слушайте кассеты и все остальное
Готовы вновь открыть для себя звучание любимых кассет? Этот портативный бумбокс оснащен встроенным кассетным плеером, а также CD-проигрывателем. Вы также получите поддержку DAB+/FM-радио, стабильную потоковую передачу по Bluetooth®, воспроизведение через USB и аудиовход для других устройств.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Магнитола с CD
Мы используем в нашей продукции бывший в употреблении переработанный пластик, наша упаковка изготавливается из сертифицированного FSC переработанного картона, а вкладыши печатаются на переработанной бумаге.
Впервые слушаете музыку на CD-дисках или хотите поставить любимый диск из коллекции? Этот CD-плеер с загрузкой дисков сверху подойдет для комфортного прослушивания. Он поддерживает воспроизведение компакт-дисков любого формата, а удобная ручка позволяет легко переносить его в нужное место. Просто подключите к розетке переменного тока или установите 6 батареек* (типа R14 C) и возьмите его с собой на улицу.
Если вы хотите послушать музыку не только компакт-диска, цифровой тюнер поможет без труда найти ваши любимые радиостанции FM или DAB+. Можно сохранить до 20 DAB+ и 20 FM-частот радио в качестве предустановок.
Хотите использовать этот CD-плеер в качестве портативной колонки? Подключение по Bluetooth® позволит вам с комфортом воспроизводить на нем музыку с совместимого мобильного устройства, а динамическое усиление басов — погрузиться в энергичное звучание любимых композиций.
Кассетный плеер спереди открывает новые возможности для прослушивания. От микстейпов, накопленных за долгие годы, до прослушивания новых кассет: вставьте кассету в слот, нажмите кнопку воспроизведения и погрузитесь в музыку.
Для еще большей универсальности доступен порт USB, к которому можно подключить флэш-накопитель и слушать цифровые аудиофайлы. Также можно использовать аудиовход для подключения винилового проигрывателя.
Если вы любите засыпать под музыку, аудиокнигу или радио, то можете задать таймер сна на 120, 90, 60, 30 или 15 минут. CD-плеер перейдет в режим ожидания, когда истечет заданное время.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Дизайн
Размеры
Аудиовоспроизведение
Совместимость
Забота об окружающей среде
