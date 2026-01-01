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XV1791/01
Сменный фильтр
Комплект сменного фильтра для беспроводного пылесоса Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry серии 9000 для сухой и влажной уборки. В комплект входит полноценный фильтр, включая верхнюю и нижнюю крышки, а также моющийся губчатый фильтр. Рекомендуется заменять каждые 6 месяцев.
Фильтры для Philips AquaTrio серии 9000
С верхней и нижней крышками фильтров
Моющийся губчатый фильтр
Меняйте фильтры раз в 6 месяцев
Корпус фильтра с верхней и нижней крышками
Для долгого срока службы фильтра из пеноматериала его можно легко мыть под краном или в посудомоечной машине.
Рекомендуем заменять фильтры каждые 6 месяцев для обеспечения оптимальной эффективности очистки с помощью устройства.
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