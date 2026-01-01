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  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
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  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg

Аксессуары для беспроводного AquaTrioСменный фильтр

XV1791/01

1 награда

Сменный фильтр

Комплект сменного фильтра для беспроводного пылесоса Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry серии 9000 для сухой и влажной уборки. В комплект входит полноценный фильтр, включая верхнюю и нижнюю крышки, а также моющийся губчатый фильтр. Рекомендуется заменять каждые 6 месяцев.

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Совместимые продукты
Серия 9000

Серия 9000
Беспроводной моющий пылесос AquaTrio

XW9463/11

Серия 9000

Серия 9000
Беспроводной моющий пылесос AquaTrio

XW9463/10

Оригинальный сменный фильтр для беспроводного пылесоса AquaTrio

Сменный фильтр

  • Фильтры для Philips AquaTrio серии 9000

  • С верхней и нижней крышками фильтров

  • Моющийся губчатый фильтр

  • Меняйте фильтры раз в 6 месяцев

Корпус фильтра с верхней и нижней крышками

Корпус фильтра с верхней и нижней крышками

Моющийся фильтр для длительного поддержания высокой скорости воздухопотока

Для долгого срока службы фильтра из пеноматериала его можно легко мыть под краном или в посудомоечной машине.

Замена каждые 6 месяцев для оптимальных результатов

Рекомендуем заменять фильтры каждые 6 месяцев для обеспечения оптимальной эффективности очистки с помощью устройства.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Изображение VRS_PBTAWARD66

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