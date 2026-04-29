Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Пылесосы и швабры
Все серии
Серия 9000 Беспроводной моющий пылесос AquaTrio
Поддержка
XW9463/10
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Приложение к руководству пользователя
XW9463 XW9465 Quick Start Guide
Аксессуары для беспроводного AquaTrioСменный фильтр
Средство для мытья полов PhilipsДля любых твердых напольных покрытий
Аксессуары для беспроводного AquaTrioСменные щетки
Аккумулятор и зарядное устройствоЛитий-ионный аккумулятор 25,2 В
Связаться с Philips
Мы готовы помочь