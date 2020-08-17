Раздражение кожи после применения эпилятора Satinelle

Если вы только начинаете использовать эпилятор, вы можете заметить ряд эффектов, например покраснение или набухание кожи. Не стоит беспокоиться; обычно со временем это проходит. Дайте своей коже время привыкнуть. Попробуйте выполнять эпиляцию перед сном, чтобы у вашей кожи было время на отдых.



Для ухода за кожей после эпиляции нанесите на нее антисептический крем и или мягкий, не содержащий спирт лосьон. Для обработки области подмышек также можно использовать не содержащий спирт дезодорант.



Если раздражение остается на коже более 3 дней, обратитесь к врачу.