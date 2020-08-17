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Раздражение кожи после применения эпилятора Satinelle

Если вы ощущаете зуд, покраснение или набухание кожи после использования эпилятора Philips Satinelle, наши советы ниже помогут вам решить эту проблему самостоятельно.

Информация на данной странице относится к моделям: BRE235/00, BRE245/00, BRE275/00. Показать больше  ›

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