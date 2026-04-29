Служба поддержки Philips Моя зубная щетка Sonicare слишком слабо вибрирует

Если прилагаемая ниже инструкция не помогает, свяжитесь с нами или нажмите здесь, чтобы отправить заявку на гарантийное обслуживание онлайн, чтобы мы помогли вам получить устройство на замену. На все зубные щетки и ирригаторы Sonicare распространяется двухлетняя гарантия.



Если ваша зубная щетка вибрирует с меньшей мощностью, чем раньше, в представленных ниже советах по устранению неисправностей вы найдете несколько решений.



Рекомендуем выполнять предложенные действия в порядке, в котором они представлены ниже. Между каждым из действий проверяйте, устранена ли проблема, прежде чем перейти к следующему.

1. Полностью зарядите аккумулятор. Зубной щетке с неполным зарядом аккумулятора может потребоваться больше мощности для достаточно сильной вибрации. Рекомендуем заряжать аккумулятор в течение не менее 24 часов.



Зарядные устройства для всех зубных щеток Sonicare отличаются и не совместимы с другими моделями Sonicare. Рекомендуем заряжать зубную щутку с помощью оригинального зарядного устройства, которое было в комплекте поставки вашей зубной щетки. 2. Выключите функцию EasyStart. На некоторых зубных щетках функция EasyStart активна по умолчанию. Эта функция постепенно повышает мощность вибраций щетки после каждого сеанса чистки зубов. Такое повышение мощности будет происходить в течение первых 14 сеансов. Если вы хотите, чтобы зубная щетка сразу вибрировала на высокой мощности, рекомендуем отключить функцию EasyStart. 3. Замените чистящую насадку. Это также может быть связано с износом чистящей насадки. Мы рекомендуем заменять чистящую насадку раз в 3 месяца. Новую чистящую насадку можно купить в нашем интернет-магазине.



Если вы недавно заменили чистящую насадку, перейдите к следующему шагу. 4. Смените режим чистки. На вашей зубной щетке интенсивность вибрации зависит от выбранного режима. В некоторых режимах чистки, таких как TongueCare (Уход за языком) и Sensitive (Чувствительный), она будет ниже. Рекомендуем регулировать интенсивность вибраций, меняя режим чистки на более подходящий. Выключите зубную щетку и нажмите кнопку выбора режима/интенсивности, чтобы выбрать желаемый режим. 5. Смените уровень интенсивности. Некоторые зубные щетки поддерживают несколько режимов интенсивности. См. инструкцию по эксплуатации, чтобы узнать, имеется ли на вашей зубной щетке настройка интенсивности. Уровень интенсивности будет влиять на мощность вибраций зубной щетки. Доступно несколько уровней интенсивности. Зубная щетка будет автоматически выбирать уровень интенсивности в зависимости от установленной чистящей насадки.



Во время чистки интенсивность можно изменить нажатием кнопки выбора режима/интенсивности. Настройка интенсивности невозможна, если ручка зубной щетки выключена. Проблемы с зубной щеткой не удалось устранить? Если эти советы не помогли устранить проблему, возможен внутренний дефект зубной щетки. Рекомендуем запросить ремонт или замену вашей зубной щетки.