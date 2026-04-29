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Моя зубная щетка Sonicare слишком слабо вибрирует

Если прилагаемая ниже инструкция не помогает, свяжитесь с нами или нажмите здесь, чтобы отправить заявку на гарантийное обслуживание онлайн, чтобы мы помогли вам получить устройство на замену. На все зубные щетки и ирригаторы Sonicare распространяется двухлетняя гарантия. 

Если ваша зубная щетка вибрирует с меньшей мощностью, чем раньше, в представленных ниже советах по устранению неисправностей вы найдете несколько решений.

Рекомендуем выполнять предложенные действия в порядке, в котором они представлены ниже. Между каждым из действий проверяйте, устранена ли проблема, прежде чем перейти к следующему. 

Информация на данной странице относится к моделям: HX6850/47 , HX6807/51 , HX6807/28 . Показать больше  ›

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