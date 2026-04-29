Щетка Sonicare не вибрирует

Если аккумулятор зубной щетки заряжен не полностью, для вибрации зубной щетки может потребоваться больше мощности. Рекомендуем заряжать аккумулятор в течение не менее 24 часов. Чтобы избежать этого, вы можете всегда оставлять зубную щетку в зарядном устройстве.



Если вы не пользовались зубной щеткой в течение месяца или дольше, аккумулятор мог полностью разрядиться. Установите ручку в зарядное устройство. Аккумулятор заряжается, однако для подсветки индикатора может потребоваться несколько минут. Рекомендуем заряжать аккумулятор зубной щетки в течение не менее 24 часов.

