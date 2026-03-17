Умови пошуку

0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Підтримка Philips

    Які режими чищення має зубна щітка Sonicare?

    Оновлено 17 March 2026

    Зубна щітка Sonicare має різні режими чищення. Ці режими можуть бути іншими залежно від зубної щітки.

    Режим зубної щітки за замовчуванням – це "Чищення". Цей режим забезпечує 2 хвилини чищення і підходить для щоденного використання. 

    Інші режими чищення: 

    • Ретельне чищення (3 хвилини): забезпечує додатковий час для обробки проблемних місць.
    • Ретельне чищення+ (2/3 хвилин): подібний до режиму ретельного очищення. Якщо зубну щітку під’єднано, цей режим працюватиме 2 хвилини. Щітка подаватиме звуковий сигнал кожні 20 секунд. Якщо зубну щітку не під’єднано, цей режим працює 3 хвилини. Щітка подаватиме звуковий сигнал кожні 30 секунд. 
    • Відбілювання (2 хвилини 30 секунд): чудово усуває плями на поверхні.
    • Полірування (1 хвилина): ідеально підходить для згладжування поверхні зубів.
    • Турбота про ясна (3 хвилини): ідеально підходить для чищення зубів і ясен.
    • Покращення стану ясен (3 хвилини 20 секунд): розроблений для чищення та масажу ясен для покращення їх стану.
    • Делікатний режим (2 хвилини): створює ніжні вібрації і підходить для чутливих зубів.
    • Догляд за язиком (20 секунд): чистьте язик за допомогою насадки для щітки TongueCare.

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: HX6850/47 , HX6807/28 , HX7403/05 , HX6807/51 , HX6830/44 , HX7428/02 , HX3689/43 , HX3689/44 , HX7406/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7400/06 , HX7423/01 , HX7420/01 , HX7106/01 , HX7108/01 , HX9997/32 , HX7101/01 , HX7421/01 , HX7108/02 , HX9911/19 , HX9911/23 , HX6851/53 , HX7408/02 , HX7406/02 , HX7403/01 , HX6851/34 , HX9992/42 , HX9992/31 , HX6800/35 , HX6807/35 , HX6806/04 , HX6877/28 , HX6807/63 , HX6839/28 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9992/12 , HX9914/54 , HX6481/50 , HX9992/11 , HX9992/02 , HX6850/34 , HX9911/09 , HX3411/01 , HX6352/42 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9911/27 , HX9911/94 , HX9911/17 , HX9911/29 , HX9914/69 , HX6877/68 , HX6803/04 , HX6836/24 , HX6856/29 , HX6711/02 , HX6721/35 , HX9172/14 , HX3212/03 , HX8911/01 , HX8923/34 , HX9903/03 , HX6830/35 , HX6322/04 , HX9362/67 , HX9342/02 , HX6871/47 , HX9901/13 , HX9901/03 , HX9901/63 , HX6800/44 , HX6850/57 , HX6859/68 , HX6800/63 , HX6870/34 , HX6859/35 , HX6888/89 , HX6857/35 , HX6857/28 , HX6888/90 , HX6848/92 , HX6830/53 , HX6807/24 , HX6806/03 , HX6801/04 , HX6877/35 , HX6851/29 , HX6877/34 , HX6870/47 , HX6859/34 , HX6859/29 , HX6856/17 , HX6877/29 , HX6876/29 , HX6807/04 , HX6212/88 , HX6212/89 , HX6212/90 , HX9334/41 , HX6212/87 , HX9392/39 , HX9954/57 , HX9924/47 , HX9924/27 , HX9924/17 , HX9903/13 , HX9924/07 , HX8911/02 , HX9394/40 , HX9352/30 , HX9142/32 , HX9372/04 , HX9334/34 , HX6311/07 , HX9352/04 , HX9332/04 , HX6731/02 , HX6511/50 , HX6902/02 . Натисніть тут, щоб показати більше номерів товарів Натисніть тут, щоб показати менше номерів товарів

    Часті запитання

    Зв’язатися з Philips

    Ми з радістю допоможемо

    Зв’язатися з Philips

    Ми з радістю допоможемо

    Шукаєте щось інше?

    Дізнайтеся про всі варіанти підтримки Philips

    Головна сторінка служби підтримки

    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

    Я розумію

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.