Зубна щітка Sonicare має різні режими чищення. Ці режими можуть бути іншими залежно від зубної щітки.
Режим зубної щітки за замовчуванням – це "Чищення". Цей режим забезпечує 2 хвилини чищення і підходить для щоденного використання.
Інші режими чищення:
- Ретельне чищення (3 хвилини): забезпечує додатковий час для обробки проблемних місць.
- Ретельне чищення+ (2/3 хвилин): подібний до режиму ретельного очищення. Якщо зубну щітку під’єднано, цей режим працюватиме 2 хвилини. Щітка подаватиме звуковий сигнал кожні 20 секунд. Якщо зубну щітку не під’єднано, цей режим працює 3 хвилини. Щітка подаватиме звуковий сигнал кожні 30 секунд.
- Відбілювання (2 хвилини 30 секунд): чудово усуває плями на поверхні.
- Полірування (1 хвилина): ідеально підходить для згладжування поверхні зубів.
- Турбота про ясна (3 хвилини): ідеально підходить для чищення зубів і ясен.
- Покращення стану ясен (3 хвилини 20 секунд): розроблений для чищення та масажу ясен для покращення їх стану.
- Делікатний режим (2 хвилини): створює ніжні вібрації і підходить для чутливих зубів.
- Догляд за язиком (20 секунд): чистьте язик за допомогою насадки для щітки TongueCare.