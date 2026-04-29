Чи можна використовувати будь-який адаптер USB для заряджання пристрою Philips OneBlade?
Ні, для під’єднання Philips OneBlade до розетки слід використовувати лише адаптери USB, які відповідають певним характеристикам. Використання неправильного типу адаптера може пошкодити пристрій.
Детальніше читайте внизу.
Щоб безпечно та ефективно заряджати OneBlade, перевірте, чи адаптер USB відповідає поданим далі характеристикам.
Вхідна напруга: 100–240 В.
Вихідна напруга: 5 В.
Вихідна потужність: 1 А чи більше.
Якщо ви маєте намір заряджати OneBlade у середовищі з високим рівнем вологи (наприклад, у ванній), завжди використовуйте адаптер із захистом від бризок (IPX4*).
Ці характеристики можна знайти на самому адаптері (див. приклад нижче) або в документації, яку ви отримали під час покупки адаптера.
*Порада: X у позначенні IPX4 є заповнювачем, і на його місці може бути інша цифра (наприклад, IP24 або IP44) в описі адаптера. Якщо друга цифра після "IP" є "4", адаптер класифікується як захищений від бризок.
Так, відповідний адаптер можна отримати безпосередньо в Philips. Доступність залежить від вашого місця знаходження: