Чи можна використовувати будь-який адаптер USB для заряджання пристрою Philips OneBlade?

Щоб безпечно та ефективно заряджати OneBlade, перевірте, чи адаптер USB відповідає поданим далі характеристикам.

Вхідна напруга: 100–240 В.

Вихідна напруга: 5 В.

Вихідна потужність: 1 А чи більше.

Якщо ви маєте намір заряджати OneBlade у середовищі з високим рівнем вологи (наприклад, у ванній), завжди використовуйте адаптер із захистом від бризок (IPX4*).

Ці характеристики можна знайти на самому адаптері (див. приклад нижче) або в документації, яку ви отримали під час покупки адаптера.

*Порада: X у позначенні IPX4 є заповнювачем, і на його місці може бути інша цифра (наприклад, IP24 або IP44) в описі адаптера. Якщо друга цифра після "IP" є "4", адаптер класифікується як захищений від бризок.