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Чи можна використовувати будь-який адаптер USB для заряджання пристрою Philips OneBlade?

Ні, для під’єднання Philips OneBlade до розетки слід використовувати лише адаптери USB, які відповідають певним характеристикам. Використання неправильного типу адаптера може пошкодити пристрій.

Детальніше читайте внизу.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: QP2724/31 , QP1424/65 , QP1324/20 . Показати більше  ›

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