Служба підтримки Philips Які пристрої можна підключати до додатка Philips OneBlade?

Щоб під’єднатися до додатка OneBlade Philips і розблокувати весь спектр пропонованих функцій, потрібно використовувати пристрій Philips OneBlade 360 із можливістю підключення. Щоб дізнатися, чи OneBlade передбачає можливість підключення Bluetooth, читайте посібник користувача. Якщо конкретно функція Bluetooth не згадується, вона не пропонується у вашій моделі, і OneBlade неможливо підключити до додатка.



Хоча до додатка можна підключити лише пристрій OneBlade із можливістю підключення Bluetooth, поради, рекомендації та інформація доступні для всього спектру моделей Philips OneBlade. Додайте свої пристрої (як із можливістю підключення Bluetooth, так і без цієї функції) в додаток, щоб розблокувати відповідні функції та інформацію.