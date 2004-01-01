Додаток Philips Sonicare доступний на більшості смартфонів, якщо операційна система (ОС) відповідає мінімальним вимогам, зазначеним нижче.

Android: Android 12 і вище

Apple: iOS 17 і вище

Додаток Philips Sonicare for Kids доступний на більшості смартфонів і планшетів, якщо операційна система (ОС) відповідає мінімальним вимогам, зазначеним нижче.

Android: Android 8 і вище

Apple: iOS 12 і вище

Пристрої, які були перепрошиті або зламані, не підтримуються жодним додатком. Також не підтримуються пристрої бренду Huawei, незалежно від їх операційної системи.

Завантажити додаток можна в магазині Google Play Store або Apple iOS Store.