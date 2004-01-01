Умови пошуку

0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Підтримка Philips

    Які пристрої сумісні з додатком Sonicare/Sonicare for Kids?

    Оновлено 21 травня 2025 р.

    Додаток Philips Sonicare доступний на більшості смартфонів, якщо операційна система (ОС) відповідає мінімальним вимогам, зазначеним нижче.

    Android: Android 12 і вище
    Apple: iOS 17 і вище

    Додаток Philips Sonicare for Kids доступний на більшості смартфонів і планшетів, якщо операційна система (ОС) відповідає мінімальним вимогам, зазначеним нижче. 

    Android: Android 8 і вище
    Apple: iOS 12 і вище 

    Пристрої, які були перепрошиті або зламані, не підтримуються жодним додатком. Також не підтримуються пристрої бренду Huawei, незалежно від їх операційної системи.

    Завантажити додаток можна в магазині Google Play Store або Apple iOS Store. 

     

     

     

     

    Часті запитання

    Шукаєте щось інше?

    Дізнайтеся про всі варіанти підтримки Philips

    Головна сторінка служби підтримки

    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

    Я розумію

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.