Служба підтримки Philips Чи можна використовувати Philips OneBlade на вологій або сухій шкірі?

Усі моделі Philips OneBlade можна використовувати на вологій або сухій шкірі, із гелем або піною для гоління, або навіть у ванні чи душі.

Хоча сухе гоління часто призводить до кращих результатів (оскільки вологе волосся прилипає до шкіри), ви можете голитися як завгодно. Якщо ви використовуєте піну або гель для гоління, регулярно промивайте лезо водою для отримання найкращих результатів.

Порада: деякі продукти містять кришку для роз’єму для заряджання, але для Philips OneBlade її не передбачено. Ви можете використовувати OneBlade у ванні або душі, не закриваючи роз’єм для заряджання.