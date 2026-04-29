Служба підтримки Philips Як зібрати ручний молоковідсмоктувач Philips Avent?

Ця стаття стосується молоковідсмоктувачів Philips Avent, наведених нижче.



Щоб зібрати ручний молоковідсмоктувач Philips Avent, виконайте наведені нижче дії.



Примітка. Частини молоковідсмоктувача, які контактують із молоком, мають бути чисті та продезінфіковані.

Збирання ручного молоковідсмоктувача Вставте (білий) клапан у корпус молоковідсмоктувача внизу. Посуньте клапан якомога далі (мал. 1). Прикрутіть корпус відсмоктувача до пляшечки, повертаючи його за годинниковою стрілкою до надійної фіксації (мал. 2). Вставте стержень у силіконову мембрану. Вставляйте стержень до кінця (мал. 3). Вставте силіконову мембрану в корпус молоковідсмоктувача зверху. Її потрібно надійно закріпити навколо обідка, натискаючи пальцями донизу, для створення ідеального вакууму (мал. 4). Під’єднайте ручку до мембрани зі стержнем, зачепивши отвір у ручці над кінцем стержня. Опустіть ручку на корпус молоковідсмоктувача до фіксації (мал. 5). Установіть подушечку на корпус молоковідсмоктувача, щоб обідок накривав корпус молоковідсмоктувача. Проштовхніть внутрішню частину насадки у воронку навпроти лінії, показаної стрілкою, щоб краї насадки було правильно закріплено навколо корпусу молоковідсмоктувача (мал. 6). Лише для ручного молоковідсмоктувача Essential SCF417: Натисніть між пелюстками, щоб видалити повітря.