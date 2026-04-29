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Як зібрати ручний молоковідсмоктувач Philips Avent?

Ця стаття стосується молоковідсмоктувачів Philips Avent, наведених нижче. 
 
Щоб зібрати ручний молоковідсмоктувач Philips Avent, виконайте наведені нижче дії.

Примітка. Частини молоковідсмоктувача, які контактують із молоком, мають бути чисті та продезінфіковані.

Як зібрати ручний молоковідсмоктувач Philips Avent?

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: SCF430/10 , SCF430/13 , SCF430/16 . Показати більше  ›

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