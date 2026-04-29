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Як користуватися ручним молоковідсмоктувачем Philips Avent?

Якщо ви не впевнені, як користуватися ручним молоковідсмоктувачем Philips Avent, читайте наші вказівки нижче.

Перед першим використанням і після кожного використання молоковідсмоктувач слід розібрати, почистити та продезінфікувати усі частини.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: SCF430/10 , SCF430/13 , SCF430/16 . Показати більше  ›

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