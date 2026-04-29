Як користуватися ручним молоковідсмоктувачем Philips Avent?
Якщо ви не впевнені, як користуватися ручним молоковідсмоктувачем Philips Avent, читайте наші вказівки нижче.
Перед першим використанням і після кожного використання молоковідсмоктувач слід розібрати, почистити та продезінфікувати усі частини.
Примітка: Завжди використовуйте молоковідсмоктувач із насадкою.
Добре помийте руки водою з милом; слідкуйте, щоб груди були чистими.
Прикладіть зібраний корпус молоковідсмоктувача до грудей. Перевірте, чи сосок розташований по центру, щоб насадка створила герметичне ущільнення.
Обережно натискайте на ручку доти, поки не відчуєте присмоктування до грудей (див. зображення нижче). Після цього дайте ручці повернутися у неробоче положення. Швидко повторюйте цей крок 5 чи 6 разів, щоб стимулювати відтік молока.
Примітка. Не потрібно повністю натискати на ручку. Натискайте на неї, поки це комфортно для вас. Хоча ви й не використовуєте максимально можливе всмоктування молоковідсмоктувача, молоко незабаром почне текти.
Коли молоко починає текти, виберіть повільніший ритм, натискаючи на ручку й утримуючи її натиснутою деякий час, перш ніж відпускати в неробоче положення. Продовжуйте цей ритм, поки молоко тече. Якщо рука втомилася, почніть робити це іншою рукою або зціджуйте з іншої груді.
Примітка. Не хвилюйтесь, якщо молоко не потече одразу. Розслабтесь і продовжуйте зціджування. Періодична зміна положення молоковідсмоктувача на грудях стимулює притік молока.
Продовжуйте зціджувати, поки не відчуєте, що груди порожні.
Завершивши зціджування, обережно зніміть молоковідсмоктувач із грудей і відкрутіть пляшечку від корпуса молоковідсмоктувача. Почистьте інші частини молоковідсмоктувача, які використовувалися.
Якщо у вас і надалі виникають проблеми з використанням ручного молоковідсмоктувача Philips Avent, зверніться до нас для отримання подальшої підтримки.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:SCF430/10 , SCF430/13 , SCF430/16 . Показати більше ›