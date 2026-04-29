Як користуватися ручним молоковідсмоктувачем Philips Avent?

Коли молоко починає текти, виберіть повільніший ритм, натискаючи на ручку й утримуючи її натиснутою деякий час, перш ніж відпускати в неробоче положення. Продовжуйте цей ритм, поки молоко тече. Якщо рука втомилася, почніть робити це іншою рукою або зціджуйте з іншої груді.