Під час ремонту або обслуговування транспортних засобів немає місця для помилок. Лінійка світлодіодних інспекційних ліхтарів Philips Xperion 6000 допомагає вам побачити майже скрізь, де це потрібно, забезпечуючи тривалу довговічність, гнучкість і ресурс батареї для найкращого виконання вами роботи.
Потужне світлодіодне світло
Освітлення всієї робочої
Лінійка Philips Xperion 6000 що дозволяють підсвічувати об’єкти точно й яскраво за допомогою головного джерела освітлення з широким пучком високої яскравості до 2400 лм і потужного точкового освітлення до 250 лм, щоб краще бачити навіть найдрібніші деталі.
Працюйте цілий день
Тривала робота до 22 годин* в еко-режимі
Одне заряджання забезпечує достатню кількість енергії для повного робочого дня.Завдяки потужній літієвій батареї ліхтарі Philips Xperion 6000 можна повністю зарядити через роз’єм USB-C або бездротову мультидок-станцію й насолоджуватися яскравим світлодіодним світлом уповні.
Створено для тривалого використання
Надійний, із захистом від води й пилу
Лінійку Philips Xperion 6000 розроблено для тривалої роботи в жорстких умовах експлуатації із високою ударостійкістю, водонепроникністю та поверхнею, яка здатна витримувати дію хімічних речовин і розчинників у майстернях.
Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6100, який ідеально підходить для тривалого використання, оснащено довгим міцним 5-метровим кабелем (110–240 В), що забезпечує безперервне освітлення до 2400 люменів під час роботи. Подібно до самої лампи, кабель призначено для жорстких умов майстерні та протидії хімічним речовинам, включаючи вуглеводні.
Телескопічне розкладне кріплення
Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6100 має два вбудовані телескопічні гачки, які розкладаються з обох боків та обертаються на 360°. Гачки мають ширші отвори й покриті м’якою гумою для легкого кріплення до капота автомобіля без дряпання фарби. Завдяки тому, що кріплення розкладається від 1,10 до 2,10 метра, наш світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6100 можна використовувати в різних місцях: під капотом, дашком чи заднім люком будь-якого автомобіля, фургона або вантажівки – ця лампа має всю необхідну гнучкість.
Складана конструкція для зручності зберігання
Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6100 можна скласти навпіл, зменшивши його довжину вдвічі для зручного зберігання.
Реєстрація для подовження гарантії
Для вашого спокою на лінійку Philips Xperion 6000 надається повна 3-річна гарантія, включаючи 2-річну стандартну гарантію й додатково 1 роки розширеного захисту. Скористайтеся всіма перевагами покращеного світла та гарантією тривалої роботи вже зараз.
**Заявку потрібно подати на вебсторінці подовження гарантії Philips
