Телескопічне розкладне кріплення

Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6100 має два вбудовані телескопічні гачки, які розкладаються з обох боків та обертаються на 360°. Гачки мають ширші отвори й покриті м’якою гумою для легкого кріплення до капота автомобіля без дряпання фарби. Завдяки тому, що кріплення розкладається від 1,10 до 2,10 метра, наш світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 6100 можна використовувати в різних місцях: під капотом, дашком чи заднім люком будь-якого автомобіля, фургона або вантажівки – ця лампа має всю необхідну гнучкість.