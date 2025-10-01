Hаявності широкий асортимент із 11 універсальних та акумуляторних світлодіодних ліхтарів для майстерень, Нова лінійка Xperion 3000 допомагає професіоналам побачити майже все, що їм потрібно, забезпечуючи тривалу довговічність, гнучкість і ресурс батареї, щоб працювати з комфортом.
Комфортне освітлення
Яскраве світло до 1000 люменів, безпечне для очей
Компактний і багатофункціональний світлодіодний ліхтар Philips Xperion 3000 забезпечує яскраве біле світло, необхідне для щоденного використання.
Тривала робота від батареї
Сфокусоване світло для освітлення менших ділянок
Повністю заряджений ліхтар Philips Xperion 3000 забезпечує яскраве біле світло до 6,5 годин* (основний пучок) у режимі підсиленого освітлення. У разі нерегулярного використання ліхтар може працювати протягом кількох днів до повторного заряджання.
Довговічні й міцні
Захист від води та пилу
Ліхтарі для майстерень Philips Xperion 3000 достатньо міцні для використання у приміщенні та на вулиці. Використання в майстерні неможливе без ударів і подряпин. Падають інструменти, проливаються й переливаються рідини, тому наші інструменти повинні бути довговічними.
Широкий кут поширення променя 110° дозволяє роздивитися найдрібніші деталі
Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 3000 забезпечує широкий кут променя 110°, що ідеально підходить для освітлення всієї робочої зони. Це широке, яскраве світло дозволяє бачити кожну дрібницю під час роботи.
Розумна ручка дозволяє розмістити ліхтар для використання "без рук"
Розумну ручку нашого підкапотного ліхтаря можна використовувати як опору для утримання лампи у вільному положенні, як гачок для підвішування або прикріпити до будь-якої металевої поверхні за допомогою вбудованих магнітів. Ця універсальність дозволяє легко й під правильним кутом розташувати світло, направляючи його туди, де це потрібно.
Індикатор стану батареї
Дізнавайтеся, коли потрібно зарядити батарею, щоб не доводилося переривати роботу. Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips має індикатор стану батареї, який показує, як довго інспекційний ліхтар може працювати до повного розрядження. Крім того, індикатор відображає час, який залишився до повного зарядження.
Виберіть свої Світлодіодні інспекційні ліхтарі Philips Xperion 3000
