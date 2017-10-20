Philips Avent – Алергія на дитячу їжу

Якщо дитина має алергію на певні продукти, імунна система помилково сприймає ці продукти як шкідливі. Алергічна реакція на продукти може спричинити цілий ряд симптомів.
Приблизно 2–5% дітей чутливі до певних продуктів, але ще більше батьків підозрюють, що саме їжа спричиняє проблеми. Зазвичай причиною проблем є молоко, яйця, соя, риба, пшениця та арахіс. У багатьох дітей алергія на продукти зникає до 12 місяців, тому важливо уважно спостерігати за їхнім станом, щоб не залишатися на дієті довше, ніж це потрібно.
Через годину після прийому їжі можуть виникнути миттєві симптоми алергічної реакції, що включають свербіння шкіри, висипку, блювання, набряк Квінке (сильний набряк, спричинений збором рідини під шкірою) та анафілактичну реакцію (алергічна реакція усього тіла, що виникає раптово). Запізнілу алергічну реакцію важче діагностувати і вона може проявлятися через кілька годин або днів після прийому їжі. До можливих симптомів належить екзема, хронічна діарея, коліки, біль у животі та повільний ріст.
Випробування різних продуктів є невід’ємною частиною діагностики для того, щоб:
Після діагностики слід уникати продуктів, які спричиняють симптоми. Якщо Ви годуєте грудьми, також потрібно виключити ці продукти зі свого раціону. Проте в разі виключення з раціону молока та молочних продуктів потрібно приймати кальцієві добавки, щоб не було нестачі цього мікроелемента.
Рекомендується скористатися порадами кваліфікованого дієтолога, щоб дитина продовжувала споживати молоко та продукти для догодовування, які б забезпечували її потрібними поживними речовинами для росту й розвитку.
"Дитячі суміші з сильно гідролізованим білком" – це суміші, в яких молочний білок розщеплено на значно менші частинки. Це забезпечує велику кількість білка в раціоні дитини, а менші частинки більше не спричинятимуть алергічної реакції.
Такі суміші мають незвичний смак, і малі діти приймають їх досить охоче, а старші діти можуть вважати їх не такими смачними.
Інші типи молока
Пам’ятайте, що інформація, подана в цих статтях, – це лише загальні поради, які не повинні заміняти рекомендацій лікаря. Якщо Ви, Ваша сім’я або Ваша дитина маєте певні сильні чи постійні симптоми або стани чи Вам потрібна певна порада спеціаліста, зверніться до лікаря. Компанія Philips Avent не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок використання інформації на цьому веб-сайті.
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