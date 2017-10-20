Philips Avent – Алергія на дитячу їжу

Якщо дитина має алергію на певні продукти, імунна система помилково сприймає ці продукти як шкідливі. Алергічна реакція на продукти може спричинити цілий ряд симптомів.

Приблизно 2–5% дітей чутливі до певних продуктів, але ще більше батьків підозрюють, що саме їжа спричиняє проблеми. Зазвичай причиною проблем є молоко, яйця, соя, риба, пшениця та арахіс. У багатьох дітей алергія на продукти зникає до 12 місяців, тому важливо уважно спостерігати за їхнім станом, щоб не залишатися на дієті довше, ніж це потрібно.