Philips Avent – Алергія на молоко

У дуже рідкісних випадках причиною екземи, коліків, блювоти і втрати ваги може бути алергія на молоко. Як маму Вас це може справді засмучувати, тому тут подано деяку корисну інформацію для початку. Проте, якщо Ви думаєте, що Ваша дитина має алергію на молоко, зверніться до лікаря.
Деякі діти можуть мати алергію на білок, що міститься у молоці дитячої суміші. Якщо Ваш лікар вважає, що саме це може бути причиною алергії, вони можуть порекомендувати давати дитині спеціальну їжу, щоб побачити, чи симптоми алергії зникнуть.
Дитяча суміш із гідролізованим білком
Для запобігання появі алергічної реакції молочний білок у цих сумішах розщеплено на значно менші частинки. Це молоко має незвичний смак – малі діти споживають його досить охоче, а старші діти можуть вважати його не таким смачним.
Дитяча суміш із вмістом амінокислот
Якщо після споживання дитячої суміші з гідролізованим білком немає покращення, можна спробувати дитячу суміш із вмістом амінокислот.
Соєва суміш
Соя – це суміш, яка не містить молока, проте її не рекомендовано давати дітям до шести місяців. Це пов’язано з тим, що соєве молоко має більшу кількість фітоестрогенів і може спричинити гормональні проблеми, особливо в малих дітей.
Щоб молоко продовжувало забезпечувати дитину всіма потрібними поживними речовинами для оптимального росту та розвитку, слід звернутися за порадою до кваліфікованого дієтолога.
У дуже рідкісних випадках дитина може мати алергію на грудне молоко. Проте, якщо Ви вважаєте, що грудне молоко є причиною проблем у дитини, можна виключити деякі продукти зі свого раціону. Якщо Ви плануєте виключити такі продукти, як риба, м’ясо, певні овочі або фрукти, їх можна замінити їжею із тієї самої групи продуктів. Проте в разі виключення з раціону молока та молочних продуктів, потрібно приймати кальцієві добавки (1250–1350 мг щодня).
Знову ж таки, це слід обговорити із кваліфікованим дієтологом, щоб дієта залишалася достатньо поживною для Вас і Вашої дитини.
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