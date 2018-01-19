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Philips Avent

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Вже понад 30 років Philips Avent підтримує мам у всьому світі у прагненні дати своєму малюку все найкраще з перших днів. Поєднуючи любов та інновації, ми розробляємо наші продукти для того, щоб допомогти Вам на шляху материнства, і Ваш малюк отримував все найкраще з самого початку життя.

Для новонароджених

0 - 6 місяців

для новонароджених
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Для діток, що підростають

6 місяців - 2 роки

для діток, що підростають
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Пустушки

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Грудне вигодовування

Грудне вигодовування ›

Дитячі пляшечки і соски

Дитячі пляшечки і соски ›

Підігрівачі і стерилізатори пляшечок

Підігрівачі і стерилізатори пляшечок ›

Дитячі чашки

Дитячі чашки ›

Прибори для приготування їжі та посуд

Прибори для приготування їжі та посуд ›

Дитячі подарункові набори

Дитячі подарункові набори ›

Радіо- відеоняні

Радіо- та відеоняні ›

Наш асортимент цілком взаємозамінний і пропонує рішення на кожному етапі розвитку малюка

Philips Avent compatible parts bottles sippy cups breast pumps
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*за даними онлайн опитування компаніїї GemSeek Consulting Ltd., проведеного у період з 19.01.2018 по 30.09.2018 у США, Німеччині, Франції, Великобританії, Росії, Китаї та Італії серед 5659 жінок, які користуються продуктами догляду за дитиною.

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