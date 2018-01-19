Вже понад 30 років Philips Avent підтримує мам у всьому світі у прагненні дати своєму малюку все найкраще з перших днів. Поєднуючи любов та інновації, ми розробляємо наші продукти для того, щоб допомогти Вам на шляху материнства, і Ваш малюк отримував все найкраще з самого початку життя.