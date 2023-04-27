Умови пошуку

    Man shaving
    77 відгуки

    Електробритва Philips

    серії i9000 Prestige Ultra

    Цей виріб більше недоступний
    Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв¹​

    Новий рівень гладкості​

    Наше найгладкіше гоління, яке триває впродовж дня​

    Наша запатентована система гоління потрійної дії Lift & Cut дбайливо підіймає волосинку від самого кореня, забезпечуючи точне зрізання до -0,08 мм від шкіри без її пошкодження, для гладкості цілий день

    Відчуття гладкості впродовж дня, максимальний комфорт шкіри​

    Наша найінноваційніша електробритва серії i9000 Prestige з системою гоління потрійної дії Lift & Cut зрізає волоски до -0.08 мм від шкіри для гладкості упродовж цілого дня навіть на важкодоступних ділянках

    Близьке гоління​ ​

    Гладкість, яка триває цілий день​

    Леза потрійної дії комфортно підіймають волосинку перед тим, як зрізати її до -0.08 мм від шкіри

    Точність​

    Прицільне гоління навіть у важкодоступних місцях ​

    Відчуйте безперервний контакт між бриючою головкою та шкірою, навіть на вигинах на шиї та під носом

    Ефективність​

    Легке гоління навіть довшої щетини​

    Ефективність у кожному русі, навіть на 1-, 3- або 7-денній щетині завдяки технології, що автоматично адаптується до густоти бороди, коли це потрібно

    i9000P Ultra Phoenix Feature Image (PPL) Triple Action Lift & Cut System

    Голить максимально близько до шкіри, довготривалий результат

    Наша запатентована система гоління потрійної дії Lift & Cut дбайливо підіймає волоски від самого кореня, забезпечуючи точне зрізання до -0,08 мм від рівня шкіри, не пошкоджуючи її. Для максимально гладкого результату*******, який зберігається протягом усього дня.

    i9000P Ultra Phoenix Feature Image (PPL) 360 Precision Flexing Head

    Точність навіть у найважчих для гоління зонах

    Повністю гнучкі та компактні бриючі головки зі спеціальними рельєфами для дбайливого натягування шкіри динамічно адаптуються до вигинів вашого обличчя. Головки забезпечують постійний контакт зі шкірою з більшою на 20%* точністью, щоб захопити волоски на складних ділянках шиї та під носом.

    i9000P Ultra Phoenix Feature Image (PPL) NanoTech Dual Precision Blades

    Ефективність у кожному проході, навіть на 1-, 3- або 7-денній щетині

    Розроблено для захоплення волосся, що росте у будь-якому напрямку. Леза NanoTech Dual Precision обертаються на 360° та захоплюють на 25% більше волосся за один рух**. Завдяки 8 мільйонів рухів на хвилину, вони забезпечують високу ефективність навіть 1-, 3- або 7-денної щетині.

    i9000P Ultra Phoenix Feature Image (PPL) Active Pressure & Motion Guidance

    Передова ефективність і комфорт завдяки штучному інтелекту

    Наша система активного керування силою натиску та рухами світловими індикаторами надає зворотній зв'язок у режимі реального часу. Це допомагає вам підтримувати оптимальну силу натиску для максимального комфорту шкіри та покращити рухи для дійсно ефективного гоління. Персоналізоване гоління, яке ідеально підходить саме вам.

    i9000P Ultra Phoenix Feature Image (PPL) Hydro SkinGlide Coating

    На 50% плавніше ковзання*** для максимального комфорту

    Наша найсучасніша система захисту шкіри забезпечує на 50% більш гладке ковзання по шкірі** завдяки гідрофільному покриттю, яке містить до 500 000 технологічних мікрогранул на квадратний сантиметр. Це забезпечує максимальне комфортне гоління з ще меншим тертям.

    Зроблено якісно та з думкою про планету​

    Розроблено для надійсності з осмисленим підходом​

    Ми розробили цю електробритву для довговічності, дбайливо використовуючи матеріали

    Створено на роки: гарантія до 7 років²​

    Насолоджуйтеся бездоганною надійністю та ефективнстью завдяки нашим довговічним інструментам для догляду

    Ще більше гладкості з максимальним комфортном для шкіри​

    Наша інноваційна електробритва зрізає волосся на рівні кореню для гладкості, яка триває впродовж дня, з неймовірним комфортном для шкіри, забезпеченим штучним інтелектом

    Застосунок​

    Удосконалюйте своє гоління зі застосунком Groom Tribe​

    Налаштовуйте режими та параметри гоління, користуйтеся підказками в режимі реального часу для підвищення ефективності техніки гоління та відстежуйте стан бритви й замінних бриючих головок

    Відгуки

    Залишились питання? Дивіться наші відповіді на найпоширеніші запитання

    Що можна використовувати для заряджання виробів Philips через USB?

    Які бритви Philips сумісні зі станцією Quick Clean Pod?

    Як отримати найкращі результати за допомогою бритви Philips?

    Як почистити бритву Philips?

    Чи можна замінити батарею бритви Philips?

    Яку піну чи гель можна використовувати з бритвою Philips?

    Чи можна заряджати бритву Philips після кожного гоління?

    Чи сумісний мій телефон із додатком Philips GroomTribe?

    Чи можна подорожувати з моїм пристроєм Philips для підстригання волосся або догляду?

    Шкіра подразнюється після використання бритви Philips

    Обслуговування та підтримка клієнтів

    Отримайте допомогу для свого виробу, шукайте посібники, щоб дізнаватися найкращі поради й рекомендації, а також усувати будь-які проблеми

    CustomerSupport

    Головна сторінка підтримки

    Пошук за будь-якими темами підтримки й багато іншого

    MagnifyingGlass

    Пошук виробу

    Пошук за номером моделі та пошук інформації про певний виріб

    Clippin

    Покупка частин та аксесуарів

    Знаходьте деталі й аксесуари для виробів

    Порівняти всі бритви серії і9000

    Порівняти
    Єлектробритви серії i9000

    Дисклеймери

    ¹ Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року
    ² При реєстрації на Philips.com протягом 90 днів з моменту покупки в залежності від моделі. Розширена гарантія не розповсюджується на змінні леза ​
    ** порівняно з Philips серії 3000
    *** Порівняно з попередніми моделями електобритв Philips
    **** Порівняно з покриттям без мікрочастинок
    ***** Порівнюючи з очищенням бритви у катриджі з водою
    ****** Вбиває 99,9% Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, бактерії Staphylococcus albus, в зарядному пристрої з поверхні бритви за 10 хвилин, перевірено сторонньою лабораторією
    ******* При реєстрації на Philips.com протягом 90 днів з моменту покупки. Розширена гарантія не розповсюджується на змінні леза
    ******** - Індивідуальні результати можуть відрізнятись

