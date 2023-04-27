Умови пошуку
Леза потрійної дії комфортно підіймають волосинку перед тим, як зрізати її до -0.08 мм від шкіри
Відчуйте безперервний контакт між бриючою головкою та шкірою, навіть на вигинах на шиї та під носом
Ефективність у кожному русі, навіть на 1-, 3- або 7-денній щетині завдяки технології, що автоматично адаптується до густоти бороди, коли це потрібно
Наша запатентована система гоління потрійної дії Lift & Cut дбайливо підіймає волоски від самого кореня, забезпечуючи точне зрізання до -0,08 мм від рівня шкіри, не пошкоджуючи її. Для максимально гладкого результату*******, який зберігається протягом усього дня.
Повністю гнучкі та компактні бриючі головки зі спеціальними рельєфами для дбайливого натягування шкіри динамічно адаптуються до вигинів вашого обличчя. Головки забезпечують постійний контакт зі шкірою з більшою на 20%* точністью, щоб захопити волоски на складних ділянках шиї та під носом.
Розроблено для захоплення волосся, що росте у будь-якому напрямку. Леза NanoTech Dual Precision обертаються на 360° та захоплюють на 25% більше волосся за один рух**. Завдяки 8 мільйонів рухів на хвилину, вони забезпечують високу ефективність навіть 1-, 3- або 7-денної щетині.
Наша система активного керування силою натиску та рухами світловими індикаторами надає зворотній зв'язок у режимі реального часу. Це допомагає вам підтримувати оптимальну силу натиску для максимального комфорту шкіри та покращити рухи для дійсно ефективного гоління. Персоналізоване гоління, яке ідеально підходить саме вам.
Наша найсучасніша система захисту шкіри забезпечує на 50% більш гладке ковзання по шкірі** завдяки гідрофільному покриттю, яке містить до 500 000 технологічних мікрогранул на квадратний сантиметр. Це забезпечує максимальне комфортне гоління з ще меншим тертям.
