    Man shaving
    681 відгуки

    Електробритва Philips

    Дбайливе гоління на рівні шкіри з довготривалим результатом

    Рекомендована роздрібна ціна

    Цей виріб більше недоступний
    Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв¹​

    Новий рівень гладкості​

    Гладке гоління, яке триває довго​

    Наша запатентована система гоління потрійної дії Lift & Cut дбайливо підіймає волосинку від самого кореня, забезпечуючи точне зрізання до 0,00 мм від шкіри без її пошкодження, для довготривалої гладкості.​

    Дбайливе гладке гоління на рівні шкіри​ ​ ​

    Наша преміальна електробритва серії i9000 Prestige з системою гоління потрійної дії Lift & Cut зрізає волоски на рівні шкіри для довготривалої гладкості навіть на важкодоступних ділянках

    Стандартна фотографія виробу Альтернативна фотографія виробу

    Близьке гоління​ ​ ​

    Гладкість, яка триває довго​ ​

    Леза потрійної дії комфортно підіймають волосинку перед тим, як зрізати її на рівні шкіри.

    Точність​ ​ ​

    Прицільне гоління навіть у важкодоступних місцях ​ ​

    Відчуйте постійний контакт між бриючою головкою та шкірою, навіть на вигинах на шиї та під носом.

    Ефективність​ ​ ​

    Легке гоління навіть довшої щетини​ ​

    Ефективність у кожному русі, навіть на 1-, 3- або 7-денній щетині завдяки технології, що автоматично адаптується до густоти бороди, коли це потрібно.

    Ілюстративне зображення

    Голить на рівні шкіри, забезпечуючи довготривалий результат

    Наша запатентована система гоління потрійної дії Lift & Cut дбайливо підіймає волосинку від самого кореня, забезпечуючи точне зрізання до 0,00 мм від шкіри без її пошкодження для довготривалої гладкості.

    Ілюстративне зображення

    Точність навіть у найважчих для гоління зонах

    Повністю гнучкі та компактні бриючі головки зі спеціальними рельєфами для дбайливого натягування шкіри динамічно адаптуються до вигинів вашого обличчя. Головки забезпечують постійний контакт зі шкірою з більшою на 20%* точністью, щоб захопити волоски на складних ділянках шиї та під носом.

    Ілюстративне зображення

    Ефективність у кожному русі, навіть на 1-, 3- або 7-денній щетині

    Наші бриючі головки мають подвійні леза SteelPrecision та обертаються на 360 градусів, тому захоплюють усі волоски у будь-якому напрямку їх росту. 7 мільйонів рухів за хвилину забезпечують ефективне гоління навіть 1-, 3- або 7-денної щетини.

    Ілюстративне зображення

    Датчик контролю натиску Pressure Guard

    Наша система Pressure Guard на базі штучного інтелекту зчитує силу натиску, яку ви прикладаєте, та надає зворотний зв’язок у режимі реального часу за допомогою світлових індикаторів. Це допомагає вам підтримувати оптимальну силу натиску для максимального комфорту шкіри. Персоналізоване гоління, яке ідеально підходить саме вам.

    Ілюстративне зображення

    На 50% плавніше ковзання** для максимального комфорту

    Наша найсучасніша система захисту шкіри забезпечує на 50% більш гладке ковзання по шкірі** завдяки гідрофільному покриттю, яке містить до 500 000 технологічних мікрогранул на квадратний сантиметр. Це забезпечує максимально комфортне гоління з ще меншим тертям.

    Зроблено якісно та з думкою про планету​

    Розроблено для надійсності з осмисленим підходом​

    Ми розробили цю електробритву для довговічності, дбайливо використовуючи матеріали.

    5 років гарантії

    Створено на роки: гарантія до 5 років²

    Насолоджуйтеся бездоганною надійністю та ефективнстью завдяки нашим довговічним інструментам для догляду.

    Ще більше гладкості з комфортном для шкіри​ ​ ​

    Наша інноваційна електробритва зрізає волосся на рівні шкіри для довготривалої гладкості та з комфортном для шкіри, забезпеченим штучним інтелектом

    Телефон із застосунком для бритви

    Застосунок

    Удосконалюйте своє гоління зі застосунком Groom Tribe

    Налаштовуйте режими та параметри гоління, користуйтеся підказками в режимі реального часу для підвищення ефективності техніки гоління та відстежуйте стан бритви й замінних бриючих головок.​

    Електробритва Philips
    Електробритва Philips

    Дисклеймери

    ¹ Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​
    ² При реєстрації на Philips.com протягом 90 днів з моменту покупки в залежності від моделі. Розширена гарантія не розповсюджується на змінні леза ​
    ** Порівняно з попередніми моделями електобритв Philips
    *** Порівняно з покриттям без мікрочастинок
    **** Порівнюючи з очищенням бритви у катриджі з водою
    ***** При реєстрації на Philips.com протягом 90 днів з моменту покупки. Розширена гарантія не розповсюджується на змінні леза

