¹ Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​

² При реєстрації на Philips.com протягом 90 днів з моменту покупки в залежності від моделі. Розширена гарантія не розповсюджується на змінні леза ​