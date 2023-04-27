Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв¹
Новий рівень гладкості
Гладке гоління, яке триває довго
Наша запатентована система гоління потрійної дії Lift & Cut дбайливо підіймає волосинку від самого кореня, забезпечуючи точне зрізання до 0,00 мм від шкіри без її пошкодження, для довготривалої гладкості.
Ідеально чисте гоління й комфорт для шкіри
Наша преміальна електробритва серії i9000 з системою гоління потрійної дії Lift & Cut зрізає волоски на рівні шкіри для довготривалої гладкості навіть на важкодоступних ділянках.
Близьке гоління
Гладкість, яка триває довго
Леза потрійної дії комфортно підіймають волосинку перед тим, як зрізати її на рівні шкіри.
Точність
Прицільне гоління навіть у важкодоступних місцях
Відчуйте постійний контакт між бриючою головкою та шкірою, навіть на вигинах на шиї та під носом.
Ефективність
Легке гоління навіть довшої щетини
Ефективність у кожному русі, навіть на 1-, 3- або 7-денній щетині завдяки технології, що автоматично адаптується до густоти бороди, коли це потрібно.
Голить на рівні шкіри, забезпечуючи довготривалий результат
Наша запатентована система гоління потрійної дії Lift & Cut дбайливо підіймає волосинку від самого кореня, забезпечуючи точне зрізання до 0,00 мм від шкіри без її пошкодження для довготривалої гладкості.
Точність навіть у найважчих для гоління зонах
Повністю гнучкі та компактні бриючі головки зі спеціальними рельєфами для дбайливого натягування шкіри динамічно адаптуються до вигинів вашого обличчя. Головки забезпечують постійний контакт зі шкірою з більшою на 20%* точністью, щоб захопити волоски на складних ділянках шиї та під носом.
Ефективність у кожному русі, навіть на 1-, 3- або 7-денній щетині
Наші бриючі головки мають подвійні леза SteelPrecision та обертаються на 360 градусів, тому захоплюють усі волоски у будь-якому напрямку їх росту. 7 мільйонів рухів за хвилину забезпечують ефективне гоління навіть 1-, 3- або 7-денної щетини.
На 50% плавніше ковзання** для максимального комфорту
Наша найсучасніша система захисту шкіри забезпечує на 50% більш гладке ковзання по шкірі** завдяки гідрофільному покриттю, яке містить до 500 000 технологічних мікрогранул на квадратний сантиметр. Це забезпечує максимально комфортне гоління з ще меншим тертям.
Автоматичне підлаштування під густоту вашої бороди для легкого гоління
Інтелектуальний сенсор бритви зчитує густоту щетини 500 разів на секунду та автоматично регулює потужність зрізання для легкого й дбайливого гоління, навіть бороди.
Зроблено якісно та з думкою про планету
Розроблено для надійсності з осмисленим підходом
Ми розробили цю електробритву для довговічності, дбайливо використовуючи матеріали.
Створено на роки: гарантія до 5 років²
Насолоджуйтеся бездоганною надійністю та ефективнстью завдяки нашим довговічним інструментам для догляду.
Ще більше гладкості з комфортном для шкіри
Наша інноваційна електробритва зрізає волосся на рівні шкіри для довготривалої гладкості та з комфортном для шкіри, забезпеченим штучним інтелектом
Застосунок
Удосконалюйте своє гоління зі застосунком Groom Tribe
Налаштовуйте режими та параметри гоління, користуйтеся підказками в режимі реального часу для підвищення ефективності техніки гоління та відстежуйте стан бритви й замінних бриючих головок.