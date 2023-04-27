Умови пошуку

    31 відгуки

    Електробритва Philips

    Ідеально чисте гоління й комфорт для шкіри

    Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв¹​

    Новий рівень гладкості​

    Гладке гоління, яке триває довго​ ​

    Наша запатентована система гоління потрійної дії Lift & Cut дбайливо підіймає волосинку від самого кореня, забезпечуючи точне зрізання до 0,00 мм від шкіри без її пошкодження, для довготривалої гладкості.​ ​

    Ідеально чисте гоління й комфорт для шкіри​ ​

    Наша преміальна електробритва серії i9000 з системою гоління потрійної дії Lift & Cut зрізає волоски на рівні шкіри для довготривалої гладкості навіть на важкодоступних ділянках.​

    Близьке гоління​ ​

    Гладкість, яка триває довго​ ​ ​

    Леза потрійної дії комфортно підіймають волосинку перед тим, як зрізати її на рівні шкіри.

    Точність​ ​

    Прицільне гоління навіть у важкодоступних місцях ​ ​

    Відчуйте постійний контакт між бриючою головкою та шкірою, навіть на вигинах на шиї та під носом.

    Ефективність​ ​

    Легке гоління навіть довшої щетини​ ​

    Ефективність у кожному русі, навіть на 1-, 3- або 7-денній щетині завдяки технології, що автоматично адаптується до густоти бороди, коли це потрібно.​

    Голить на рівні шкіри, забезпечуючи довготривалий результат

    Наша запатентована система гоління потрійної дії Lift & Cut дбайливо підіймає волосинку від самого кореня, забезпечуючи точне зрізання до 0,00 мм від шкіри без її пошкодження для довготривалої гладкості.

    Точність навіть у найважчих для гоління зонах

    Повністю гнучкі та компактні бриючі головки зі спеціальними рельєфами для дбайливого натягування шкіри динамічно адаптуються до вигинів вашого обличчя. Головки забезпечують постійний контакт зі шкірою з більшою на 20%* точністью, щоб захопити волоски на складних ділянках шиї та під носом.

    Ефективність у кожному русі, навіть на 1-, 3- або 7-денній щетині

    Наші бриючі головки мають подвійні леза SteelPrecision та обертаються на 360 градусів, тому захоплюють усі волоски у будь-якому напрямку їх росту. 7 мільйонів рухів за хвилину забезпечують ефективне гоління навіть 1-, 3- або 7-денної щетини.

    На 50% плавніше ковзання** для максимального комфорту

    Наша найсучасніша система захисту шкіри забезпечує на 50% більш гладке ковзання по шкірі** завдяки гідрофільному покриттю, яке містить до 500 000 технологічних мікрогранул на квадратний сантиметр. Це забезпечує максимально комфортне гоління з ще меншим тертям.

    Автоматичне підлаштування під густоту вашої бороди для легкого гоління

    Інтелектуальний сенсор бритви зчитує густоту щетини 500 разів на секунду та автоматично регулює потужність зрізання для легкого й дбайливого гоління, навіть бороди.

    Розроблено для надійсності з осмисленим підходом​ ​

    Ми розробили цю електробритву для довговічності, дбайливо використовуючи матеріали.​

    Бритва i9000

    Створено на роки: гарантія до 5 років²​ ​

    Насолоджуйтеся бездоганною надійністю та ефективнстью завдяки нашим довговічним інструментам для догляду.​

    Ще більше гладкості з комфортном для шкіри​ ​ ​

    Наша інноваційна електробритва зрізає волосся на рівні шкіри для довготривалої гладкості та з комфортном для шкіри, забезпеченим штучним інтелектом

    Застосунок​

    Удосконалюйте своє гоління зі застосунком Groom Tribe​ ​

    Налаштовуйте режими та параметри гоління, користуйтеся підказками в режимі реального часу для підвищення ефективності техніки гоління та відстежуйте стан бритви й замінних бриючих головок.

    Відгуки

    Все ще маєте запитання? Дивіться відповіді на поширені питання

    Що можна використовувати для заряджання виробів Philips через USB?

    Як отримати найкращі результати за допомогою бритви Philips?

    Які бритви Philips сумісні зі станцією Quick Clean Pod?

    Як почистити бритву Philips?

    Чи можна замінити батарею бритви Philips?

    Яку піну чи гель можна використовувати з бритвою Philips?

    Чи можна заряджати бритву Philips після кожного гоління?

    Чи сумісний мій телефон із додатком Philips GroomTribe?

    Чи можна подорожувати з моїм пристроєм Philips для підстригання волосся або догляду?

    Шкіра подразнюється після використання бритви Philips

    Обслуговування та підтримка клієнтів

    Отримайте допомогу для свого виробу, шукайте посібники, щоб дізнаватися найкращі поради й рекомендації, а також усувати будь-які проблеми

    Головна сторінка підтримки

    Пошук за будь-якими темами підтримки й багато іншого

    Пошук виробу

    Пошук за номером моделі та пошук інформації про певний виріб

    Покупка частин та аксесуарів

    Знаходьте деталі й аксесуари для виробів

    Електробритва Philips

    Дисклеймери

    ¹ Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​
    ² При реєстрації на Philips.com протягом 90 днів з моменту покупки в залежності від моделі. Розширена гарантія не розповсюджується на змінні леза ​
    ** Порівняно з попередніми моделями електобритв Philips
    *** Порівняно з покриттям без мікрочастинок
    **** Порівнюючи з очищенням бритви у катриджі з водою
    ***** При реєстрації на Philips.com протягом 90 днів з моменту покупки. Розширена гарантія не розповсюджується на змінні леза

