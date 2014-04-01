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Телевізори
Телевізор Philips з Ambilight

Телевізор Philips з Ambilight

Дозвольте відбутися магії

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    Наші улюблені телевізори з Ambilight

    Уся справа в Ambilight

    Ambilight video

    Ambilight змінює усе

    Відчувайте. Відтворюйте. Живіть.

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    Телевізор Philips з Ambilight | Найкращий телевізор для ігор

    Для ігор
    Ambilight переносить дію з екрана ⓘ                   

    Ambilight переносить дію з екрана

     

    Граєте у ігри на телевізорі? Коли ви думаєте, що геймплей не може бути більш вражаючим, Ambilight перенесе захоплюючу гру прямо в кімнату. 

    Телевізор Philips з Ambilight | Найкращий телевізор для музики

    Музика
    Ambilight оживляє звук ⓘ                   

    Ambilight оживляє звук

     

    У режимі музики Ambilight оживляє ваші улюблені музичні композиції за допомогою динамічного, кольорового світлового шоу на екрані й за його межами.

    Телевізор Philips з Ambilight | Найкращий телевізор для фільмів, кіновечорів

    Фільми
    Ambilight влаштовує кінотеатр удома ⓘ                   

    Ambilight влаштовує кінотеатр удома

     

    Розширте свої враження. Підсильте захоплення. Глибше відчуття драм і потужніше відтворення бойовиків завдяки Ambilight.

    Телевізор Philips з Ambilight | Найкращий телевізор для футболу, спорту

    Для спорту
    Ambilight переносить вас у вир подій ⓘ                   

    Ambilight переносить вас у вир подій

     

    Ambilight наближає вас до дії на екрані. Виберіть найкращий телевізор для перегляду футболу і вийдіть на якісно новий рівень перегляду.

    Телевізор Philips з Ambilight | Відпочинковий режим

    Для дому
    Ambilight створює настрій ⓘ                   

    Ambilight створює настрій

     

    Досить перегляду? Вимкніть телевізор і дозвольте теплому світлу Ambilight створити ідеальну атмосферу для відпочинку.

    із підсвічуванням Ambilight без підсвічування Ambilight

    Відчуйте магію Ambilight


    Динамічне світлове шоу Ambilight занурить вашу кімнату у теплому, поглинаючому світлі. Розумні світлодіоди поза екраном спрямовують кольори на екрані на стіну в режимі реального часу. Спробувавши раз, ви будете дивуватися, як дивилися телевізор раніше.
    Philips Ambilight
    Дізнайтеся про телевізори з Ambilight

    Ваш дім. Ваше підсвічування #Ambilight. 

    Фани Ambilight люблять ділитися враженнями 

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    Відкрийте для себе лінійку телевізорів Philips із Ambilight

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