Відчуйте магію Ambilight



Динамічне світлове шоу Ambilight занурить вашу кімнату у теплому, поглинаючому світлі. Розумні світлодіоди поза екраном спрямовують кольори на екрані на стіну в режимі реального часу. Спробувавши раз, ви будете дивуватися, як дивилися телевізор раніше.