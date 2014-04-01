Граєте у ігри на телевізорі? Коли ви думаєте, що геймплей не може бути більш вражаючим, Ambilight перенесе захоплюючу гру прямо в кімнату.
У режимі музики Ambilight оживляє ваші улюблені музичні композиції за допомогою динамічного, кольорового світлового шоу на екрані й за його межами.
Розширте свої враження. Підсильте захоплення. Глибше відчуття драм і потужніше відтворення бойовиків завдяки Ambilight.
Ambilight наближає вас до дії на екрані. Виберіть найкращий телевізор для перегляду футболу і вийдіть на якісно новий рівень перегляду.
Досить перегляду? Вимкніть телевізор і дозвольте теплому світлу Ambilight створити ідеальну атмосферу для відпочинку.
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