Телевізор з Ambilight із вбудованим Google Асистентом.
Зустрічайте телевізор з Ambilight, де приголомшливі візуальні ефекти легко поєднуються з розвагами. З цим 4K-телевізором Google TV не потрібно нескінченно прокручувати сторінки – просто попросіть Google Асистента знайти ваш улюблений фільм, шоу або спортивну програму. Потім влаштуйтеся зручніше й пориньте у світ контенту.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно
Усе необхідне в одній покупці
Ціна комплекту
Пропустити
Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:
Додати аксесуари
цей продукт
- {discount-value}
LED
4K телевізор з Ambilight
усього
recurring payment
Телевізор з Ambilight із вбудованим Google Асистентом.
Телевізор 126 см (50 дюймів) з Ambilight
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos та DTS:X
Є телевізор. А є телевізор з Ambilight
Завдяки вбудованій світлодіодній підсвітці, яка реагує на кожну сцену, Ambilight занурює вас в ореол барвистого світла. Увесь ваш розважальний контент виходить за межі екрана, щоб максимально занурити вас у момент. Спробувавши одного разу, ви ніколи не захочете мати інший телевізор без цієї функції.
Яскраві моменти. Чіткіші сцени.
Збільште масштаб. Пориньте в деталі. Це точність 4K зображення, яка виходить за межі можливого. Екран Pixel Precise Ultra HD забезпечує чіткість і реалістичність деталей, що наповнює кожну мить захоплюючими враженнями.
Колір і контрастність, що розкриваються завдяки HDR10+
Очікувано більше деталей. Кадр за кадром покращується якість зображення. Завдяки більшому акценту на кольорі й контрастності, навіть найтемніші моменти та найяскравіші сцени стають чіткішими.
Оточіть себе звуком Dolby Atmos та DTS:X
Завдяки Dolby Atmos, що відтворює звук так, як задумав режисер, та DTS:X для створення 3D-звуку, ви відчуваєте себе так, ніби справді перебуваєте в місці події. Додавання цього додаткового виміру до звуку забезпечує більш захоплюючий досвід прослуховування вдома.
Розваги, які ви любите, з невеликою допомогою від Google.
Що бажаєте переглянути? Google TV об’єднує фільми, шоу та багато іншого з усіх застосунків і підписок та впорядковує їх для вас. Ви отримаєте пропозиції на базі того, що вам подобається, і ви навіть можете скористатися застосунком Google TV на телефоні, щоб складати свій список перегляду на ходу.
Працює з голосовими помічниками та Apple AirPlay*
Обирайте голосових помічників самостійно! Натисніть кнопку Google Асистента на пульті дистанційного керування, і ви зможете за допомогою голосу знаходити фільми та шоу, отримувати рекомендації, керувати сумісними пристроями розумного дому тощо. Або попросіть Alexa керувати телевізором через пристрої з підтримкою Alexa. Без зусиль транслюйте на телевізор контент з iPhone, iPad або Mac. Дивіться фільми з додатків. Діліться фотографіями з друзями в кімнаті*.
Розміри на вибір
Думайте масштабно. Або обирайте компактність. Знайдіть телевізор, який ідеально відповідатиме вашим потребам. Від невеликого 43-дюймового й аж до 65-дюймового телевізора – неймовірна серія 8000 зробить ваш вибір телевізора більш розумним.
Європейське дизайнерське мислення
Підставка з кантом, витончена тонка рамка – це європейський дизайн у його найкращому прояві. Увімкніть Ambilight у режим розслаблюючого світла, щоб наповнити кімнату кольором, поки телевізор не працює. Пульт дистанційного керування виготовлено з переробленого пластику, а упаковку – з картону з сертифікатом FSC; навіть вкладиші ретельно продумані й надруковані на переробленому папері.
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
Доступність додатку Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv
Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com
Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.
Обсяг сервісів голосового керування через телевізор залежить від країни та мови. Для отримання найновішої інформації звертайтеся до нашого центру обслуговування клієнтів.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit та iOS є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах і регіонах. iOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco у США та інших країнах і використовується за ліцензією.
Google TV – це назва програмного забезпечення цього пристрою і товарний знак компанії Google LLC.
Google TV — це назва програмного забезпечення цього пристрою і товарний знак компанії Google LLC. YouTube, OK Google та інші знаки є товарними знаками компанії Google LLC.
Доступність програм Apple TV і Apple TV+ може відрізнятися залежно від країни чи регіону. Перегляньте сторінки підтримки Google Play і Apple Inc.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.