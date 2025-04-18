Умови пошуку

      Energy Label Europe E download product fiche
      Для детальнішої інформації, download product fiche (PDF 197.0KB)

      LED 4K телевізор з Ambilight

      50PUS8100/12

      Телевізор з Ambilight із вбудованим Google Асистентом.

      Зустрічайте телевізор з Ambilight, де приголомшливі візуальні ефекти легко поєднуються з розвагами. З цим 4K-телевізором Google TV не потрібно нескінченно прокручувати сторінки – просто попросіть Google Асистента знайти ваш улюблений фільм, шоу або спортивну програму. Потім влаштуйтеся зручніше й пориньте у світ контенту.

      Телевізор з Ambilight із вбудованим Google Асистентом.

      • Телевізор 126 см (50 дюймів) з Ambilight
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos та DTS:X
      Є телевізор. А є телевізор з Ambilight

      Є телевізор. А є телевізор з Ambilight

      Завдяки вбудованій світлодіодній підсвітці, яка реагує на кожну сцену, Ambilight занурює вас в ореол барвистого світла. Увесь ваш розважальний контент виходить за межі екрана, щоб максимально занурити вас у момент. Спробувавши одного разу, ви ніколи не захочете мати інший телевізор без цієї функції.

      Яскраві моменти. Чіткіші сцени.

      Яскраві моменти. Чіткіші сцени.

      Збільште масштаб. Пориньте в деталі. Це точність 4K зображення, яка виходить за межі можливого. Екран Pixel Precise Ultra HD забезпечує чіткість і реалістичність деталей, що наповнює кожну мить захоплюючими враженнями.

      Колір і контрастність, що розкриваються завдяки HDR10+

      Колір і контрастність, що розкриваються завдяки HDR10+

      Очікувано більше деталей. Кадр за кадром покращується якість зображення. Завдяки більшому акценту на кольорі й контрастності, навіть найтемніші моменти та найяскравіші сцени стають чіткішими.

      Оточіть себе звуком Dolby Atmos та DTS:X

      Оточіть себе звуком Dolby Atmos та DTS:X

      Завдяки Dolby Atmos, що відтворює звук так, як задумав режисер, та DTS:X для створення 3D-звуку, ви відчуваєте себе так, ніби справді перебуваєте в місці події. Додавання цього додаткового виміру до звуку забезпечує більш захоплюючий досвід прослуховування вдома.

      Розваги, які ви любите, з невеликою допомогою від Google.

      Розваги, які ви любите, з невеликою допомогою від Google.

      Що бажаєте переглянути? Google TV об’єднує фільми, шоу та багато іншого з усіх застосунків і підписок та впорядковує їх для вас. Ви отримаєте пропозиції на базі того, що вам подобається, і ви навіть можете скористатися застосунком Google TV на телефоні, щоб складати свій список перегляду на ходу.

      Працює з голосовими помічниками та Apple AirPlay*

      Працює з голосовими помічниками та Apple AirPlay*

      Обирайте голосових помічників самостійно! Натисніть кнопку Google Асистента на пульті дистанційного керування, і ви зможете за допомогою голосу знаходити фільми та шоу, отримувати рекомендації, керувати сумісними пристроями розумного дому тощо. Або попросіть Alexa керувати телевізором через пристрої з підтримкою Alexa. Без зусиль транслюйте на телевізор контент з iPhone, iPad або Mac. Дивіться фільми з додатків. Діліться фотографіями з друзями в кімнаті*.

      Розміри на вибір

      Розміри на вибір

      Думайте масштабно. Або обирайте компактність. Знайдіть телевізор, який ідеально відповідатиме вашим потребам. Від невеликого 43-дюймового й аж до 65-дюймового телевізора – неймовірна серія 8000 зробить ваш вибір телевізора більш розумним.

      Європейське дизайнерське мислення

      Підставка з кантом, витончена тонка рамка – це європейський дизайн у його найкращому прояві. Увімкніть Ambilight у режим розслаблюючого світла, щоб наповнити кімнату кольором, поки телевізор не працює. Пульт дистанційного керування виготовлено з переробленого пластику, а упаковку – з картону з сертифікатом FSC; навіть вкладиші ретельно продумані й надруковані на переробленому папері.

      Технічні характеристики

      • Ambilight

        Функції Ambilight
        • Ambilight Suite
        • Режим гри
        • Адаптація до кольору стіни
        • Режим Lounge Light
        Версія Ambilight
        3-стороннє

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        50  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        126  см
        Дисплей
        4K Ultra HD LED
        Роздільна здатність панелі
        3840x2160p
        Процесор зображення
        Pixel Precise Ultra HD
        Покращення зображення
        • Micro Dimming
        • Ultra Resolution
        • Natural Motion
        • Crystal Clear
        • Власний
        • Домашній кінотеатр
        • ECO
        • Фільм
        • Гра
        • Монітор

      • Роздільна здатність вхідного сигналу дисплея

        Роздільна здатність – частота оновлення
        640x480 – 60 Гц, 576p – 50 Гц, 720p – 50/60 Гц, 1920x1080p – 24/25/30/50/60 Гц, 2560x1440 – 60 Гц, 3840x2160p – 24/25/30/50/60 Гц

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Цифрові телевізори
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Індикація потужності сигналу
        Так
        Телетекст
        Гіпертекст на 1000 сторінок
        Підтримка HEVC
        Так

      • Smart TV

        Застосунки SmartTV*
        • Disney+
        • Apple TV
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Додаток NFT*
        • Whalefit
        ОС
        Google TV™
        Об’єм пам’яті (флеш)*
        16 ГБ

      • Функції Smart TV

        Інтерактивне телебачення
        HbbTV
        Голосовий помічник*
        • Пульт ДК з мікрофоном
        • Вбудований Google Асистент
        • Працює з Alexa
        Використання функцій розумного дому
        • MATTER
        • Control4
        • Працює з Apple Дім
        Панель керування іграми
        Gamebar 2.0
        Підтримка TTS
        Так

      • Мультимедійні застосунки

        Формати відтворення відео
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Формати відтворення музики
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Підтримувані формати субтитрів
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Формати відтворення зображення
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Звук

        Аудіо
        2.0-канальний
        Вихідна потужність (RMS)
        20 Вт
        Конфігурація динаміків
        Два повнодіапазонні динаміки по 10 Вт
        Кодек
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        Покращення звуку
        • Режим ШІ
        • Original
        • Розваги
        • Музика
        • Просторова музика
        • Діалог
        • Власний
        • Усі стилі звуку
        • Чіткий діалог
        • Персоналізація звуку
        • Режим AVL
        • Нічний режим
        Звуковий процесор
        Основний звуковий процесор
        Основний гучномовець
        Повнодіапазонний низькочастотний фазоінвертор (FR01A)

      • Під'єднання

        Кількість роз’ємів HDMI
        3
        Характеристики HDMI
        • Реверсивний звуковий канал
        • 4K
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Дистанційна дія пульта
        • Керування звуком системи
        • Режим очікування системи
        • Відтворення одним дотиком (автоматичне пробудження)
        Кількість USB-роз’ємів
        2
        Бездротове з’єднання
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон
        • Bluetooth 5.0
        • Працює з Apple AirPlay
        • Швидке з’єднання у пару Google Fast Pair
        HDCP 2.3
        Так на всіх HDMI
        HDMI ARC
        Так, на HDMI3
        Функції HDMI 2.1
        • Підтримка eARC, VRR, ALLM
        • eARC на HDMI 3
        EasyLink 2.0
        • Зовнішнє налаштування через інтерфейс телевізора
        • HDMI-CEC для Philips ТВ/саундбарів

      • Підтримувані функції відео HDMI

        Ігри
        • ALLM
        • Змінна частота кадрів VRR з HDMI
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Підтримка HDR10+

      • Карта енергоспоживання ЄС

        Реєстраційні номери EPREL
        2361288
        Клас енергоспоживання для SDR
        E
        Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
        53  кВт-год/1000 год
        Клас енергоспоживання для HDR
        G
        Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
        72  кВт-год/1000 год
        Споживання енергії у режимі вимкнення
        Не доступно
        Мережевий режим очікування
        2.0  Вт
        Технологія панелі, яка використовується
        Світлодіодна РК

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        Змінний струм 100–240 В, 50/60 Гц
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        менше 0,5 Вт

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • 2 батареї AAA
        • Короткий посібник
        • Брошура з інструкціями з безпеки та юридичною інформацією
        • Підставка на стіл
        • Дистанційне керування
        • Шнур живлення

      • Конструкція

        Кольори телевізора
        Металева чорна рамка
        Конструкція підставки
        Чорні ніжки

      • Розміри

        Відстань між 2 підставками
        810  мм
        Сумісність із настінним кронштейном
        200 x 100 мм
        Телевізор без підставки (Ш x В x Г)
        1111 x 649 x 88 мм
        Телевізор із підставкою (Ш x В x Г)
        1111 x 674 x 255 мм
        Картонна упаковка (Ш x В x Г)
        1240 x 800 x 150 мм
        Вага телевізора без підставки
        8,23 кг
        Вага телевізора з підставкою
        8,39 кг
        Вага з упаковкою
        11,61 кг

      • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
      • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
      • Доступність додатку Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv
      • Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp
      • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
      • Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com
      • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
      • Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
      • Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
      • Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.
      • Обсяг сервісів голосового керування через телевізор залежить від країни та мови. Для отримання найновішої інформації звертайтеся до нашого центру обслуговування клієнтів.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit та iOS є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах і регіонах. iOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco у США та інших країнах і використовується за ліцензією.
      • Google TV – це назва програмного забезпечення цього пристрою і товарний знак компанії Google LLC.
      • Google TV — це назва програмного забезпечення цього пристрою і товарний знак компанії Google LLC. YouTube, OK Google та інші знаки є товарними знаками компанії Google LLC.
      • Доступність програм Apple TV і Apple TV+ може відрізнятися залежно від країни чи регіону. Перегляньте сторінки підтримки Google Play і Apple Inc.

