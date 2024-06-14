Пориньте у розваги із цим багатофункціональним телевізором Ambilight! Ви отримуєте чудове зображення, реалістичний звук Dolby Atmos та плавний ігровий процес. Що б ви не дивилися і в що б не грали, Ambilight подарує вам незабутні враження від перегляду.
LED
4K телевізор з Ambilight
усього
recurring payment
4K телевізор з Ambilight
Телевізор Ambilight TV за вигідною ціною
Телевізор 126 см (50 дюймів) з Ambilight
Pixel Precise Ultra HD
Розумна платформа Titan OS
Звук Dolby Atmos
Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight.
Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори зі світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.
Перегляд із яскравим і надчітким зображенням.
Насолоджуйтеся будь-яким контентом на цьому світлодіодному телевізорі 4K (UHD) з Ambilight. Процесор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимізує якість зображення для відтворення надчіткого зображення, насичених кольорів і плавних рухів. Ви щоразу отримуватимете найкращі враження від перегляду.
Легко знаходьте те, що шукаєте. TITAN OS.
Ви швидко знайдете потрібний контент на нашій новій розумній телевізійній платформі Smart TV. Подобається серіал? Ви можете продовжити перегляд безпосередньо з домашнього екрана. Якщо ви шукаєте щось нове, то можете переглядати такі категорії, як бойовик або драма, і отримувати пропозиції усіх найкращих потокових сервісів в одному місці.
Dolby Atmos для кінематографічного звуку.
Dolby Atmos занурює вас у глибину, розміщуючи звукові ефекти в просторі навколо та над вами. Незалежно від того, чи це космічні кораблі, що пролітають над головою, чи тихі кроки, що лунають ззаду, ви відчуєте, що перебуваєте в самому центрі подій.
Чудовий варіант для ігор. VRR і низька затримка вводу на будь-якій консолі.
HDMI VRR дозволяє вам отримати максимум переваг від консолі, забезпечуючи швидкий геймплей і плавну графіку. Налаштування низької затримки вводу активується автоматично, коли ви вмикаєте консоль. Ігровий режим Ambilight підсилює гострі відчуття.
Легко підключається до мереж «розумного» дому.
Повна сумісність із Matter і Control4 означає, що ви можете легко інтегрувати цей телевізор 4K Ambilight у вашу існуючу мережу «розумного» дому.
Пульт дистанційного керування з переробленого пластику. Відповідальне пакування.
Цей телевізор з Ambilight має елегантний, стриманий вигляд, ви можете використовувати Ambilight для атмосферного освітлення, коли екран вимкнено. Пульт дистанційного керування телевізора виготовлено з переробленого пластику, упаковку – з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші роздруковані на переробленому папері.
Тонкий телевізор з елегантним, привабливим дизайном.
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
Доступність додатку Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv
Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com
Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.
Сервіс HBO Max стане доступним до серпня 2024 року.
Matter/Control4: ця функція стане доступною в 2024 р. через оновлення програмного забезпечення.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.