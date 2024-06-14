Dolby Atmos для кінематографічного звуку.

Dolby Atmos занурює вас у глибину, розміщуючи звукові ефекти в просторі навколо та над вами. Незалежно від того, чи це космічні кораблі, що пролітають над головою, чи тихі кроки, що лунають ззаду, ви відчуєте, що перебуваєте в самому центрі подій.