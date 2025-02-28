Умови пошуку

    • Пориньте в атмосферу Ambilight Пориньте в атмосферу Ambilight Пориньте в атмосферу Ambilight
      Energy Label Europe E download product fiche
      Для детальнішої інформації, download product fiche (PDF 939.0KB)

      LED 4K телевізор з Ambilight

      50PUS8010/12

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Пориньте в атмосферу Ambilight

      Зустрічайте телевізор з Ambilight. Смарт-телевізор на базі операційної системи Titan OS і досконалість європейського дизайну. Усі ваші фільми, шоу та спортивні програми на високій швидкості з чудовою якістю зображення. Пориньте у світ кольору, світла й 3D-звуку, як у кінотеатрі.

      Переглянути усі переваги

      Доступні варіанти:

      LED 4K телевізор з Ambilight

      4K телевізор з Ambilight

      Пориньте в атмосферу Ambilight

      • Телевізор 126 см (50 дюймів) з Ambilight
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos та DTS:X
      Є телевізор. А є телевізор з Ambilight

      Є телевізор. А є телевізор з Ambilight

      Завдяки вбудованій світлодіодній підсвітці, яка реагує на кожну сцену, Ambilight занурює вас в ореол барвистого світла. Увесь ваш розважальний контент виходить за межі екрана, щоб максимально занурити вас у момент. Спробувавши одного разу, ви ніколи не захочете мати інший телевізор без цієї функції.

      Яскраві моменти. Чіткіші сцени.

      Яскраві моменти. Чіткіші сцени.

      Збільште масштаб. Пориньте в деталі. Це точність 4K зображення, яка виходить за межі можливого. Екран Pixel Precise Ultra HD забезпечує чіткість і реалістичність деталей, що наповнює кожну мить захоплюючими враженнями.

      Колір і контрастність, що розкриваються завдяки HDR10+

      Колір і контрастність, що розкриваються завдяки HDR10+

      Очікувано більше деталей. Кадр за кадром покращується якість зображення. Завдяки більшому акценту на кольорі й контрастності, навіть найтемніші моменти та найяскравіші сцени стають чіткішими.

      Оточіть себе звуком Dolby Atmos та DTS:X

      Оточіть себе звуком Dolby Atmos та DTS:X

      Завдяки Dolby Atmos, що відтворює звук так, як задумав режисер, та DTS:X для створення 3D-звуку, ви відчуваєте себе так, ніби справді перебуваєте в місці події. Додавання цього додаткового виміру до звуку забезпечує більш захоплюючий досвід прослуховування вдома.

      Titan OS. Зручна ОС.

      Titan OS. Зручна ОС.

      Платформа Philips Smart TV Titan OS дає змогу дивитися те, що ви любите, і швидко. Від сиквелів до серіалів, від документальних до драматичних фільмів – увесь улюблений контент доступний одним натисненням кнопки. Що б ви не захотіли подивитися, усі найкращі додатки для потокового мовлення у вас під рукою.

      Легке під’єднання до мереж «розумного» дому

      Легке під’єднання до мереж «розумного» дому

      Сумісність із Matter Smart Home забезпечує безперешкодну інтеграцію з наявною мережею розумного дому. Щоб керувати телевізором за допомогою додатка Matter Smart Home або сервісів голосового керування, просто натисніть кнопку на пульті ДК і промовляйте. Можна приглушити світло, відрегулювати температуру в приміщенні, навіть увімкнути телевізор Philips з Ambilight. Усе це можна зробити однією командою. Телевізор також сумісний із пристроями з підтримкою Alexa та Apple AirPlay.

      Розміри на вибір

      Розміри на вибір

      Думайте масштабно. Або обирайте компактність. Знайдіть телевізор, який ідеально відповідатиме вашим потребам. Від невеликого 43-дюймового й аж до 65-дюймового телевізора – неймовірна серія 8000 зробить ваш вибір телевізора більш розумним.

      Європейський дизайн із турботою про екологію

      Підставка Edge Stand. Тонка рамка. Світлодіодний 4K телевізор. Це дизайн європейської якості. Зі швидким і легким пошуком контенту завдяки Titan OS. Кожна найменша деталь ретельно продумана, аж до пульта ДК та упаковки із перероблених матеріалів із сертифікатом FSC у комплекті.

      Додайте чіткості кожному слову з функцією підсилення вокалу

      Чітко почуйте кожне слово. Функція підсилення вокалу дозволяє слухачеві збільшувати або зменшувати гучність діалогів без жодного впливу на фоновий звук. Таким чином, ви не пропустите жодного моменту, оскільки кожне вимовлене речення звучатиме чіткіше.

      Можливість підключення для ігор

      HDMI 2.1 і VRR допоможуть вам користуватися консоллю на максимум, прискоривши ігровий процес і згладивши графіку. Завдяки налаштуванню низької затримки введення, яке автоматично вмикається разом із консоллю, ви готові до нового рівня в іграх.

      Технічні характеристики

      • Ambilight

        Функції Ambilight
        • Анімація Ambilight FTI Animation
        • Музичний режим Ambilight
        • AmbiSleep
        • Режим гри
        • Режим Lounge Light
        • Будильник на світанку
        • Адаптація до кольору стіни
        Версія Ambilight
        3-стороннє

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        50  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        126  см
        Дисплей
        4K Ultra HD LED
        Роздільна здатність панелі
        3840x2160p
        Процесор зображення
        Pixel Precise Ultra HD
        Покращення зображення
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Гра
        • Підтримка HDR10+
        • Домашній кінотеатр
        • Монітор
        • Micro Dimming
        • Фільм
        • Власний
        • Pixel Precise UltraHD
        • Ultra Resolution

      • Роздільна здатність вхідного сигналу дисплея

        Роздільна здатність – частота оновлення
        640x480 – 60 Гц, 576p – 50 Гц, 720p – 50/60 Гц, 1920x1080p – 24/25/30/50/60 Гц, 2560x1440 – 60 Гц, 3840x2160p – 24/25/30/50/60 Гц

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Цифрові телевізори
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Індикація потужності сигналу
        Так
        Телетекст
        Гіпертекст на 1000 сторінок
        Підтримка HEVC
        Так

      • Smart TV

        Застосунки SmartTV*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • Додаток NFT*
        • Netflix*
        • YouTube
        ОС
        ОС TITAN
        Об’єм пам’яті (флеш)*
        8 ГБ

      • Функції Smart TV

        Інтерактивне телебачення
        HbbTV
        Голосовий помічник*
        • Працює з Alexa
        • Працює з Google Home
        Використання функцій розумного дому
        • MATTER
        • Control4
        • Працює з Apple Дім
        Панель керування іграми
        Gamebar 2.0
        Підтримка TTS
        Так

      • Мультимедійні застосунки

        Формати відтворення відео
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Формати відтворення музики
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Підтримувані формати субтитрів
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Формати відтворення зображення
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Звук

        Аудіо
        2.0-канальний
        Вихідна потужність (RMS)
        20 Вт
        Конфігурація динаміків
        Два повнодіапазонні динаміки по 10 Вт
        Покращення звуку
        • Режим AVL
        • Усі стилі звуку
        • Підсилення низьких частот
        • Dolby Atmos
        • Dolby Media Intelligence
        • Розваги
        • Еквалайзер
        • Аудіопрофіль
        • Нічний режим
        • Власний
        • Підсилення вокалу
        • DTS-X
        Характеристики навушників
        Dolby Atmos для навушників
        Звуковий процесор
        IntelliSound
        Основний гучномовець
        Повнодіапазонний низькочастотний фазоінвертор (FR01A)

      • Під'єднання

        Кількість роз’ємів HDMI
        3
        Характеристики HDMI
        • 4K
        • Реверсивний звуковий канал
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Дистанційна дія пульта
        • Керування звуком системи
        • Режим очікування системи
        • Відтворення одним дотиком
        Кількість USB-роз’ємів
        2
        Бездротове з’єднання
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон
        • Bluetooth 5.2
        • Легке з’єднання у пару (блакитна кнопка на пульті ДК)
        • Працює з Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Так на всіх HDMI
        HDMI ARC
        Так на HDMI1
        Функції HDMI 2.1
        • eARC на HDMI 1
        • Підтримка eARC, VRR, ALLM
        EasyLink 2.0
        • Зовнішнє налаштування через інтерфейс телевізора
        • HDMI-CEC для Philips ТВ/саундбарів

      • Підтримувані функції відео HDMI

        Ігри
        • ALLM
        • Змінна частота кадрів VRR з HDMI
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Підтримка HDR10+

      • Карта енергоспоживання ЄС

        Реєстраційні номери EPREL
        2229866
        Клас енергоспоживання для SDR
        E
        Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
        48  кВт-год/1000 год
        Клас енергоспоживання для HDR
        G
        Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
        95  кВт-год/1000 год
        Споживання енергії у режимі вимкнення
        Не доступно
        Мережевий режим очікування
        2.0  Вт
        Технологія панелі, яка використовується
        Світлодіодна РК

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        Змінний струм 100–240 В, 50/60 Гц
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        менше 0,5 Вт
        Енергозберігаючі функції
        • Таймер автоматичного вимикання
        • Екорежим
        • Сенсор світла
        • Вимикання зображення (для радіо)

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • 2 батареї AAA
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        • Дистанційне керування
        • Підставка на стіл
        • Шнур живлення
        • Короткий посібник користувача

      • Конструкція

        Кольори телевізора
        Чорна матова рамка
        Конструкція підставки
        Чорна металева вигнута підставка

      • Розміри

        Відстань між 2 підставками
        804  мм
        Сумісність із настінним кронштейном
        200 x 100 мм
        Телевізор без підставки (Ш x В x Г)
        1110 x 650 x 88 мм
        Телевізор із підставкою (Ш x В x Г)
        1110 x 709 x 281 мм
        Картонна упаковка (Ш x В x Г)
        1210 x 736 x 131 мм
        Вага телевізора без підставки
        8,50 кг
        Вага телевізора з підставкою
        8,80 кг
        Вага з упаковкою
        11,18 кг

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

      • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
      • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
      • Доступність додатку Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv
      • Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp
      • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
      • Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com
      • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
      • Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
      • Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
      • Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.
      • Обсяг сервісів голосового керування через телевізор залежить від країни та мови. Для отримання найновішої інформації звертайтеся до нашого центру обслуговування клієнтів.
      • *Apple, AirPlay і Apple Home є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах і регіонах.

