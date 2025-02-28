Зустрічайте телевізор з Ambilight. Смарт-телевізор на базі операційної системи Titan OS і досконалість європейського дизайну. Усі ваші фільми, шоу та спортивні програми на високій швидкості з чудовою якістю зображення. Пориньте у світ кольору, світла й 3D-звуку, як у кінотеатрі.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно
Усе необхідне в одній покупці
Ціна комплекту
Пропустити
Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:
Додати аксесуари
цей продукт
- {discount-value}
LED
4K телевізор з Ambilight
усього
recurring payment
Пориньте в атмосферу Ambilight
Телевізор 126 см (50 дюймів) з Ambilight
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos та DTS:X
Є телевізор. А є телевізор з Ambilight
Завдяки вбудованій світлодіодній підсвітці, яка реагує на кожну сцену, Ambilight занурює вас в ореол барвистого світла. Увесь ваш розважальний контент виходить за межі екрана, щоб максимально занурити вас у момент. Спробувавши одного разу, ви ніколи не захочете мати інший телевізор без цієї функції.
Яскраві моменти. Чіткіші сцени.
Збільште масштаб. Пориньте в деталі. Це точність 4K зображення, яка виходить за межі можливого. Екран Pixel Precise Ultra HD забезпечує чіткість і реалістичність деталей, що наповнює кожну мить захоплюючими враженнями.
Колір і контрастність, що розкриваються завдяки HDR10+
Очікувано більше деталей. Кадр за кадром покращується якість зображення. Завдяки більшому акценту на кольорі й контрастності, навіть найтемніші моменти та найяскравіші сцени стають чіткішими.
Оточіть себе звуком Dolby Atmos та DTS:X
Завдяки Dolby Atmos, що відтворює звук так, як задумав режисер, та DTS:X для створення 3D-звуку, ви відчуваєте себе так, ніби справді перебуваєте в місці події. Додавання цього додаткового виміру до звуку забезпечує більш захоплюючий досвід прослуховування вдома.
Titan OS. Зручна ОС.
Платформа Philips Smart TV Titan OS дає змогу дивитися те, що ви любите, і швидко. Від сиквелів до серіалів, від документальних до драматичних фільмів – увесь улюблений контент доступний одним натисненням кнопки. Що б ви не захотіли подивитися, усі найкращі додатки для потокового мовлення у вас під рукою.
Легке під’єднання до мереж «розумного» дому
Сумісність із Matter Smart Home забезпечує безперешкодну інтеграцію з наявною мережею розумного дому. Щоб керувати телевізором за допомогою додатка Matter Smart Home або сервісів голосового керування, просто натисніть кнопку на пульті ДК і промовляйте. Можна приглушити світло, відрегулювати температуру в приміщенні, навіть увімкнути телевізор Philips з Ambilight. Усе це можна зробити однією командою. Телевізор також сумісний із пристроями з підтримкою Alexa та Apple AirPlay.
Розміри на вибір
Думайте масштабно. Або обирайте компактність. Знайдіть телевізор, який ідеально відповідатиме вашим потребам. Від невеликого 43-дюймового й аж до 65-дюймового телевізора – неймовірна серія 8000 зробить ваш вибір телевізора більш розумним.
Європейський дизайн із турботою про екологію
Підставка Edge Stand. Тонка рамка. Світлодіодний 4K телевізор. Це дизайн європейської якості. Зі швидким і легким пошуком контенту завдяки Titan OS. Кожна найменша деталь ретельно продумана, аж до пульта ДК та упаковки із перероблених матеріалів із сертифікатом FSC у комплекті.
Додайте чіткості кожному слову з функцією підсилення вокалу
Чітко почуйте кожне слово. Функція підсилення вокалу дозволяє слухачеві збільшувати або зменшувати гучність діалогів без жодного впливу на фоновий звук. Таким чином, ви не пропустите жодного моменту, оскільки кожне вимовлене речення звучатиме чіткіше.
Можливість підключення для ігор
HDMI 2.1 і VRR допоможуть вам користуватися консоллю на максимум, прискоривши ігровий процес і згладивши графіку. Завдяки налаштуванню низької затримки введення, яке автоматично вмикається разом із консоллю, ви готові до нового рівня в іграх.
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
Доступність додатку Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv
Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com
Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.
Обсяг сервісів голосового керування через телевізор залежить від країни та мови. Для отримання найновішої інформації звертайтеся до нашого центру обслуговування клієнтів.
*Apple, AirPlay і Apple Home є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах і регіонах.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.