Є телевізор. А є телевізор з Ambilight

Завдяки вбудованій світлодіодній підсвітці, яка реагує на кожну сцену, Ambilight занурює вас в ореол барвистого світла. Увесь ваш розважальний контент виходить за межі екрана, щоб максимально занурити вас у момент. Спробувавши одного разу, ви ніколи не захочете мати інший телевізор без цієї функції.