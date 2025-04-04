Умови пошуку

      LED 4K телевізор з Ambilight

      55PUS8200/12

      Розумний вибір з Ambilight

      Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa та Matter Smart Home. Навіть вбудований мікрофон із віддаленим полем, щоб чітко чути ваші команди. Працює на базі Titan OS для простоти та швидкості, де європейський дизайн і безпека даних стоять на першому місці.

      LED 4K телевізор з Ambilight

      Розумний вибір з Ambilight

      • Телевізор 139 см (55 дюймів) з AMBILIGHT
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos та DTS:X
      Є телевізор. А є телевізор з Ambilight

      Є телевізор. А є телевізор з Ambilight

      Завдяки вбудованій світлодіодній підсвітці, яка реагує на кожну сцену, Ambilight занурює вас в ореол барвистого світла. Увесь ваш розважальний контент виходить за межі екрана, щоб максимально занурити вас у момент. Спробувавши одного разу, ви ніколи не захочете мати інший телевізор без цієї функції.

      Яскраві моменти. Чіткіші сцени.

      Яскраві моменти. Чіткіші сцени.

      Збільште масштаб. Пориньте в деталі. Це точність 4K зображення, яка виходить за межі можливого. Екран Pixel Precise Ultra HD забезпечує чіткість і реалістичність деталей, що наповнює кожну мить захоплюючими враженнями.

      Оточіть себе звуком Dolby Atmos та DTS:X

      Оточіть себе звуком Dolby Atmos та DTS:X

      Завдяки Dolby Atmos, що відтворює звук так, як задумав режисер, та DTS:X для створення 3D-звуку, ви відчуваєте себе так, ніби справді перебуваєте в місці події. Додавання цього додаткового виміру до звуку забезпечує більш захоплюючий досвід прослуховування вдома.

      Titan OS. Зручна ОС.

      Titan OS. Зручна ОС.

      Платформа Philips Smart TV Titan OS дає змогу дивитися те, що ви любите, і швидко. Від сиквелів до серіалів, від документальних до драматичних фільмів – увесь улюблений контент доступний одним натисненням кнопки. Що б ви не захотіли подивитися, усі найкращі додатки для потокового мовлення у вас під рукою.

      Легке під’єднання до мереж «розумного» дому

      Легке під’єднання до мереж «розумного» дому

      Сумісність із Matter Smart Home забезпечує безперешкодну інтеграцію з наявною мережею розумного дому і мікрофоном із віддаленим полем. Щоб керувати телевізором за допомогою додатка Matter Smart Home або вбудованого сервісу Alexa, просто натисніть кнопку на пульті ДК і промовляйте. Можна приглушити світло, відрегулювати температуру в приміщенні, навіть увімкнути телевізор Philips з Ambilight. Усе це можна зробити однією командою. Телевізор також сумісний із розумними гучномовцями Google та Apple AirPlay.

      Керування без пульта ДК

      Керування без пульта ДК

      Промовляйте кожну свою команду. Вмикайте телевізор, коли заходите в кімнату. Говоріть з Alexa без пульта дистанційного керування. Завдяки вбудованому мікрофону із віддаленим полем і функції гучного зв’язку ви можете розслабитися й насолоджуватися улюбленим контентом Smart TV.

      Додайте чіткості кожному слову з функцією підсилення вокалу

      Чітко почуйте кожне слово. Функція підсилення вокалу дозволяє слухачеві збільшувати або зменшувати гучність діалогу без жодного впливу на фоновий звук. Таким чином, ви не пропустите жодного моменту, оскільки кожне вимовлене речення звучатиме чіткіше.

      Можливість підключення для ігор

      HDMI 2.0a і VRR допоможуть вам користуватися консоллю на максимум, прискоривши ігровий процес і згладивши графіку. Завдяки налаштуванню низької затримки введення, яке автоматично вмикається разом із консоллю, ви готові до нового рівня в іграх.

      Усі ваші дані зберігаються в надійному місці

      Від смартфонів до планшетів, від ноутбуків до розумних гучномовців – захист вашої особистої інформації має вирішальне значення. Під’єднання до телевізора Philips гарантує, що ваша конфіденційна інформація завжди буде зберігатися в надійному місці. Завдяки програмі SafeShark, яка безперервно тестує й перевіряє вашу безпеку, ви можете бути спокійні, знаючи, що ваша кібербезпека є нашим головним пріоритетом.

      Європейський дизайн із турботою про екологію

      Підставка Edge Stand. Тонка рамка. Світлодіодний 4K телевізор. Це дизайн європейської якості. Зі швидким і легким пошуком контенту завдяки Titan OS. Кожна найменша деталь ретельно продумана, аж до пульта ДК та упаковки із перероблених матеріалів із сертифікатом FSC у комплекті.

      Технічні характеристики

      • Ambilight

        Функції Ambilight
        • Ambilight Suite
        • Адаптація до кольору стіни
        • Режим музики
        • Режим гри
        • Будильник на світанку
        Версія Ambilight
        3-стороннє

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        55  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        139  см
        Дисплей
        4K Ultra HD LED
        Роздільна здатність панелі
        3840x2160p
        Природна частота оновлення
        60 Hz  Гц
        Процесор зображення
        Pixel Precise Ultra HD
        Покращення зображення
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Гра
        • Підтримка HDR10+
        • Домашній кінотеатр
        • Монітор
        • Фільм
        • Micro Dimming
        • Власний
        • Ultra Resolution

      • Роздільна здатність вхідного сигналу дисплея

        Роздільна здатність – частота оновлення
        640x480 – 60 Гц, 576p – 50 Гц, 720p – 50/60 Гц, 1920x1080p – 24/25/30/50/60 Гц, 2560x1440 – 60 Гц, 3840x2160p – 24/25/30/50/60 Гц

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Цифрові телевізори
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Індикація потужності сигналу
        Так
        Телетекст
        Гіпертекст на 1000 сторінок
        Підтримка HEVC
        Так

      • Smart TV

        Застосунки SmartTV*
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • Додаток NFT*
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        ОС
        ОС TITAN
        Об’єм пам’яті (флеш)*
        8 ГБ

      • Функції Smart TV

        Інтерактивне телебачення
        HbbTV
        Голосовий помічник*
        • Вбудований помічник Amazon Alexa
        • Працює з Google Home
        • Пульт ДК з мікрофоном
        Використання функцій розумного дому
        • MATTER
        • Control4
        • Працює з Apple Дім
        Панель керування іграми
        Gamebar 2.0
        Підтримка TTS
        Так

      • Мультимедійні застосунки

        Формати відтворення відео
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Формати відтворення музики
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Підтримувані формати субтитрів
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Формати відтворення зображення
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Звук

        Аудіо
        2.0-канальний
        Вихідна потужність (RMS)
        20 Вт
        Конфігурація динаміків
        Два повнодіапазонні динаміки по 10 Вт
        Кодек
        • Dolby Digital MS12 V2.6.2
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Покращення звуку
        • Режим AVL
        • Підсилення низьких частот
        • Dolby Media Intelligence
        • Розваги
        • Еквалайзер
        • Аудіопрофіль
        • Нічний режим
        • Калібрування кімнати
        • Власний
        • Підсилення вокалу
        Характеристики навушників
        Dolby Atmos для навушників
        Звуковий процесор
        IntelliSound
        Основний гучномовець
        Повнодіапазонний низькочастотний фазоінвертор (FR01A)

      • Під'єднання

        Кількість роз’ємів HDMI
        3
        Характеристики HDMI
        • 4K
        • Реверсивний звуковий канал
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Дистанційна дія пульта
        • Відтворення одним дотиком
        • Керування звуком системи
        • Режим очікування системи
        Кількість USB-роз’ємів
        2
        Бездротове з’єднання
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон
        • Bluetooth 5.2
        • Працює з Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Так на всіх HDMI
        HDMI ARC
        HDMI 1
        Функції HDMI 2.1
        • eARC на HDMI 1
        • Підтримка eARC, VRR, ALLM
        EasyLink 2.0
        • Зовнішнє налаштування через інтерфейс телевізора
        • HDMI-CEC для Philips ТВ/саундбарів

      • Підтримувані функції відео HDMI

        Ігри
        • ALLM та Auto Game
        • Змінна частота кадрів VRR з HDMI
        HDR
        • Підтримка HDR10+
        • HDR10
        • HLG

      • Карта енергоспоживання ЄС

        Реєстраційні номери EPREL
        2269636
        Клас енергоспоживання для SDR
        E
        Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
        53  кВт-год/1000 год
        Клас енергоспоживання для HDR
        G
        Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
        80  кВт-год/1000 год
        Споживання енергії у режимі вимкнення
        Не доступно
        Мережевий режим очікування
        2.0  Вт
        Технологія панелі, яка використовується
        Світлодіодна РК

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        Змінний струм 100–240 В, 50/60 Гц
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        менше 0,5 Вт
        Енергозберігаючі функції
        • Таймер автоматичного вимикання
        • Екорежим
        • Сенсор світла
        • Вимикання зображення (для радіо)

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • 2 батареї AAA
        • Шнур живлення
        • Брошура з інструкціями з безпеки та юридичною інформацією
        • Дистанційне керування
        • Підставка на стіл
        • Короткий посібник

      • Конструкція

        Кольори телевізора
        Пластикова низька чорна рамка
        Конструкція підставки
        Чорна металева квадратна вигнута підставка

      • Розміри

        Відстань між 2 підставками
        810  мм
        Сумісність із настінним кронштейном
        200 x 100 мм
        Телевізор без підставки (Ш x В x Г)
        1226 x 713 x 88 мм
        Телевізор із підставкою (Ш x В x Г)
        1226 x 778 x 275 мм
        Картонна упаковка (Ш x В x Г)
        1320 x 806 x 132 мм
        Вага телевізора без підставки
        9,9 кг
        Вага телевізора з підставкою
        10,2 кг
        Вага з упаковкою
        13,1 кг

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

      • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
      • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
      • Доступність додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv
      • Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС смарт-пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp
      • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
      • Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com
      • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах
      • Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
      • Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною в кожній країні. Див. фактичний виріб у коробці.
      • Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.
      • Обсяг сервісів голосового керування через телевізор залежить від країни та мови. Для отримання найновішої інформації звертайтеся до нашого центру обслуговування клієнтів.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit та iOS є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах і регіонах. iOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco у США та інших країнах і використовується за ліцензією.

