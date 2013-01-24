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    LED

    Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

    43PUS7506/12
    Загальна оцінка / 5
    • Чудовий вигляд. Ідеальне зображення. Плавні рухи. Чудовий вигляд. Ідеальне зображення. Плавні рухи. Чудовий вигляд. Ідеальне зображення. Плавні рухи.
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      LED Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

      43PUS7506/12
      Загальна оцінка / 5

      Чудовий вигляд. Ідеальне зображення. Плавні рухи.

      Що б це не було – фільм сьогодні, улюблені шоу завтра та спорт по вихідних – цей телевізор Philips 4K завжди даруватиме вам ідеальне зображення. Шоу в якості HDR виглядають прекрасно, а ігри плавні й оперативні. Також ви отримуєте високоякісний звук Dolby Atmos. Переглянути усі переваги

      LED Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

      Чудовий вигляд. Ідеальне зображення. Плавні рухи.

      Що б це не було – фільм сьогодні, улюблені шоу завтра та спорт по вихідних – цей телевізор Philips 4K завжди даруватиме вам ідеальне зображення. Шоу в якості HDR виглядають прекрасно, а ігри плавні й оперативні. Також ви отримуєте високоякісний звук Dolby Atmos. Переглянути усі переваги

      Чудовий вигляд. Ідеальне зображення. Плавні рухи.

      Що б це не було – фільм сьогодні, улюблені шоу завтра та спорт по вихідних – цей телевізор Philips 4K завжди даруватиме вам ідеальне зображення. Шоу в якості HDR виглядають прекрасно, а ігри плавні й оперативні. Також ви отримуєте високоякісний звук Dolby Atmos. Переглянути усі переваги

      LED Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

      Чудовий вигляд. Ідеальне зображення. Плавні рухи.

      Що б це не було – фільм сьогодні, улюблені шоу завтра та спорт по вихідних – цей телевізор Philips 4K завжди даруватиме вам ідеальне зображення. Шоу в якості HDR виглядають прекрасно, а ігри плавні й оперативні. Також ви отримуєте високоякісний звук Dolby Atmos. Переглянути усі переваги

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        LED

        LED

        Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

        Усього:

        Чудовий вигляд. Ідеальне зображення. Плавні рухи.

        Світлодіодний телевізор 4K HDR Smart TV

        • Процесор P5 Perfect Picture Engine
        • 108 см (43 дюйми)
        • Dolby Vision та Dolby Atmos
        • Smart TV
        Яскраве HDR-зображення. 4K UHD-телевізор Philips.

        Яскраве HDR-зображення. 4K UHD-телевізор Philips.

        4K UHD-телевізор Philips підтримує всі основні формати HDR, зокрема Dolby Vision. Переглядаючи обов’язковий до перегляду серіал чи найновішу відеогру, ви помітите насиченіші тіні. Яскраві фрагменти блищатимуть. Кольори виглядатимуть реальнішими.

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

        Підтримка преміального звуку Dolby та відеоформатів означає, що HDR-контент, який ви переглядатимете, виглядатиме й звучатиме знаменито. Ви насолоджуватиметеся зображенням, що передаватиме справжні задуми режисера, та об’ємним звуком із реальною чіткістю та глибиною.

        Розумне дозвілля за переглядом телевізора. SAPHI

        Розумне дозвілля за переглядом телевізора. SAPHI

        Завдяки швидкій, інтуїтивній операційній системі SAPHI користуватися Philips Smart TV є справжнім задоволенням. Насолоджуйтеся чудовою якістю зображення та доступом до зрозумілого меню у вигляді піктограм натисненням однієї кнопки. Легко керуйте телевізором і виконуйте швидку навігацію популярними додатками Philips Smart TV.

        Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела. Philips P5 Engine.

        Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела. Philips P5 Engine.

        Із процесором Philips P5 зображення таке ж неперевершене, як і ваш улюблений контент. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а тони шкіри більш реалістичні. Контрастність така висока, що ви відчуватимете кожну деталь. Рухи ідеально плавні.

        Чудовий варіант для ігор. Низький рівень затримки на будь-якій консолі

        Чудовий варіант для ігор. Низький рівень затримки на будь-якій консолі

        Телевізор Philips оснащено найновішим роз’ємом HDMI, який автоматично перемикається в налаштування з низькою затримкою під час відтворення гри на консолі.

        Доступ до зрозумілого меню з піктограмами натисненням однієї кнопки.

        Доступ до зрозумілого меню з піктограмами натисненням однієї кнопки.

        SAPHI – це швидка, інтуїтивна операційна систеа, завдяки якій користуватися Philips Smart TV є справжнім задоволенням. Насолоджуйтеся чудовою якістю зображення та доступом до чіткого меню у вигляді піктограм натисненням однієї кнопки. Легко керуйте телевізором та виконуйте швидку навігацію популярними додатками Philips Smart TV, зокрема YouTube, Netflix та іншими.

        Колекція Philips TV Collection. Netflix, Prime Video тощо.

        Колекція Philips TV Collection. Netflix, Prime Video тощо.

        Тонка приваблива конструкція

        Шукаєте телевізор, який підійде до вашої кімнати? Цей 4K телевізор Smart TV причепурився з цієї нагоди! Практично безрамковий екран ідеально впишеться в інтер’єр будь-якого приміщення. А тонка підставка наштовхує на думку, що екран парить над підставкою чи столом.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          43  дюймів
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          108  см
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160
          Формат кадру
          16:9
          Покращення зображення
          • Dolby Vision
          • HLG (Hybrid Log Gamma)
          • Ultra Resolution
          • Підтримка HDR10+
          • Micro Dimming
          Система попіксельної обробки зображення
          Процесор P5 Perfect Picture Engine

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні входи на всіх HDMI
          • до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          • підтримка HDR, HDR10/ HLG
          Відеовходи на всіх HDMI
          • до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          • Підтримка HDR
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Функції Smart TV

          Взаємодія з користувачем
          • SimplyShare
          • Дублювання екрана
          Додатки SmartTV*
          • Мережеві відеомагазини
          • Відкритий веб-браузер
          • ТБ на вимогу
          • YouTube
          • Netflix TV
          Просте встановлення
          • Автоматичне виявлення пристроїв Philips
          • Майстер встановлення мережі
          • Майстер помічника з налаштувань
          Можливість оновлення програмного забезпечення
          • Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення
          • Можливість оновлення програмного забезпечення через USB
          • Оновлення програмного забезпечення через Інтернет
          Налаштування формату екрана
          • Додаткові – Змістити
          • Основні – На весь екран
          • До розмірів екрана
          • Масштабувати, Розтягнути
          • Широкий екран
          Простота у користуванні
          • Універсальна розумна кнопка меню
          • Екранний посібник користувача
          Голосовий помічник*
          • Вбудований помічник Amazon Alexa
          • Працює з Google Помічником

        • Обробка

          Потужність обробки
          Dual Core

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Підтримка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Відтворення відео
          • PAL
          • SECAM
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Індикація потужності сигналу
          Так
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок
          Підтримка HEVC
          Так

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          3
          Кількість USB-роз’ємів
          2
          Бездротові з’єднання
          Wi-Fi 802.11n, 2x2, односмуговий
          Інші з’єднання
          • Супутниковий конектор
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Цифровий аудіовихід (оптичний)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Вихід для навушників
          • Сервісний конектор
          Характеристики HDMI
          • Реверсивний звуковий канал
          • 4K
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком
          HDCP 2.3
          Так на всіх HDMI
          HDMI ARC
          Так на HDMI1
          HDMI eARC
          Так на HDMI1
          Змінна частота кадрів VRR з HDMI
          Так, на HDMI1 та HDMI2

        • Мультимедійні додатки

          Формати відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          • AV1
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SMI
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          • .SSA
          Формати відтворення музики
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Фото 360 градусів
          • HEIF

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Температура зовнішнього середовища
          від 5 °C до 35 °C
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Вимикання зображення (для радіо)
          • Екорежим
          • Сенсор світла
          Вміст ртуті
          0  мг
          Наявність свинцю
          Так*

        • Карта енергоспоживання ЄС

          Реєстраційні номери EPREL
          470493
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          43
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          108
          Клас енергоспоживання для SDR
          G
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
          63  Вт
          Клас енергоспоживання для HDR
          G
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
          100  Вт
          Мережевий режим очікування
          <2,0  Вт
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          невідомо
          Технологія панелі, яка використовується
          Світлодіодна РК

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          20 Вт
          Покращення звуку
          • Звук із системою штучного інтелекту
          • Чіткий діалог
          • Dolby Atmos
          • Нічний режим
          • Автоматичне регулювання гучності
          • Підсилення низьких частот Dolby
          • Еквалайзер зі штучним інтелектом
          Конфігурація динаміків
          2 повнодіапазонні динаміки по 10 Вт

        • Розміри

          Ширина коробки
          1070,0  мм
          Висота коробки
          650,0  мм
          Глибина коробки
          140,0  мм
          Ширина телевізора
          958,4  мм
          Висота телевізора
          560,2  мм
          Глибина телевізора
          82,1  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          958,4  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          590,2  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          226,6  мм
          Глибина підставки
          218,6  мм
          Висота підставки
          30,0  мм
          Ширина підставки
          773,6  мм
          Вага виробу
          7,6  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          7,8  кг
          Вага з упаковкою
          10,1  кг
          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          100 x 200 мм
          100 x 200 мм

        • Конструкція

          Кольори телевізора
          Чорна матова рамка
          Конструкція підставки
          Чорні матові пласкі ніжки

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Дистанційне керування
          • 2 батареї AAA
          • Шнур живлення
          • Короткий посібник
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Підставка на стіл

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Дистанційне керування
        • 2 батареї AAA
        • Шнур живлення
        • Короткий посібник
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        • Підставка на стіл

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            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/smarttv.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
            • Потрібна підписка Netflix. Діють умови: https://www.netflix.com
            • Послуга Rakuten TV доступна окремими мовами і в окремих країнах.

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