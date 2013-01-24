Інші елементи комплектації
- Дистанційне керування
- 2 батареї AAA
- Шнур живлення
- Короткий посібник
- Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
- Підставка на стіл
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Чудовий вигляд. Ідеальне зображення. Плавні рухи.
Що б це не було – фільм сьогодні, улюблені шоу завтра та спорт по вихідних – цей телевізор Philips 4K завжди даруватиме вам ідеальне зображення. Шоу в якості HDR виглядають прекрасно, а ігри плавні й оперативні. Також ви отримуєте високоякісний звук Dolby Atmos. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудовий вигляд. Ідеальне зображення. Плавні рухи.
Що б це не було – фільм сьогодні, улюблені шоу завтра та спорт по вихідних – цей телевізор Philips 4K завжди даруватиме вам ідеальне зображення. Шоу в якості HDR виглядають прекрасно, а ігри плавні й оперативні. Також ви отримуєте високоякісний звук Dolby Atmos. Переглянути усі переваги
Чудовий вигляд. Ідеальне зображення. Плавні рухи.
Що б це не було – фільм сьогодні, улюблені шоу завтра та спорт по вихідних – цей телевізор Philips 4K завжди даруватиме вам ідеальне зображення. Шоу в якості HDR виглядають прекрасно, а ігри плавні й оперативні. Також ви отримуєте високоякісний звук Dolby Atmos. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудовий вигляд. Ідеальне зображення. Плавні рухи.
Що б це не було – фільм сьогодні, улюблені шоу завтра та спорт по вихідних – цей телевізор Philips 4K завжди даруватиме вам ідеальне зображення. Шоу в якості HDR виглядають прекрасно, а ігри плавні й оперативні. Також ви отримуєте високоякісний звук Dolby Atmos. Переглянути усі переваги
Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV
Усього:
4K UHD-телевізор Philips підтримує всі основні формати HDR, зокрема Dolby Vision. Переглядаючи обов’язковий до перегляду серіал чи найновішу відеогру, ви помітите насиченіші тіні. Яскраві фрагменти блищатимуть. Кольори виглядатимуть реальнішими.
Підтримка преміального звуку Dolby та відеоформатів означає, що HDR-контент, який ви переглядатимете, виглядатиме й звучатиме знаменито. Ви насолоджуватиметеся зображенням, що передаватиме справжні задуми режисера, та об’ємним звуком із реальною чіткістю та глибиною.
Завдяки швидкій, інтуїтивній операційній системі SAPHI користуватися Philips Smart TV є справжнім задоволенням. Насолоджуйтеся чудовою якістю зображення та доступом до зрозумілого меню у вигляді піктограм натисненням однієї кнопки. Легко керуйте телевізором і виконуйте швидку навігацію популярними додатками Philips Smart TV.
Із процесором Philips P5 зображення таке ж неперевершене, як і ваш улюблений контент. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а тони шкіри більш реалістичні. Контрастність така висока, що ви відчуватимете кожну деталь. Рухи ідеально плавні.
Телевізор Philips оснащено найновішим роз’ємом HDMI, який автоматично перемикається в налаштування з низькою затримкою під час відтворення гри на консолі.
SAPHI – це швидка, інтуїтивна операційна систеа, завдяки якій користуватися Philips Smart TV є справжнім задоволенням. Насолоджуйтеся чудовою якістю зображення та доступом до чіткого меню у вигляді піктограм натисненням однієї кнопки. Легко керуйте телевізором та виконуйте швидку навігацію популярними додатками Philips Smart TV, зокрема YouTube, Netflix та іншими.
Шукаєте телевізор, який підійде до вашої кімнати? Цей 4K телевізор Smart TV причепурився з цієї нагоди! Практично безрамковий екран ідеально впишеться в інтер’єр будь-якого приміщення. А тонка підставка наштовхує на думку, що екран парить над підставкою чи столом.
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Функції Smart TV
Обробка
Тюнер/Прийом/Передача
Під'єднання
Мультимедійні додатки
Потужність
Карта енергоспоживання ЄС
Звук
Розміри
Конструкція
Аксесуари