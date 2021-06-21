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    LED

    Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

    55PUS7506/12
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    • Чудовий вигляд. Ідеальне зображення. Плавні рухи. Чудовий вигляд. Ідеальне зображення. Плавні рухи. Чудовий вигляд. Ідеальне зображення. Плавні рухи.
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      LED Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

      55PUS7506/12
      Загальна оцінка / 5

      Чудовий вигляд. Ідеальне зображення. Плавні рухи.

      Що б це не було – фільм сьогодні, улюблені шоу завтра та спорт по вихідних – цей телевізор Philips 4K завжди даруватиме вам ідеальне зображення. Шоу в якості HDR виглядають прекрасно, а ігри плавні й оперативні. Також ви отримуєте високоякісний звук Dolby Atmos. Переглянути усі переваги

      Доступні варіанти:

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      LED Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

      Чудовий вигляд. Ідеальне зображення. Плавні рухи.

      Що б це не було – фільм сьогодні, улюблені шоу завтра та спорт по вихідних – цей телевізор Philips 4K завжди даруватиме вам ідеальне зображення. Шоу в якості HDR виглядають прекрасно, а ігри плавні й оперативні. Також ви отримуєте високоякісний звук Dolby Atmos. Переглянути усі переваги

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        LED

        LED

        Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

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        Чудовий вигляд. Ідеальне зображення. Плавні рухи.

        Світлодіодний телевізор 4K HDR Smart TV

        • 139 см (55 дюймів)
        • Dolby Vision та Dolby Atmos
        • Smart TV
        Яскраве HDR-зображення. 4K UHD-телевізор Philips.

        Яскраве HDR-зображення. 4K UHD-телевізор Philips.

        4K UHD-телевізор Philips підтримує всі основні формати HDR, зокрема Dolby Vision. Переглядаючи обов’язковий до перегляду серіал чи найновішу відеогру, ви помітите насиченіші тіні. Яскраві фрагменти блищатимуть. Кольори виглядатимуть реальнішими.

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

        Підтримка преміального звуку Dolby та відеоформатів означає, що HDR-контент, який ви переглядатимете, виглядатиме й звучатиме знаменито. Ви насолоджуватиметеся зображенням, що передаватиме справжні задуми режисера, та об’ємним звуком із реальною чіткістю та глибиною.

        Розумне дозвілля за переглядом телевізора. SAPHI

        Розумне дозвілля за переглядом телевізора. SAPHI

        Завдяки швидкій, інтуїтивній операційній системі SAPHI користуватися Philips Smart TV є справжнім задоволенням. Насолоджуйтеся чудовою якістю зображення та доступом до зрозумілого меню у вигляді піктограм натисненням однієї кнопки. Легко керуйте телевізором і виконуйте швидку навігацію популярними додатками Philips Smart TV.

        Чудовий варіант для ігор. Низький рівень затримки на будь-якій консолі

        Чудовий варіант для ігор. Низький рівень затримки на будь-якій консолі

        Телевізор Philips оснащено найновішим роз’ємом HDMI, який автоматично перемикається в налаштування з низькою затримкою під час відтворення гри на консолі.

        Доступ до зрозумілого меню з піктограмами натисненням однієї кнопки.

        Доступ до зрозумілого меню з піктограмами натисненням однієї кнопки.

        SAPHI – це швидка, інтуїтивна операційна систеа, завдяки якій користуватися Philips Smart TV є справжнім задоволенням. Насолоджуйтеся чудовою якістю зображення та доступом до чіткого меню у вигляді піктограм натисненням однієї кнопки. Легко керуйте телевізором та виконуйте швидку навігацію популярними додатками Philips Smart TV, зокрема YouTube, Netflix та іншими.

        Колекція Philips TV Collection. Netflix, Prime Video тощо.

        Колекція Philips TV Collection. Netflix, Prime Video тощо.

        Тонка приваблива конструкція

        Шукаєте телевізор, який підійде до вашої кімнати? Цей 4K телевізор Smart TV причепурився з цієї нагоди! Практично безрамковий екран ідеально впишеться в інтер’єр будь-якого приміщення. А тонка підставка наштовхує на думку, що екран парить над підставкою чи столом.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Формат кадру
          16:9
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          55  дюймів
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          139  см
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160
          Покращення зображення
          • Ultra Resolution
          • Dolby Vision
          • HLG (Hybrid Log Gamma)
          • Підтримка HDR10+
          • Micro Dimming
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          55 дюймів

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні входи на всіх HDMI
          • до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          • підтримка HDR, HDR10/ HLG
          Відеовходи на всіх HDMI
          • до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          • Підтримка HDR
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Відтворення відео
          • PAL
          • SECAM
          Підтримка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Індикація потужності сигналу
          Так
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок
          Підтримка HEVC
          Так

        • Функції Smart TV

          Взаємодія з користувачем
          • SimplyShare
          • Дублювання екрана
          Застосунки SmartTV*
          • Мережеві відеомагазини
          • Відкритий веббраузер
          • ТБ на вимогу
          • YouTube
          • Netflix TV
          Просте встановлення
          • Автоматичне виявлення пристроїв Philips
          • Майстер встановлення мережі
          • Майстер помічника з налаштувань
          Простота у користуванні
          • Універсальна розумна кнопка меню
          • Екранний посібник користувача
          Можливість оновлення програмного забезпечення
          • Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення
          • Можливість оновлення програмного забезпечення через USB
          • Оновлення програмного забезпечення через Інтернет
          Налаштування формату екрана
          • Додаткові – Змістити
          • Основні – На весь екран
          • До розмірів екрана
          • Масштабувати, Розтягнути
          • Широкий екран
          Голосовий помічник*
          Працює з Google Помічником

        • Мультимедійні застосунки

          Формати відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          • AV1
          Формати відтворення музики
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SMI
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          • .SSA
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Фото 360 градусів
          • HEIF

        • Обробка

          Потужність обробки
          Dual Core

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          20 Вт
          Конфігурація динаміків
          2 повнодіапазонні динаміки по 10 Вт
          Покращення звуку
          • Звук із системою штучного інтелекту
          • Чіткий діалог
          • Dolby Atmos
          • Нічний режим
          • Автоматичне регулювання гучності
          • Підсилення низьких частот Dolby
          • Еквалайзер зі штучним інтелектом

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          3
          Характеристики HDMI
          • Реверсивний звуковий канал
          • 4K
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком
          Кількість USB-роз’ємів
          2
          Бездротове з’єднання
          Wi-Fi 802.11n, 2x2, односмуговий
          Інші з’єднання
          • Супутниковий конектор
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Цифровий аудіовихід (оптичний)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Вихід для навушників
          • Сервісний конектор
          HDCP 2.3
          Так на всіх HDMI
          HDMI ARC
          Так на HDMI1
          HDMI eARC
          Так на HDMI1
          Змінна частота кадрів VRR з HDMI
          Так, на HDMI1 та HDMI2

        • Карта енергоспоживання ЄС

          Реєстраційні номери EPREL
          613773
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          55
          Клас енергоспоживання для SDR
          G
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          139
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
          88  кВт-год/1000 год
          Клас енергоспоживання для HDR
          G
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
          136  кВт-год/1000 год
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          невідомо
          Мережевий режим очікування
          <2,0  Вт
          Технологія панелі, яка використовується
          Світлодіодна РК

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Температура зовнішнього середовища
          від 5 °C до 35 °C
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Вимикання зображення (для радіо)
          • Екорежим
          • Сенсор світла
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          Немає

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Дистанційне керування
          • 2 батареї AAA
          • Шнур живлення
          • Короткий посібник
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Підставка на стіл

        • Конструкція

          Кольори телевізора
          Чорна матова рамка
          Конструкція підставки
          Чорні матові пласкі ніжки

        • Розміри

          Ширина телевізора
          1227,7  мм
          Висота телевізора
          712,1  мм
          Глибина телевізора
          87,1  мм
          Вага виробу
          13,1  кг
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1227.6  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          742.7  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          256.2  мм
          Вага виробу (+ підставка)
          13.3  кг
          Ширина коробки
          1360.0  мм
          Висота коробки
          840.0  мм
          Глибина коробки
          160.0  мм
          Вага з упаковкою
          17,9  кг
          Ширина підставки
          728.5  мм
          Висота підставки
          30.0  мм
          Глибина підставки
          245.3  мм
          Сумісність із настінним кронштейном
          100 x 200 мм

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Дистанційне керування
        • 2 батареї AAA
        • Шнур живлення
        • Короткий посібник
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        • Підставка на стіл

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            Відгуки

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            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
            • Потрібна підписка Netflix. Діють умови: https://www.netflix.com
            • Послуга Rakuten TV доступна окремими мовами і в окремих країнах.

            Телевізори Philips

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