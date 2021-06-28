Чудовий вигляд. Ідеальне зображення. Плавні рухи.

Що б це не було – фільм сьогодні, улюблені шоу завтра та спорт по вихідних – цей телевізор Philips 4K завжди даруватиме вам ідеальне зображення. Шоу в якості HDR виглядають прекрасно, а ігри плавні й оперативні. Також ви отримуєте високоякісний звук Dolby Atmos. Переглянути усі переваги