Той, який хочеться дивитися

Бажаєте насолоджуватися чудовим відтворенням контенту, який вам подобається? Як щодо надлегкого підключення та підсвічування Philips Ambilight для додаткового ефекту занурення, якого ви просто більше ніде не зможете отримати? Якщо вам потрібен телевізор для безтурботного перегляду, вам підійде саме The One. Переглянути усі переваги