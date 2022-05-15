Інші елементи комплектації
- Короткий посібник
- Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
- Шнур живлення
- Підставка на стіл
- Дистанційне керування
- 2 батареї AAA
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Той, який хочеться дивитися
Бажаєте насолоджуватися чудовим відтворенням контенту, який вам подобається? Як щодо надлегкого підключення та підсвічування Philips Ambilight для додаткового ефекту занурення, якого ви просто більше ніде не зможете отримати? Якщо вам потрібен телевізор для безтурботного перегляду, вам підійде саме The One. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Той, який хочеться дивитися
Бажаєте насолоджуватися чудовим відтворенням контенту, який вам подобається? Як щодо надлегкого підключення та підсвічування Philips Ambilight для додаткового ефекту занурення, якого ви просто більше ніде не зможете отримати? Якщо вам потрібен телевізор для безтурботного перегляду, вам підійде саме The One. Переглянути усі переваги
Той, який хочеться дивитися
Бажаєте насолоджуватися чудовим відтворенням контенту, який вам подобається? Як щодо надлегкого підключення та підсвічування Philips Ambilight для додаткового ефекту занурення, якого ви просто більше ніде не зможете отримати? Якщо вам потрібен телевізор для безтурботного перегляду, вам підійде саме The One. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Той, який хочеться дивитися
Бажаєте насолоджуватися чудовим відтворенням контенту, який вам подобається? Як щодо надлегкого підключення та підсвічування Philips Ambilight для додаткового ефекту занурення, якого ви просто більше ніде не зможете отримати? Якщо вам потрібен телевізор для безтурботного перегляду, вам підійде саме The One. Переглянути усі переваги
Світлодіодний телевізор 4K UHD Android TV
Усього:
Завдяки підсвічуванню Philips Ambilight чудовий перегляд телевізора Philips стає ще грандіознішим! Світлодіодні індикатори по краях телевізора світяться та змінюють колір в ідеальній синхронізації з кольорами зображення на екрані або музикою. Підсвічування таке тепле й захоплююче, що ви дивуватиметеся, як дивилися телевізор раніше.
Бажаєте переглядати ідеальне зображення під час кожної сцени? Ваш телевізор Philips 4K UHD сумісний з усіма основними форматами HDR, а це означає перегляд завжди блискучого, чіткого зображення. Ви побачите кожну деталь, навіть на темних і світлих ділянках.
Із процесором Philips P5 зображення таке ж неперевершене, як і ваш улюблений контент. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а тони шкіри більш реалістичні. Контрастність така висока, що ви відчуватимете кожну деталь. Рухи ідеально плавні.
Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером – більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.
Шукаєте телевізор, який підійде для вашої кімнати? Майже безрамковий екран цього 4K телевізора Smart TV доповнить будь-який інтер’єр. Гарні геометричні ніжки наштовхують на думку, що екран парить у повітрі. Нашу упаковку і вставки виготовлено з переробленого картону й паперу.
Домашня бездротова система Philips із підтримкою DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднати сумісні саундбари та бездротові гучномовці по всьому дому. Слухайте фільми на кухні, відтворюйте музику будь-де. Можна навіть створити систему домашнього кінотеатру з об’ємним звуком, де телевізор Philips виступатиме центральним гучномовцем.
Телевізор Philips чудово підходить для ігор. Коли ви вмикаєте консоль, телевізор автоматично перемикається в режим наднизької затримки, що забезпечує чутливий геймплей і неймовірно плавну графіку. Підтримується змінна частота кадрів VRR та стандарт HDMI 2.1. Ігровий режим із підсвічуванням Ambilight перенесе захоплюючу гру прямо в кімнату.
Philips Android TV надає потрібний вміст тоді, коли потрібно. Можна персоналізувати головний екран для відображення улюблених додатків, що дозволяє легко почати потокову передачу улюблених відео й шоу. Також можна продовжити роботу з місця зупинки.
Натисніть кнопку на пульті, щоб порозмовляти з Google Помічником. Керуйте розумними домашніми пристроями, які сумісні з телевізором або Google Помічником, за допомогою голосу. Або попросіть Alexa керувати пристроями, які сумісні з телевізором та Alexa.
Ambilight
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Android TV
Обробка
Функції Smart TV
Тюнер/Прийом/Передача
Потужність
Звук
Під'єднання
Мультимедійні додатки
Конструкція
Розміри
Аксесуари
Карта енергоспоживання ЄС
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