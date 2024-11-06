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CP0054
Стимулює вироблення молока
М’яка й адаптивна силіконова насадка для молоковідсмоктувача, призначена для стимулювання притоку молока. Вона універсального розміру й підійде для всіх сосків розміром до 30 мм.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Час від часу виріб потрібно оновлювати, але це ще ніколи не було так легко, як із використанням запасних частин Philips. Усе це з гарантованою якістю Philips.
Замінна деталь
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