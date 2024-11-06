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    • Стимулює вироблення молока Стимулює вироблення молока Стимулює вироблення молока
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      Breast Pumps Масажна насадка для молоковідсмоктувача

      CP0054

      Стимулює вироблення молока

      М’яка й адаптивна силіконова насадка для молоковідсмоктувача, призначена для стимулювання притоку молока. Вона універсального розміру й підійде для всіх сосків розміром до 30 мм.

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      Breast Pumps Масажна насадка для молоковідсмоктувача

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      Стимулює вироблення молока

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      • Прозорий
      • Молоковідсмоктувачі
      • Одинарний і подвійний молоковідсмоктувач
      • "Універсальний" розмір, підходить для сосків до 30 мм

      Легко оновлюйте виріб оригінальними частинами Philips

      Час від часу виріб потрібно оновлювати, але це ще ніколи не було так легко, як із використанням запасних частин Philips. Усе це з гарантованою якістю Philips.

      Технічні характеристики

      • Замінна деталь

        Підходять для моделей
        SCD395 SCD430 SCF391 SCF392 SCF393 SCF394 SCF395 SCF396 SCF397 SCF398 SCF430 SCF441
      Badge-D2C

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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