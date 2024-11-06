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CP1634/01
Зігнута соломинка для легкого пиття
Ця соломинка є частиною дитячої чашки для пиття Philips Avent. Заміна використаних або загублених соломинок дозволяє підтримувати чистоту чашки, що подовжує термін її служби.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Нижня частина трубочки зігнута для легкого пиття до останньої краплі
Замінна деталь
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