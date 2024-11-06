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    • Зігнута соломинка для легкого пиття Зігнута соломинка для легкого пиття Зігнута соломинка для легкого пиття
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      Philips Avent Міцна соломинка преміум-класу

      CP1634/01

      Зігнута соломинка для легкого пиття

      Ця соломинка є частиною дитячої чашки для пиття Philips Avent. Заміна використаних або загублених соломинок дозволяє підтримувати чистоту чашки, що подовжує термін її служби.

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      Philips Avent Міцна соломинка преміум-класу

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      Зігнута соломинка для легкого пиття

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      • Чашка для пиття
      • Силікон

      Міцна соломинка преміум-класу

      Нижня частина трубочки зігнута для легкого пиття до останньої краплі

      Технічні характеристики

      • Замінна деталь

        Моделі, які підходять
        • SCF790/21
        • SCF790/22
        • SCF793/01 SCF793/02
        • SCF796/00
        • SCF796/01
        • SCF796/02
        • SCF798/00
        • SCF798/01
        • SCF798/02
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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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