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2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
Насолоджуйтеся прекрасним смаком та ароматом кави зі свіжих зерен за ідеальної температури завдяки нашій інтелектуальній системі приготування кави. Класичний піноутворювач дозволяє легко готувати ніжне капучіно чи лате макіато. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
Насолоджуйтеся прекрасним смаком та ароматом кави зі свіжих зерен за ідеальної температури завдяки нашій інтелектуальній системі приготування кави. Класичний піноутворювач дозволяє легко готувати ніжне капучіно чи лате макіато. Переглянути усі переваги
2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
Насолоджуйтеся прекрасним смаком та ароматом кави зі свіжих зерен за ідеальної температури завдяки нашій інтелектуальній системі приготування кави. Класичний піноутворювач дозволяє легко готувати ніжне капучіно чи лате макіато. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
Насолоджуйтеся прекрасним смаком та ароматом кави зі свіжих зерен за ідеальної температури завдяки нашій інтелектуальній системі приготування кави. Класичний піноутворювач дозволяє легко готувати ніжне капучіно чи лате макіато. Переглянути усі переваги
Повністю автоматичні еспресо кавомашини
Усього:
Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучіно. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.
Група заварювання – це серце будь-якої повністю автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.
Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок* без потреби видялати з пристрою накип.
Розкрийте смак своєї кави за допомогою нашої міцної керамічної кавомолки. Наші кавомолки дозволяють вивільнити всі аромати й смаки кавових зерен. Вони виготовлені зі 100%-го керамічного матеріалу, що гарантує, що їхнього терміну служби вистачить щонайменше на 20 000 чашок кави.
Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави та отриманням аромату, зберігаючи температуру води в межах 90–98 °C та регулюючи швидкість потоку води для приготування смачної кави.
Для зручності систему обробки молока, лоток для крапель і контейнер для меленої кави можна покласти в посудомийну машину. Це допоможе зекономити час і забезпечить гігієнічне чищення.
Наші надійні керамічні жорна можна налаштувати у 12 кроків, що дозволяє перетворити зерна на надзвичайно дрібний порошок чи грубу суміш.
Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.
Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню "My Coffee Choice". Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.
Кавоварку легко чистити й доглядати за нею завдяки автоматичній програмі, яка сповіщає про необхідність видалення накипу. Можна налаштувати частоту цієї процедури відповідно до жорсткості води в домі.
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Загальні технічні характеристики
Аксесуари
Технічні характеристики
Індивідуальне налаштування
Різноманіття
Інші функції
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