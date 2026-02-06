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EP0820/00
Керамічні жорна: 12 налаштувань
Меню "My Coffee Choice"
Сенсорний дисплей
Сенсорний дисплей
Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучино. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.
Кавоварку легко чистити й доглядати за нею завдяки автоматичній програмі, яка сповіщає про необхідність видалення накипу. Можна налаштувати частоту цієї процедури відповідно до жорсткості води в домі.
Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню «My Coffee Choice». Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.
Нагороди
4.0
з 5
30
Відгуки
06/02/2026
Україна
Перевірений покупець
Варіант для тих хто любить еспресо та американо
Ідеальна машина під мою улюблену каву: еспресо, американо. Цікаво гратись з пропорціями води та міцністю кави. З молоком пʼю рідко, тож функція вспінювання молока мені більше як приємний бонус. Це був чудовий подарунок на Різдво
Плюси
Простоту у використанні
Мінуси
Інструкція якась дурна. Хотілось би в додаток до коміксів нормальний людський текст із поясненням як користуватись. Довелось дивитись ютуб блоги
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої
Fablerok
30/12/2025
Україна
Перевірений покупець
Легка та доступна в користуванні
Класна кавомашина для тих хто п'є каву без молока взагалі ідеальний варіант. З молоком теж можна без проблем. Дитині робив какао . В захваті. Каже, як в кафе
Цей відгук про Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої
Цей відгук про Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої
Gattino
19/05/2025
Україна
Перевірений покупець
Кавомашина чудова
Кавомашина чудова. Каву готує смачну. Я задоволений.
Цей відгук про Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої
Цей відгук про Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої
З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
За температури 70–82°C.