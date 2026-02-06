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  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем

Еспресо кавомашина PhilipsPanarello 800 | Чорний | 2 кавові напої

EP0820/00

4
| (30) Відгуки

1 нагорода

2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
Насолоджуйтеся прекрасним смаком та ароматом кави зі свіжих зерен за ідеальної температури завдяки нашій інтелектуальній системі приготування кави. Класичний піноутворювач дозволяє легко готувати ніжне капучино чи лате-мак’ято.
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Завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем

  • Керамічні жорна: 12 налаштувань

  • Меню "My Coffee Choice"

  • Сенсорний дисплей

  • Сенсорний дисплей

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучино. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.

Автоматичне видалення накипу для зручності

Автоматичне видалення накипу для зручності

Кавоварку легко чистити й доглядати за нею завдяки автоматичній програмі, яка сповіщає про необхідність видалення накипу. Можна налаштувати частоту цієї процедури відповідно до жорсткості води в домі.

Регулюйте міцність аромату та кількість кави з меню «My Coffee Choice»

Регулюйте міцність аромату та кількість кави з меню «My Coffee Choice»

Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню «My Coffee Choice». Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.

Технічні характеристики

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Запасні частини та аксесуари

Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-612375

Відгуки

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4.0

з 5

30

Відгуки

2

06/02/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Варіант для тих хто любить еспресо та американо

Ідеальна машина під мою улюблену каву: еспресо, американо. Цікаво гратись з пропорціями води та міцністю кави. З молоком пʼю рідко, тож функція вспінювання молока мені більше як приємний бонус. Це був чудовий подарунок на Різдво

Плюси

Простоту у використанні

Мінуси

Інструкція якась дурна. Хотілось би в додаток до коміксів нормальний людський текст із поясненням як користуватись. Довелось дивитись ютуб блоги

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої

30/12/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Легка та доступна в користуванні

Класна кавомашина для тих хто п'є каву без молока взагалі ідеальний варіант. З молоком теж можна без проблем. Дитині робив какао . В захваті. Каже, як в кафе

Цей відгук про Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої

Цей відгук про Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої

19/05/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Кавомашина чудова

Кавомашина чудова. Каву готує смачну. Я задоволений.

Цей відгук про Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої

Цей відгук про Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої

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      Примітки

      1. З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

      2. За температури 70–82°C.