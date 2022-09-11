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    Series 800

    Повністю автоматичні еспресо кавомашини

    EP0820/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
      -{discount-value}

      Series 800 Повністю автоматичні еспресо кавомашини

      EP0820/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем

      Насолоджуйтеся прекрасним смаком та ароматом кави зі свіжих зерен за ідеальної температури завдяки нашій інтелектуальній системі приготування кави. Класичний піноутворювач дозволяє легко готувати ніжне капучіно чи лате макіато. Переглянути усі переваги

      Series 800 Повністю автоматичні еспресо кавомашини

      2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем

      Насолоджуйтеся прекрасним смаком та ароматом кави зі свіжих зерен за ідеальної температури завдяки нашій інтелектуальній системі приготування кави. Класичний піноутворювач дозволяє легко готувати ніжне капучіно чи лате макіато. Переглянути усі переваги

      2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем

      Насолоджуйтеся прекрасним смаком та ароматом кави зі свіжих зерен за ідеальної температури завдяки нашій інтелектуальній системі приготування кави. Класичний піноутворювач дозволяє легко готувати ніжне капучіно чи лате макіато. Переглянути усі переваги

      Series 800 Повністю автоматичні еспресо кавомашини

      2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем

      Насолоджуйтеся прекрасним смаком та ароматом кави зі свіжих зерен за ідеальної температури завдяки нашій інтелектуальній системі приготування кави. Класичний піноутворювач дозволяє легко готувати ніжне капучіно чи лате макіато. Переглянути усі переваги

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        Series 800

        Series 800

        Повністю автоматичні еспресо кавомашини

        - {discount-value}

        Усього:

        2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем

        Завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

        • 2 види напоїв
        • Класичний піноутворювач
        • Керамічні жорна: 12 налаштувань
        • Меню "My Coffee Choice"
        • Сенсорний дисплей
        Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

        Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

        Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучіно. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.

        Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

        Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

        Група заварювання – це серце будь-якої повністю автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.

        До 5000 чашок* без видалення накипу завдяки AquaClean

        До 5000 чашок* без видалення накипу завдяки AquaClean

        Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок* без потреби видялати з пристрою накип.

        20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

        20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

        Розкрийте смак своєї кави за допомогою нашої міцної керамічної кавомолки. Наші кавомолки дозволяють вивільнити всі аромати й смаки кавових зерен. Вони виготовлені зі 100%-го керамічного матеріалу, що гарантує, що їхнього терміну служби вистачить щонайменше на 20 000 чашок кави.

        Ідеальна температура, аромат та пінка чашка за чашкою**

        Ідеальна температура, аромат та пінка чашка за чашкою**

        Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави та отриманням аромату, зберігаючи температуру води в межах 90–98 °C та регулюючи швидкість потоку води для приготування смачної кави.

        Для зручності деталі можна мити в посудомийній машині

        Для зручності деталі можна мити в посудомийній машині

        Для зручності систему обробки молока, лоток для крапель і контейнер для меленої кави можна покласти в посудомийну машину. Це допоможе зекономити час і забезпечить гігієнічне чищення.

        Легке 12-крокове налаштування помелу для приготування напоїв на свій смак

        Легке 12-крокове налаштування помелу для приготування напоїв на свій смак

        Наші надійні керамічні жорна можна налаштувати у 12 кроків, що дозволяє перетворити зерна на надзвичайно дрібний порошок чи грубу суміш.

        Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

        Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

        Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.

        Регулюйте міцність аромату та кількість кави за допомогою меню "My Coffee Choice"

        Регулюйте міцність аромату та кількість кави за допомогою меню "My Coffee Choice"

        Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню "My Coffee Choice". Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.

        Автоматичне видалення накипу для зручності

        Автоматичне видалення накипу для зручності

        Кавоварку легко чистити й доглядати за нею завдяки автоматичній програмі, яка сповіщає про необхідність видалення накипу. Можна налаштувати частоту цієї процедури відповідно до жорсткості води в домі.

        Технічні характеристики

        • Країна походження

          Виготовлено у
          Румунія
          Розроблено у
          Італія

        • Загальні технічні характеристики

          Молочне рішення
          Класичний піноутворювач
          Регульована висота носика
          85–145  мм
          Легке чищення та технічне обслуговування
          Підтримка фільтра AquaClean
          Деталі можна мити в посудомийній машині
          • Класичний піноутворювач
          • Лоток для крапель
          Інтерфейс користувача
          Дисплей зі сенсорним екраном

        • Аксесуари

          Входить в комплект
          • Трубка для жиру
          • Мірна ложка
          • Тестова смужка для перевірки жорсткості води

        • Технічні характеристики

          Напруга
          230  В
          Довжина шнура
          100  см
          Частота
          50  Гц
          Ємність резервуара для води
          1,8  л
          Ємність контейнера для відходів
          12  порції
          Вага виробу
          7.5  кг
          Місткість ємності для кавових зерен
          275  г
          Контейнер для відходів
          Фронтальний доступ
          Ємність для води
          Фронтальний доступ
          Сумісність фільтрів
          AquaClean
          Тиск помпи
          15  бар
          Колір та покриття
          Чорний
          Розміри виробу
          246x371x433  мм

        • Індивідуальне налаштування

          Налаштування помелу
          12
          Система попереднього заварювання
          Так
          Налаштування температури
          3

        • Різноманіття

          Напої
          • Еспресо
          • Гаряча вода
          • Кава
          Мелена кава
          Так
          Подвійна чашка
          Так
          Подвійна чашка молока
          Ні

        • Інші функції

          Знімна група заварювання
          Так
          Видалення накипу за вказівками
          Так
          AquaClean
          Так

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Екологічність

          Еко-режим
          Так
          Маркування енергоспоживання
          Клас A
          Споживання електроенергії під час заварювання
          1500  Вт
          Пакувальний матеріал з можливістю переробки
          >95  %

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            • Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
            • * За температури 70–82 °C.
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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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