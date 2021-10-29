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Усі серії

  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем

Більше не доступний

Серія 1200Повністю автоматичні еспресо кавомашини

EP1222/00

4.6
| (13) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб
2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
Насолоджуйтесь чудовим смаком та ароматом кави зі свіжих зерен за ідеальної температури завдяки нашій інтелектуальній системі заварювання. Класичний спінювач молока дозволяє легко приготувати шовковисто-ніжний капучино або лате макіато. Фільтр AquaClean (номер патенту: EP1498060B1) не входить у комплект.
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Завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем

  • 2 види напоїв

  • Класичний піноутворювач

  • Червоний

  • Сенсорний дисплей

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучино. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.

До 5000 чашок*** без видалення накипу завдяки AquaClean

До 5000 чашок*** без видалення накипу завдяки AquaClean

Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок*** без потреби видаляти з пристрою накип.

Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

Група заварювання – це серце будь-якої повністю автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

13

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

3
2

29/10/2021

Україна

Україна

Чудова кавоварка

Придбала кавоварку Philips для мами, бо вона кавоман). Кавоварка повністю виправдала свою вартість. Кава ароматна, до того ж можна використовувати як мелену так і зернову каву.

Плюси

Прекрасно справляється зі своїми функціями

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 1200 EP1222/00 Повністю автоматичні еспресо кавомашини

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 1200 EP1222/00 Повністю автоматичні еспресо кавомашини

21/06/2021

Україна

Україна

Чудова кавомашина

Користуємось цією кавомашиною вже півроку. Враження від неї тільки позитивні. Виходить дуже смачна кава. Легка в користуванні і обслуговуванні.

Плюси

Ціна, смачна кава, легкість в обслуговуванні.

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 1200 EP1222/00 Повністю автоматичні еспресо кавомашини

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 1200 EP1222/00 Повністю автоматичні еспресо кавомашини

18/11/2020

Україна

Україна

Всё что нужно для домашнего кофе

Приветствую! Купил эту машину около 3-х месяцев назад. Изначально смотрел в сторону Delonghi, ранее пользовался в офисе, решил, что больше и не нужно. НО! Поход в магазин проходил с любимой девушкой, что в последствии и повлияло (частично) на выбор. Оказывается в кофе-машине ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! должен присутствовать капучинатор !!! Для меня он как ... "козе баян", ноо!!! Далее оказалось ещё много плюсов и с уходом за машиной, да и по конструкции за эти деньги, конкуренты "прыгали на батуте и потерялись" :) Используем ежедневно. Плюс гости. В общем пока - полёт нормальный. Спасибо!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 1200 EP1222/00 Повністю автоматичні еспресо кавомашини

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 1200 EP1222/00 Повністю автоматичні еспресо кавомашини

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      Примітки

      1. З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

      2. за температури 70–82 °C