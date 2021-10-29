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Більше не доступний
2 види напоїв
Класичний піноутворювач
Червоний
Сенсорний дисплей
Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучино. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.
Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок*** без потреби видаляти з пристрою накип.
Група заварювання – це серце будь-якої повністю автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.
4.6
з 5
13
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
Lav-alena
29/10/2021
Україна
Чудова кавоварка
Придбала кавоварку Philips для мами, бо вона кавоман). Кавоварка повністю виправдала свою вартість. Кава ароматна, до того ж можна використовувати як мелену так і зернову каву.
Плюси
Прекрасно справляється зі своїми функціями
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 1200 EP1222/00 Повністю автоматичні еспресо кавомашини
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 1200 EP1222/00 Повністю автоматичні еспресо кавомашини
lavytory
21/06/2021
Україна
Чудова кавомашина
Користуємось цією кавомашиною вже півроку. Враження від неї тільки позитивні. Виходить дуже смачна кава. Легка в користуванні і обслуговуванні.
Плюси
Ціна, смачна кава, легкість в обслуговуванні.
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 1200 EP1222/00 Повністю автоматичні еспресо кавомашини
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 1200 EP1222/00 Повністю автоматичні еспресо кавомашини
Y_Maxim
18/11/2020
Україна
Всё что нужно для домашнего кофе
Приветствую! Купил эту машину около 3-х месяцев назад. Изначально смотрел в сторону Delonghi, ранее пользовался в офисе, решил, что больше и не нужно. НО! Поход в магазин проходил с любимой девушкой, что в последствии и повлияло (частично) на выбор. Оказывается в кофе-машине ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! должен присутствовать капучинатор !!! Для меня он как ... "козе баян", ноо!!! Далее оказалось ещё много плюсов и с уходом за машиной, да и по конструкции за эти деньги, конкуренты "прыгали на батуте и потерялись" :) Используем ежедневно. Плюс гости. В общем пока - полёт нормальный. Спасибо!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 1200 EP1222/00 Повністю автоматичні еспресо кавомашини
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 1200 EP1222/00 Повністю автоматичні еспресо кавомашини
З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
за температури 70–82 °C