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Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу
Меню "My Coffee Choice"
Сенсорний дисплей
Сенсорний дисплей
Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучино. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.
Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.
Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню «My Coffee Choice». Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.
4.8
з 5
50
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Iuliia
11/08/2025
Україна
Перевірений покупець
Чудова кавова машина
Чудова та проста, інтуїтивно зрозуміла кавова машина. Головне - правильний вибір кави для смакового задоволення))
Цей відгук про Серія 1200 EP1224/00 Автоматична кавомашина
Цей відгук про Серія 1200 EP1224/00 Автоматична кавомашина
Денис555
10/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Проста в керуванні кавоварка.
Дуже смачна кава. Просте керування.Чудова кавоварка за свою ціну
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 1200 EP1224/00 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 1200 EP1224/00 Автоматична кавомашина
olev
09/11/2021
Україна
Чудова кавомашина
Уже 4 місяці користуюсь кавомашиною. Кавомашина готує чудові напої. Є багато варіантів приготування напоїв. Кавомашина завжди попереджує про необхідність очистки, що важливо при великому ритмі життя. Напої приносять масу задоволення.
Плюси
Кавомашина готує чудові напої. Є багато варіантів приготування напоїв.
Мінуси
Трішки шумна
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 1200 EP1224/00 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 1200 EP1224/00 Автоматична кавомашина
З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
За температури 70–82°C.