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Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу
Меню "My Coffee Choice"
Сенсорний дисплей
Сенсорний дисплей
Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучино. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.
Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.
Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню «My Coffee Choice». Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.
4.7
з 5
117
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
Notar
10/12/2021
Україна
Супер)
Чудова кавова машина))) Бабуся,яка пила тілька чай, почала з нами пити капучино) Тато в захваті від еспресо) Рекомендуємо. Ціна-якість, це про неї
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
NIKA204
10/11/2021
Україна
Найкраща покупка для дому
Це була моя мрія!!! Кавомашина, це найкращий побутовий прилад для мене. Я кавоман, і придбавши кавомашину я зрозуміла, що без неї тепер нікуди. Вона надає змогу насолодитися ароматною кавою в будь-яку мить. Купувала її на річницю весілля , користуємось більше 1 року, недоліків немає, все працює на відмінно. Чи можу я порадити її іншим? Звісно що так, особливо любителям кави. Про технічні моменти можу сказати так, я її обслуговую сама, дуже швидко розібралася з її налаштуваннями, швидкість приготування кави і зручність, це те за що її можна полюбити.
Плюси
Швидкість , зручність і простоту
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
10/11/2021
Україна
Ароматна міцна кава
Зручна і проста в користуванні, не потребує додаткових навиків, щоб смакувати ароматною кавою. Регулюється рівень помолу зерна Доступна заварка молотої кави (виходить м*якший смак кави) Можна регулювати кількість води в порції кави Спінювач молока - легко і швидко робить молочну пінку Кавомашиною задоволені) Але варто не забувати вчасно проводити процедури догляду за машиною (очистка, декальцифікація тощо)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
За температури 70–82°C.
не входить до комплекту