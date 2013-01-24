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Series 2200

Повністю автоматичні еспресо кавомашини

EP2221/40
Загальна оцінка / 5
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
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    Series 2200 Повністю автоматичні еспресо кавомашини

    EP2221/40
    Загальна оцінка / 5

    2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем

    Насолоджуйтеся прекрасним смаком та ароматом кави зі свіжих зерен за ідеальної температури завдяки нашій інтелектуальній системі приготування кави. Класичний піноутворювач дозволяє легко готувати ніжне капучіно чи лате макіато. Переглянути усі переваги

    Series 2200 Повністю автоматичні еспресо кавомашини

    2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем

    Насолоджуйтеся прекрасним смаком та ароматом кави зі свіжих зерен за ідеальної температури завдяки нашій інтелектуальній системі приготування кави. Класичний піноутворювач дозволяє легко готувати ніжне капучіно чи лате макіато. Переглянути усі переваги

    2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем

    Насолоджуйтеся прекрасним смаком та ароматом кави зі свіжих зерен за ідеальної температури завдяки нашій інтелектуальній системі приготування кави. Класичний піноутворювач дозволяє легко готувати ніжне капучіно чи лате макіато. Переглянути усі переваги

    Series 2200 Повністю автоматичні еспресо кавомашини

    2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем

    Насолоджуйтеся прекрасним смаком та ароматом кави зі свіжих зерен за ідеальної температури завдяки нашій інтелектуальній системі приготування кави. Класичний піноутворювач дозволяє легко готувати ніжне капучіно чи лате макіато. Переглянути усі переваги

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      2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем

      Завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

      • 2 види напоїв
      • Класичний піноутворювач
      • Блискучий чорний
      • Сенсорний дисплей
      Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

      Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

      Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучіно. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.

      Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

      Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

      Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.

      Регулюйте міцність аромату та кількість кави за допомогою меню "My Coffee Choice"

      Регулюйте міцність аромату та кількість кави за допомогою меню "My Coffee Choice"

      Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню "My Coffee Choice". Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.

      Легке 12-крокове налаштування помелу для приготування напоїв на свій смак

      Легке 12-крокове налаштування помелу для приготування напоїв на свій смак

      Наші надійні керамічні жорна можна налаштувати у 12 кроків, що дозволяє перетворити зерна на надзвичайно дрібний порошок чи грубу суміш.

      Ідеальна температура, аромат та пінка чашка за чашкою*

      Ідеальна температура, аромат та пінка чашка за чашкою*

      Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави та отриманням аромату, зберігаючи температуру води в межах 90–98 °C та регулюючи швидкість потоку води для приготування смачної кави.

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож Ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.

      Зберігайте зерна свіжими довше завдяки спеціальному ущільнювачу

      Зберігайте зерна свіжими довше завдяки спеціальному ущільнювачу

      Новий ущільнювач захищає Ваші улюблені кавові зерна та надовго зберігає оригінальний аромат, водночас зменшуючи шум під час роботи кавомолки.

      До 5000 чашок* без видалення накипу завдяки AquaClean

      До 5000 чашок* без видалення накипу завдяки AquaClean

      Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, Ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок* без потреби видялати з пристрою накип.

      Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

      Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

      Група заварювання – це серце будь-якої повністю автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.

      Автоматичне видалення накипу для зручності

      Автоматичне видалення накипу для зручності

      Кавоварку легко чистити й доглядати за нею завдяки автоматичній програмі, яка сповіщає про необхідність видалення накипу. Можна налаштувати частоту цієї процедури відповідно до жорсткості води в домі.

      Для зручності деталі можна мити в посудомийній машині

      Для зручності деталі можна мити в посудомийній машині

      Для зручності систему обробки молока, лоток для крапель і контейнер для меленої кави можна покласти в посудомийну машину. Це допоможе зекономити час і забезпечить гігієнічне чищення.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Розроблено у
        Італія
        Виготовлено у
        Румунія

      • Загальні специфікації

        Інтерфейс користувача
        Дисплей зі сенсорним екраном
        Молочне рішення
        Класичний піноутворювач

      • Технічні характеристики

        Ємність контейнера для відходів
        12  порції
        Частота
        50  Гц
        Макс. висота чашки
        150  мм
        Напруга
        230  В
        Колір та покриття
        Блискучий чорний
        Довжина шнура
        100  см
        Контейнер для відходів
        Фронтальний доступ
        Резервуар для води
        Фронтальний доступ
        Вага виробу
        7,5  кг
        Розміри виробу
        246x371x433  мм
        Місткість ємності для кавових зерен
        275  г
        Ємність резервуара для води
        1,8  л
        Сумісність фільтрів
        AquaClean
        Тиск помпи
        15  бар

      • Індивідуальне налаштування

        Налаштування міцності аромату
        3
        Налаштування помелу
        12
        Система попереднього заварювання
        Так
        Налаштування температури
        3

      • Різноманіття

        Напої
        • Еспресо
        • Гаряча вода
        • Кава
        Мелена кава
        Так
        Подвійна чашка
        Так
        Подвійна чашка молока
        Ні

      • Інші функції

        Знімна група заварювання
        Так
        Ущільнювач для збереження аромату
        так
        Видалення накипу за вказівками
        так
        AquaClean
        Так

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Трубка для жиру
        • Мірна ложка
        • Тестова смужка для перевірки жорсткості води

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Еко-режим
        Так
        Маркування енергоспоживання
        Клас A
        Споживання електроенергії під час заварювання
        1500  Вт
        Пакувальний матеріал з можливістю переробки
        >95  %

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            • Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
            • за температури 70–82 °C

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