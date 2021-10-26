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  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем

Серія 2200Автоматична кавомашина

EP2221/40

4.7
| (184) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб
2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
Насолоджуйтеся прекрасним смаком та ароматом кави зі свіжих зерен за ідеальної температури завдяки нашій інтелектуальній системі приготування кави. Класичний піноутворювач дозволяє легко готувати ніжне капучино чи лате-мак’ято.
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Завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем

  • Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу

  • Меню "My Coffee Choice"

  • Сенсорний дисплей

  • Сенсорний дисплей

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучино. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.

Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.

Регулюйте міцність аромату та кількість кави з меню «My Coffee Choice»

Регулюйте міцність аромату та кількість кави з меню «My Coffee Choice»

Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню «My Coffee Choice». Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

184

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

26/10/2021

Україна

Україна

Отличная кофемашина!

Приобрели недавно, очень довольны покупкой, тепер утро стало ещё ярче с кофе, приготовленным этой кофемашине, очень нравится экспрессо.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

05/11/2020

Україна

Україна

Выбором очень довольна, вкусный кофе!!

Вкусный кофе на любой вкус, хорошая цена, мне очень понравилось, а главное что очень быстро варит кофе, то что нужно утром перед работой!!выбор суперский, Покупайте не пожалеете!!

Плюси

За хорошую ценю и отменный вкус кофе!!

Цей відгук про Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

Цей відгук про Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

21/08/2020

Україна

Україна

Супер

Мені подобається! Легкий у використанні. Практичний

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

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      Примітки

      1. З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

      2. За температури 70–82°C.

      3. не входить до комплекту