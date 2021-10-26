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Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу
Меню "My Coffee Choice"
Сенсорний дисплей
Сенсорний дисплей
Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучино. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.
Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.
Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню «My Coffee Choice». Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.
4.7
з 5
184
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
Derbi74
26/10/2021
Україна
Отличная кофемашина!
Приобрели недавно, очень довольны покупкой, тепер утро стало ещё ярче с кофе, приготовленным этой кофемашине, очень нравится экспрессо.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Danusya
05/11/2020
Україна
Выбором очень довольна, вкусный кофе!!
Вкусный кофе на любой вкус, хорошая цена, мне очень понравилось, а главное что очень быстро варит кофе, то что нужно утром перед работой!!выбор суперский, Покупайте не пожалеете!!
Плюси
За хорошую ценю и отменный вкус кофе!!
Цей відгук про Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Цей відгук про Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Mixamax
21/08/2020
Україна
Супер
Мені подобається! Легкий у використанні. Практичний
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
За температури 70–82°C.
не входить до комплекту