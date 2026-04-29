Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Кава
Усі серії
Серія 2200 Автоматична кавомашина
Підтримка
EP2224/40
До магазину
Зареєструйте свій продукт
Зареєструйте свій продукт протягом 90 днів після покупки й отримайте додатковий сервіс.
EP0810
EP0820
EP0824
EP1220
EP1221
EP1222
EP1223
EP1224
EP2220
EP2221
EP2223
EP2224
EP2225
EP2320
EP3221
EP3226
Quick Start Guide
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Таблетки для видалення кавової олії
Пакетики з очищувачем каналів для молока
Засіб для видалення накипу з кавомашини
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти