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  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
  • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем

Серія 2200Автоматична кавомашина

EP2224/40

4.8
| (107) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
Насолоджуйтеся прекрасним смаком та ароматом кави зі свіжих зерен за ідеальної температури завдяки нашій інтелектуальній системі приготування кави. Класичний піноутворювач дозволяє легко готувати ніжне капучино чи лате-мак’ято.
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Завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем

  • Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу

  • Меню "My Coffee Choice"

  • Сенсорний дисплей

  • Сенсорний дисплей

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучино. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.

Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.

Регулюйте міцність аромату та кількість кави з меню «My Coffee Choice»

Регулюйте міцність аромату та кількість кави з меню «My Coffee Choice»

Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню «My Coffee Choice». Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

107

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

2

05/01/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Кофемашина очень удобная в обращении

Я бы с удовольствием порекомендовал своим друзьям и знакомым такую кофемашину

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина

13/02/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудова кавомашина!!!

Дуже радий, що придбав цю кавоварка, мене все влаштовує, за час користування не виявив жодного недоліку. Дуже задоволений придбанням!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина

14/01/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

отличный выбор

Кофе очень вкусный делает, капучинатор позволяет самому регулировать уровень пены и температуру молока, а не автомат делает стандартный. Золотая середина по цене и качеству. Машина работает отлично, удобно и качественно, функций достаточно, чтобы приготовить вкусный кофе и нет смысла переплачивать за дополнительные возможности и интерфейс. Посчитал экономику и вообще супер, до этого пользовались дольче густо и тратили 1300 грн/месяц, сейчас купили вместе с машиной отличный кофе по акции 1,5 кг за 350 грн, хватило на 2 месяца. С такой экономией машина отбивается меньше чем за год.

Плюси

+

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина

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      Примітки

      1. З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

      2. За температури 70–82 °C

      3. не входить до комплекту