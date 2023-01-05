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Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу
Меню "My Coffee Choice"
Сенсорний дисплей
Сенсорний дисплей
Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучино. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.
Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.
Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню «My Coffee Choice». Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.
4.8
з 5
107
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
chup6315
05/01/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Кофемашина очень удобная в обращении
Я бы с удовольствием порекомендовал своим друзьям и знакомым такую кофемашину
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
poolingvo
13/02/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудова кавомашина!!!
Дуже радий, що придбав цю кавоварка, мене все влаштовує, за час користування не виявив жодного недоліку. Дуже задоволений придбанням!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
31115Andy
14/01/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
отличный выбор
Кофе очень вкусный делает, капучинатор позволяет самому регулировать уровень пены и температуру молока, а не автомат делает стандартный. Золотая середина по цене и качеству. Машина работает отлично, удобно и качественно, функций достаточно, чтобы приготовить вкусный кофе и нет смысла переплачивать за дополнительные возможности и интерфейс. Посчитал экономику и вообще супер, до этого пользовались дольче густо и тратили 1300 грн/месяц, сейчас купили вместе с машиной отличный кофе по акции 1,5 кг за 350 грн, хватило на 2 месяца. С такой экономией машина отбивается меньше чем за год.
Плюси
+
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
За температури 70–82 °C
не входить до комплекту