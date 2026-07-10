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Молочна система LatteGo
Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу
Меню "My Coffee Choice"
Сенсорний дисплей
Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.
Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави та отриманням аромату, зберігаючи температуру води в межах 90–98°C та регулюючи швидкість потоку води для приготування смачної кави.
Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню «My Coffee Choice». Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.
4.7
з 5
82
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Eskobar
10/07/2026
Україна
Перевірений покупець
Вибір багатофункціональний
Таку оцінку я поставила тому що кавомашина зручна в користуванні, відповідає заявленим характеристикам
Цей відгук про Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Date of Use 2026-07-10
Цей відгук про Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Date of Use 2026-07-10
Eugene67
27/12/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудовий функціонал.
Машина робить дуже смачну пінку Функціонал, легкість у використанні! Поюсом в комплекті йде фільтр для води!
Плюси
Легкість у користуванні
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
VladR
04/10/2023
Україна
Працівник Philips
Чудова кавомашина для Офісу
[Employee of philipsglobal] Купили кавомашину щоб штат міг смаковати каву. Легка в догляді, гарний дизайн та смачна кава . Пояснення по експлуатації не знадобилось, колектив сам все швидко зрозумів .
Плюси
Дизайн, легкість , смак кави
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині з порівнянням із повністю автоматичними еспресо кавомашинами з вибором функцій одним натисканням (кава + молоко) (2018 р.).
За температури 70–82°C.
З розрахунку восьми замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
не входить до комплекту