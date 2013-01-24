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Series 2200

Повністю автоматичні еспресо кавомашини

EP2230/10
Загальна оцінка / 5
  • 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
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    Series 2200 Повністю автоматичні еспресо кавомашини

    EP2230/10
    Загальна оцінка / 5

    3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

    Легко готуйте такі запашні напої, як еспресо, кава та капучіно, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає напої ніжною однорідною молочною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд* Переглянути усі переваги

    Series 2200 Повністю автоматичні еспресо кавомашини

    3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

    Легко готуйте такі запашні напої, як еспресо, кава та капучіно, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає напої ніжною однорідною молочною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд* Переглянути усі переваги

    3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

    Легко готуйте такі запашні напої, як еспресо, кава та капучіно, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає напої ніжною однорідною молочною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд* Переглянути усі переваги

    Series 2200 Повністю автоматичні еспресо кавомашини

    3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

    Легко готуйте такі запашні напої, як еспресо, кава та капучіно, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає напої ніжною однорідною молочною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд* Переглянути усі переваги

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      3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

      Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко*

      • 3 види напоїв
      • LatteGo
      • Матовий чорний
      • Сенсорний дисплей
      Ніжна однорідна молочна пінка завдяки високошвидкісній системі LatteGo

      Ніжна однорідна молочна пінка завдяки високошвидкісній системі LatteGo

      Покрийте свою каву шаром ніжної однорідної молочної пінки. LatteGo на високій швидкості змішує молоко й повітря у спеціальній круглій камері, після чого без розбризкування подає густий шар спіненого молока потрібної температури у чашку.

      Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

      Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

      Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.

      Ідеальна температура, аромат та пінка чашка за чашкою*

      Ідеальна температура, аромат та пінка чашка за чашкою*

      Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави та отриманням аромату, зберігаючи температуру води в межах 90–98 °C та регулюючи швидкість потоку води для приготування смачної кави.

      Регулюйте міцність аромату та кількість кави за допомогою меню "My Coffee Choice"

      Регулюйте міцність аромату та кількість кави за допомогою меню "My Coffee Choice"

      Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню "My Coffee Choice". Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.

      Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 3 видів кави

      Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 3 видів кави

      Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!

      Легке 12-крокове налаштування помелу для приготування напоїв на свій смак

      Легке 12-крокове налаштування помелу для приготування напоїв на свій смак

      Наші надійні керамічні жорна можна налаштувати у 12 кроків, що дозволяє перетворити зерна на надзвичайно дрібний порошок чи грубу суміш.

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож Ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.

      LatteGo неймовірно легко чистити: 2 частини, жодних трубок

      LatteGo неймовірно легко чистити: 2 частини, жодних трубок

      Наша система обробки молока складається із 2 частин, не має трубок чи прихованих частин і її можна швидко промити лише за 15 секунд під проточною водою* або в посудомийній машині.

      До 5000 чашок* без видалення накипу завдяки AquaClean

      До 5000 чашок* без видалення накипу завдяки AquaClean

      Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, Ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок* без потреби видялати з пристрою накип.

      Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

      Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

      Група заварювання – це серце будь-якої повністю автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.

      Зберігайте зерна свіжими довше завдяки спеціальному ущільнювачу

      Зберігайте зерна свіжими довше завдяки спеціальному ущільнювачу

      Новий ущільнювач захищає Ваші улюблені кавові зерна та надовго зберігає оригінальний аромат, водночас зменшуючи шум під час роботи кавомолки.

      Для зручності деталі можна мити в посудомийній машині

      Для зручності деталі можна мити в посудомийній машині

      Для зручності систему обробки молока, лоток для крапель і контейнер для меленої кави можна покласти в посудомийну машину. Це допоможе зекономити час і забезпечить гігієнічне чищення.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Мірна ложка
        • Тестова смужка для перевірки жорсткості води
        • Фільтр AquaClean
        • Трубка для жиру

      • Країна виготовлення

        Розроблено у
        Італія
        Виготовлено у
        Румунія

      • Загальні специфікації

        Молочне рішення
        LatteGo
        Інтерфейс користувача
        Дисплей зі сенсорним екраном

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Еко-режим
        Так
        Маркування енергоспоживання
        Клас A
        Споживання електроенергії під час заварювання
        1500  Вт
        Перероблені матеріали
        >95  %

      • Технічні характеристики

        Ємність молочника
        0,26  л
        Ємність контейнера для відходів
        12  порції
        Частота
        50  Гц
        Макс. висота чашки
        150  мм
        Напруга
        230  В
        Колір та покриття
        • Чорний
        • Матовий чорний
        Довжина шнура
        100  см
        Сумісність фільтрів
        AquaClean
        Контейнер для відходів
        Фронтальний доступ
        Резервуар для води
        Фронтальний доступ
        Вага виробу
        8  кг
        Розміри виробу
        246x371x433  мм
        Місткість ємності для кавових зерен
        275  г
        Ємність резервуара для води
        1,8  л
        Тиск помпи
        15  бар

      • Індивідуальне налаштування

        Налаштування міцності аромату
        3
        Налаштування помелу
        12
        Система попереднього заварювання
        Так
        Налаштування температури
        3
        Тривалість приготування кавових і молочних напоїв
        Регулюється

      • Різноманіття

        Напої
        • Еспресо
        • Гаряча вода
        • Капучіно
        • Кава
        Мелена кава
        Так
        Подвійна чашка
        Так
        Подвійна чашка молока
        Ні

      • Інші функції

        Знімна група заварювання
        Так
        Ущільнювач для збереження аромату
        так
        Видалення накипу за вказівками
        так
        AquaClean
        Так

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            • Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
            • Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині, порівняно із повністю автоматичними еспресо кавомашинами із вибором функцій одним натисненням (кава + молоко) (2017)
            • за температури 70–82 °C

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