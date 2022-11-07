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Молочна система LatteGo
Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу
Меню "My Coffee Choice"
Сенсорний дисплей
Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.
Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави та отриманням аромату, зберігаючи температуру води в межах 90–98°C та регулюючи швидкість потоку води для приготування смачної кави.
Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню «My Coffee Choice». Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.
4.8
з 5
184
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Фіксік
07/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Легкість користування
Легкість користування, можливість насолоджуватися ароматною кавою
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
Nekasana
29/10/2021
Україна
Ця кавомашина- наша улюблениця
Користуємось кавомашиною уже 2 роки щодня. Задоволені на всі 100%. Проста у користуванні, легка в догляді. Для меленої і зернової кави, на різні смаки усіх членів сім'ї. Просто член родини!
Плюси
За
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
Yevgeshik 78
26/10/2021
Україна
Всі функції працюють
Користуюся 1,5 року на рікань не має,відмінно все працює.Кава дуже смачна.Легка і доступна в використанні.Технічне обслуговування дуже легке,все зручно виймаєтся,миєтся.Купив і не прогодав,надіюсь буде довго без поломок працювати.Дуже дякую компанії Філіпс за кавомашинку.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині з порівнянням із повністю автоматичними еспресо кавомашинами з вибором функцій одним натисканням (кава + молоко) (2018 р.).
За температури 70–82°C.
З розрахунку восьми замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
не входить до комплекту