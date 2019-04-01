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    Series 2200

    Автоматична кавомашина

    EP2231/40
    Загальна оцінка / 5
    • 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
      -{discount-value}

      Series 2200 Автоматична кавомашина

      EP2231/40
      Загальна оцінка / 5

      3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

      Легко готуйте такі запашні напої, як еспресо, кава та капучіно, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає напої ніжною однорідною молочною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд* Переглянути усі переваги

      Series 2200 Автоматична кавомашина

      3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

      Легко готуйте такі запашні напої, як еспресо, кава та капучіно, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає напої ніжною однорідною молочною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд* Переглянути усі переваги

      3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

      Легко готуйте такі запашні напої, як еспресо, кава та капучіно, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає напої ніжною однорідною молочною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд* Переглянути усі переваги

      Series 2200 Автоматична кавомашина

      3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

      Легко готуйте такі запашні напої, як еспресо, кава та капучіно, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає напої ніжною однорідною молочною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд* Переглянути усі переваги

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        Series 2200

        Series 2200

        Автоматична кавомашина

        - {discount-value}

        Усього:

        3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

        Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко*

        • 3 види напоїв
        • Молочна система LatteGo
        • Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу
        • Меню "My Coffee Choice"
        • Сенсорний дисплей
        Капучіно із шовковистою молочною пінкою, зварений самостійно в домашніх умовах.

        Капучіно із шовковистою молочною пінкою, зварений самостійно в домашніх умовах.

        Насолоджуйтеся капучіно із шовковистою молочною пінкою і можливістю додавати улюблені рослинні замінники молока. Завдяки технології піноутворення в циклонній камері LatteGo перетворює різні типи молока та його рослинних замінників із потрібними жирністю та вмістом білка в максимально щільний шар пінки.

        Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

        Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

        Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.

        Ідеальна температура, аромат та пінка чашка за чашкою**

        Ідеальна температура, аромат та пінка чашка за чашкою**

        Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави та отриманням аромату, зберігаючи температуру води в межах 90–98 °C та регулюючи швидкість потоку води для приготування смачної кави.

        Регулюйте міцність аромату та кількість кави за допомогою меню "My Coffee Choice"

        Регулюйте міцність аромату та кількість кави за допомогою меню "My Coffee Choice"

        Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню "My Coffee Choice". Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.

        Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 3 видів кави

        Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 3 видів кави

        Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!

        Легке 12-крокове налаштування помелу для приготування напоїв на свій смак

        Легке 12-крокове налаштування помелу для приготування напоїв на свій смак

        Наші надійні керамічні жорна можна налаштувати у 12 кроків, що дозволяє перетворити зерна на надзвичайно дрібний порошок чи грубу суміш.

        20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

        20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

        Розкрийте смак своєї кави за допомогою нашої міцної керамічної кавомолки. Наші кавомолки дозволяють вивільнити всі аромати й смаки кавових зерен. Вони виготовлені зі 100%-го керамічного матеріалу, що гарантує, що їхнього терміну служби вистачить щонайменше на 20 000 чашок кави.

        LatteGo неймовірно легко чистити: 2 частини, жодних трубок

        LatteGo неймовірно легко чистити: 2 частини, жодних трубок

        Наша система обробки молока складається із 2 частин, не має трубок чи прихованих частин і її можна швидко промити лише за 15 секунд під проточною водою* або в посудомийній машині.

        До 5000 чашок*** без видалення накипу завдяки AquaClean

        До 5000 чашок*** без видалення накипу завдяки AquaClean

        Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок*** без потреби видаляти з пристрою накип.

        Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

        Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

        Група заварювання – це серце будь-якої повністю автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.

        Зберігайте зерна свіжими довше завдяки спеціальному ущільнювачу

        Зберігайте зерна свіжими довше завдяки спеціальному ущільнювачу

        Новий ущільнювач захищає Ваші улюблені кавові зерна та надовго зберігає оригінальний аромат, водночас зменшуючи шум під час роботи кавомолки.

        Для зручності деталі можна мити в посудомийній машині

        Для зручності деталі можна мити в посудомийній машині

        Для зручності систему обробки молока, лоток для крапель і контейнер для меленої кави можна покласти в посудомийну машину. Це допоможе зекономити час і забезпечить гігієнічне чищення.

        Технічні характеристики

        • Країна походження

          Розроблено у
          Італія
          Виготовлено у
          Румунія

        • Індивідуальне налаштування

          Налаштування міцності аромату
          3
          Тривалість приготування кавових і молочних напоїв
          Регулюється
          Налаштування помелу
          12
          Система попереднього заварювання
          Так
          Налаштування температури
          3

        • Різноманіття

          Напої
          • Еспресо
          • Гаряча вода
          • Капучіно
          • Кава
          Мелена кава
          Так
          Подвійна чашка
          Так
          Подвійна чашка молока
          Ні

        • Інші функції

          Знімна група заварювання
          Так
          Ущільнювач для збереження аромату
          Так
          Видалення накипу за вказівками
          Так
          AquaClean
          Так

        • Аксесуари

          Входить в комплект
          • Мірна ложка
          • Тестова смужка для перевірки жорсткості води
          • Фільтр AquaClean
          • Трубка для жиру

        • Технічні характеристики

          Напруга
          230  В
          Довжина шнура
          100  см
          Частота
          50  Гц
          Ємність молочника
          0,26  л
          Ємність резервуара для води
          1,8  л
          Ємність контейнера для відходів
          12  порції
          Вага виробу
          8  кг
          Місткість ємності для кавових зерен
          275  г
          Контейнер для відходів
          Фронтальний доступ
          Ємність для води
          Фронтальний доступ
          Сумісність фільтрів
          AquaClean
          Макс. висота чашки
          150  мм
          Тиск помпи
          15  бар
          Колір та покриття
          • Чорний
          • Блискучий чорний
          Розміри виробу
          246x371x433  мм

        • Загальні технічні характеристики

          Молочне рішення
          LatteGo
          Інтерфейс користувача
          Дисплей зі сенсорним екраном

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Екологічність

          Еко-режим
          Так
          Маркування енергоспоживання
          Клас A
          Споживання електроенергії під час заварювання
          1500  Вт
          Пакувальний матеріал з можливістю переробки
          >95  %

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            • Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині з порівнянням із повністю автоматичними еспресо кавомашинами з вибором функцій одним натисканням (кава + молоко) (2018 р.).
            • * За температури 70–82 °C.
            • ** З розрахунку восьми замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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