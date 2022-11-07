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  • 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

Серія 2200Автоматична кавомашина

EP2231/40

4.8
| (184) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
Легко готуйте такі запашні напої, як еспресо, кава та капучіно, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає напої ніжною однорідною молочною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд*
Переглянути всі переваги

Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко*

3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

  • Молочна система LatteGo

  • Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу

  • Меню "My Coffee Choice"

  • Сенсорний дисплей

Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.

Ідеальна температура, аромат та пінка чашка за чашкою**

Ідеальна температура, аромат та пінка чашка за чашкою**

Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави та отриманням аромату, зберігаючи температуру води в межах 90–98°C та регулюючи швидкість потоку води для приготування смачної кави.

Регулюйте міцність аромату та кількість кави з меню «My Coffee Choice»

Регулюйте міцність аромату та кількість кави з меню «My Coffee Choice»

Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню «My Coffee Choice». Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

184

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

07/11/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Легкість користування

Легкість користування, можливість насолоджуватися ароматною кавою

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина

29/10/2021

Україна

Україна

Ця кавомашина- наша улюблениця

Користуємось кавомашиною уже 2 роки щодня. Задоволені на всі 100%. Проста у користуванні, легка в догляді. Для меленої і зернової кави, на різні смаки усіх членів сім'ї. Просто член родини!

Плюси

За

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина

26/10/2021

Україна

Україна

Всі функції працюють

Користуюся 1,5 року на рікань не має,відмінно все працює.Кава дуже смачна.Легка і доступна в використанні.Технічне обслуговування дуже легке,все зручно виймаєтся,миєтся.Купив і не прогодав,надіюсь буде довго без поломок працювати.Дуже дякую компанії Філіпс за кавомашинку.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина

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      Примітки

      1. Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині з порівнянням із повністю автоматичними еспресо кавомашинами з вибором функцій одним натисканням (кава + молоко) (2018 р.).

      2. За температури 70–82°C.

      3. З розрахунку восьми замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

      4. не входить до комплекту