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    Series 2200

    Повністю автоматичні еспресо кавомашини

    EP2235/40
    Загальна оцінка / 5
    • 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
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      Series 2200 Повністю автоматичні еспресо кавомашини

      EP2235/40
      Загальна оцінка / 5

      3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

      Легко готуйте такі запашні напої, як еспресо, кава та капучіно, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає напої ніжною однорідною молочною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд* Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Series 2200 Повністю автоматичні еспресо кавомашини

      3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

      Легко готуйте такі запашні напої, як еспресо, кава та капучіно, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає напої ніжною однорідною молочною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд* Переглянути усі переваги

      3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

      Легко готуйте такі запашні напої, як еспресо, кава та капучіно, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає напої ніжною однорідною молочною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд* Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Series 2200 Повністю автоматичні еспресо кавомашини

      3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

      Легко готуйте такі запашні напої, як еспресо, кава та капучіно, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає напої ніжною однорідною молочною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд* Переглянути усі переваги

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        Series 2200

        Series 2200

        Повністю автоматичні еспресо кавомашини

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

        Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко*

        • 3 види напоїв
        • LatteGo
        • Коричневий цинковий
        • Сенсорний дисплей
        Ніжна однорідна молочна пінка завдяки високошвидкісній системі LatteGo

        Ніжна однорідна молочна пінка завдяки високошвидкісній системі LatteGo

        Покрийте свою каву шаром ніжної однорідної молочної пінки. LatteGo на високій швидкості змішує молоко й повітря у спеціальній круглій камері, після чого без розбризкування подає густий шар спіненого молока потрібної температури у чашку.

        Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

        Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

        Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.

        Ідеальна температура, аромат та пінка чашка за чашкою*

        Ідеальна температура, аромат та пінка чашка за чашкою*

        Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави та отриманням аромату, зберігаючи температуру води в межах 90–98 °C та регулюючи швидкість потоку води для приготування смачної кави.

        Регулюйте міцність аромату та кількість кави за допомогою меню "My Coffee Choice"

        Регулюйте міцність аромату та кількість кави за допомогою меню "My Coffee Choice"

        Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню "My Coffee Choice". Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.

        Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 3 видів кави

        Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 3 видів кави

        Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!

        Легке 12-крокове налаштування помелу для приготування напоїв на свій смак

        Легке 12-крокове налаштування помелу для приготування напоїв на свій смак

        Наші надійні керамічні жорна можна налаштувати у 12 кроків, що дозволяє перетворити зерна на надзвичайно дрібний порошок чи грубу суміш.

        20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

        20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

        Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.

        LatteGo неймовірно легко чистити: 2 частини, жодних трубок

        LatteGo неймовірно легко чистити: 2 частини, жодних трубок

        Наша система обробки молока складається із 2 частин, не має трубок чи прихованих частин і її можна швидко промити лише за 15 секунд під проточною водою* або в посудомийній машині.

        До 5000 чашок* без видалення накипу завдяки AquaClean

        До 5000 чашок* без видалення накипу завдяки AquaClean

        Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок* без потреби видялати з пристрою накип.

        Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

        Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

        Група заварювання – це серце будь-якої повністю автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.

        Зберігайте зерна свіжими довше завдяки спеціальному ущільнювачу

        Зберігайте зерна свіжими довше завдяки спеціальному ущільнювачу

        Новий ущільнювач захищає ваші улюблені кавові зерна та надовго зберігає оригінальний аромат, водночас зменшуючи шум під час роботи кавомолки.

        Для зручності деталі можна мити в посудомийній машині

        Для зручності деталі можна мити в посудомийній машині

        Для зручності систему обробки молока, лоток для крапель і контейнер для меленої кави можна покласти в посудомийну машину. Це допоможе зекономити час і забезпечить гігієнічне чищення.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          У комплекті
          • Мірна ложка
          • Тестова смужка для перевірки жорсткості води
          • Фільтр AquaClean
          • Трубка для жиру
          • Кришка для зберігання LatteGo

        • Країна виготовлення

          Розроблено у
          Італія
          Виготовлено у
          Румунія

        • Загальні специфікації

          Легке чищення та технічне обслуговування
          Підтримка фільтра AquaClean
          Регульована висота носика
          85–145  мм
          Молочне рішення
          LatteGo
          Інтерфейс користувача
          Дисплей зі сенсорним екраном
          Деталі можна мити в посудомийній машині
          • Лоток для крапель
          • LatteGo

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Надійність

          Еко-режим
          Так
          Маркування енергоспоживання
          Клас A
          Споживання електроенергії під час заварювання
          1500  Вт
          Пакувальний матеріал з можливістю переробки
          >95  %

        • Технічні характеристики

          Ємність молочника
          0,26  л
          Ємність контейнера для відходів
          12  порції
          Частота
          50  Гц
          Напруга
          230  В
          Колір та покриття
          • Чорний
          • Коричневий цинковий
          Довжина шнура
          100  см
          Сумісність фільтрів
          AquaClean
          Контейнер для відходів
          Фронтальний доступ
          Резервуар для води
          Фронтальний доступ
          Вага виробу
          8  кг
          Розміри виробу
          247x366x434  мм
          Місткість ємності для кавових зерен
          275  г
          Ємність резервуара для води
          1,8  л
          Тиск помпи
          15  бар

        • Індивідуальне налаштування

          Налаштування міцності аромату
          3
          Налаштування помелу
          12
          Система попереднього заварювання
          Так
          Налаштування температури
          3
          Тривалість приготування кавових і молочних напоїв
          Регулюється

        • Різноманіття

          Напої
          • Еспресо
          • Гаряча вода
          • Капучіно
          • Кава
          Мелена кава
          Так
          Подвійна чашка
          Так
          Подвійна чашка молока
          Ні

        • Інші функції

          Знімна група заварювання
          Так
          Ущільнювач для збереження аромату
          так
          Видалення накипу за вказівками
          так
          AquaClean
          Так

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              • Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
              • Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині, порівняно із повністю автоматичними еспресо кавомашинами із вибором функцій одним натисненням (кава + молоко) (2017)
              • за температури 70–82 °C

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