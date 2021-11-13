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Молочна система LatteGo
Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу
Меню "My Coffee Choice"
Сенсорний дисплей
Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.
Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави та отриманням аромату, зберігаючи температуру води в межах 90–98°C та регулюючи швидкість потоку води для приготування смачної кави.
Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню «My Coffee Choice». Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.
4.6
з 5
36
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
Equinox
13/11/2021
Україна
Готує смачну каву
Вже три місяці насолоджуємося смачною кавою всією сім'єю. Кавомашина повністю задовольняє, готує нам каву з пінкою або капучіно. Можна вибрати міцність і об'єм напою на свій смак від 1 до 3. Система обробки молока LatteGo дуже зручна.
Плюси
Зручна у викристанні і обслуговуванні, готує смачну каву
Мінуси
не виявили
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
Таша
09/11/2021
Україна
Чудова кавомашина для сімейства кавоманів
Придбали кавомашину під новий рік для сім'і з 5 чоловік які дуже обожнюють каву, і як виявилось капучино. Дійсно легка в користуванні, вбудована кавомолка, кава запашна, зручний капучинатор, пінка пухка. Все, що потрібно робити на протязі тижня, це чистити контейнер від кавових залишків та додавати каву і воду, але раз на тиждень не забувати промивати деталі всередині. Кавомашину рекомендую, зручно лекго, смачно.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
Mandarinka2000
09/11/2021
Україна
Моя красотка
Эту кофемашину я называю красоткой, только так и никак иначе. Вообще не понимаю как жила без не раньше. я кофеманка, и только аромат крепкого чудесного кофе в силах разбудить меня утром и придать сил и бодрости для нового рабочего дня. Моя касотка проста и понятна в управлении, в обслуживании тоже ничего сложного - вытащить, помыть ипоставить назад - вот и все обслуживание. Процесс взбивания молока это вообще песня. Дочь пьет только латте - инновационная система Latte go - просто ополоснуть стакан под краном. И никаких тебе трубочек с засохшим и скисшим невымывшимся молоком, был у меня такой печальный опыт. Скажу сразу выбирала кофемашину функциональную и удобную. Именно система Latte go послужила решающим фактором для покупки именно этой кофемашины. Пользуюсь 9 месяцев и ни разу не пожалела о своем выборе. Я думаю что эи кофемашины - лучшее из того, чтопредставлено на рынке. А у меня дома лучший кофе и мои друзья это знают.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині з порівнянням із повністю автоматичними еспресо кавомашинами з вибором функцій одним натисканням (кава + молоко) (2018 р.).
За температури 70–82°C.
З розрахунку восьми замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
не входить до комплекту