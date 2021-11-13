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  • 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

Більше не доступний

Серія 2200Автоматична кавомашина

EP2235/40

4.6
| (36) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб
3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
Легко готуйте такі запашні напої, як еспресо, кава та капучіно, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає напої ніжною однорідною молочною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд*
Переглянути всі переваги

Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко*

3 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

  • Молочна система LatteGo

  • Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу

  • Меню "My Coffee Choice"

  • Сенсорний дисплей

Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.

Ідеальна температура, аромат та пінка чашка за чашкою**

Ідеальна температура, аромат та пінка чашка за чашкою**

Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави та отриманням аромату, зберігаючи температуру води в межах 90–98°C та регулюючи швидкість потоку води для приготування смачної кави.

Регулюйте міцність аромату та кількість кави з меню «My Coffee Choice»

Регулюйте міцність аромату та кількість кави з меню «My Coffee Choice»

Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню «My Coffee Choice». Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

36

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

2

13/11/2021

Україна

Україна

Готує смачну каву

Вже три місяці насолоджуємося смачною кавою всією сім'єю. Кавомашина повністю задовольняє, готує нам каву з пінкою або капучіно. Можна вибрати міцність і об'єм напою на свій смак від 1 до 3. Система обробки молока LatteGo дуже зручна.

Плюси

Зручна у викристанні і обслуговуванні, готує смачну каву

Мінуси

не виявили

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

09/11/2021

Україна

Україна

Чудова кавомашина для сімейства кавоманів

Придбали кавомашину під новий рік для сім'і з 5 чоловік які дуже обожнюють каву, і як виявилось капучино. Дійсно легка в користуванні, вбудована кавомолка, кава запашна, зручний капучинатор, пінка пухка. Все, що потрібно робити на протязі тижня, це чистити контейнер від кавових залишків та додавати каву і воду, але раз на тиждень не забувати промивати деталі всередині. Кавомашину рекомендую, зручно лекго, смачно.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

09/11/2021

Україна

Україна

Моя красотка

Эту кофемашину я называю красоткой, только так и никак иначе. Вообще не понимаю как жила без не раньше. я кофеманка, и только аромат крепкого чудесного кофе в силах разбудить меня утром и придать сил и бодрости для нового рабочего дня. Моя касотка проста и понятна в управлении, в обслуживании тоже ничего сложного - вытащить, помыть ипоставить назад - вот и все обслуживание. Процесс взбивания молока это вообще песня. Дочь пьет только латте - инновационная система Latte go - просто ополоснуть стакан под краном. И никаких тебе трубочек с засохшим и скисшим невымывшимся молоком, был у меня такой печальный опыт. Скажу сразу выбирала кофемашину функциональную и удобную. Именно система Latte go послужила решающим фактором для покупки именно этой кофемашины. Пользуюсь 9 месяцев и ни разу не пожалела о своем выборе. Я думаю что эи кофемашины - лучшее из того, чтопредставлено на рынке. А у меня дома лучший кофе и мои друзья это знают.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

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      Примітки

      1. Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині з порівнянням із повністю автоматичними еспресо кавомашинами з вибором функцій одним натисканням (кава + молоко) (2018 р.).

      2. За температури 70–82°C.

      3. З розрахунку восьми замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

      4. не входить до комплекту