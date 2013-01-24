5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
Легко готуйте запашні кавові напої, такі як еспресо, кава, капучіно та лате макіато, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає молочні напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
Легко готуйте запашні кавові напої, такі як еспресо, кава, капучіно та лате макіато, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає молочні напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги
5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
Легко готуйте запашні кавові напої, такі як еспресо, кава, капучіно та лате макіато, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає молочні напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
Легко готуйте запашні кавові напої, такі як еспресо, кава, капучіно та лате макіато, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає молочні напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!
Покрийте свою каву шаром ніжної однорідної молочної пінки. LatteGo на високій швидкості змішує молоко й повітря у спеціальній круглій камері, після чого без розбризкування подає густий шар спіненого молока потрібної температури у чашку.
Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.
Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню "My Coffee Choice". Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.
Наші надійні керамічні жорна можна налаштувати у 12 кроків, що дозволяє перетворити зерна на надзвичайно дрібний порошок чи грубу суміш.
Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави та отриманням аромату, зберігаючи температуру води в межах 90–98 °C та регулюючи швидкість потоку води для приготування смачної кави.
Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож Ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.
Наша система обробки молока складається із 2 частин, не має трубок чи прихованих частин і її можна швидко промити лише за 15 секунд під проточною водою* або в посудомийній машині.
Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, Ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок* без потреби видялати з пристрою накип.
Група заварювання – це серце будь-якої повністю автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.
Новий ущільнювач захищає Ваші улюблені кавові зерна та надовго зберігає оригінальний аромат, водночас зменшуючи шум під час роботи кавомолки.
Для зручності систему обробки молока, лоток для крапель і контейнер для меленої кави можна покласти в посудомийну машину. Це допоможе зекономити час і забезпечить гігієнічне чищення.
Країна виготовлення
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Індивідуальне налаштування
Різноманіття
Інші функції
Аксесуари
Обслуговування
Надійність
CA6704/10
CA6705/10