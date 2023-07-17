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Молочна система LatteGo
Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу
Меню "My Coffee Choice"
Сенсорний дисплей
Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!
Насолоджуйтеся капучино із шовковистою молочною пінкою та можливістю додавати улюблені рослинні замінники молока. Завдяки технології піноутворення в циклонній камері LatteGo перетворює різні типи молока та його рослинних замінників із потрібними жирністю та вмістом білка в максимально щільний шар пінки.
Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.
4.8
з 5
208
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Svitlana S
17/07/2023
Україна
Частина акції
Подобаються функції кавоварки.
Чудове латте з пінкою, запашне капучіно. Все, що треба для чудового ранку...
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
15/05/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Дана кавомашина дуже зручна в користуванні
Саме ця модель гарно підходить для домашнього користування. Зручний забір молока зовні, забезпечує легке миття. Зрозумілий інтерфейс, 5 видів смачної кави, густа пінка. Рекомендую. Не пошкодуєте.
Плюси
Так
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
enniya
30/03/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
наконец-то моя мечта сбылась!
давно мечтала о такой кофемашине и вот моя мечта осуществилась. ни на секунду не пожалела о приобретении. она превзошла все мои ожидания. кофе получается отменный, но на зернах экономить не стоит. капучино и лате просто бомбические получаются! легкая в управлении и обслуживании
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині з порівнянням із повністю автоматичними еспресо кавомашинами з вибором функцій одним натисканням (кава + молоко) (2018 р.).
За температури 70–82°C.
З розрахунку восьми замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
не входить до комплекту