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  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

Серія 3200Автоматична кавомашина

EP3243/50

4.8
| (208) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
Легко готуйте запашні кавові напої, як-от еспресо, кава, капучино та лате-мак’ято, одним натисканням кнопки. LatteGo довершує молочні напої, додаючи ніжну однорідну пінку. Систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд**
Переглянути всі переваги

Молочну систему LatteGo можна промити неймовірно швидко**

5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

  • Молочна система LatteGo

  • Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу

  • Меню "My Coffee Choice"

  • Сенсорний дисплей

Насолоджуйтеся 5 видами кави, включаючи капучино

Насолоджуйтеся 5 видами кави, включаючи капучино

Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!

Капучино із шовковистою молочною пінкою, зварений самостійно вдома.

Капучино із шовковистою молочною пінкою, зварений самостійно вдома.

Насолоджуйтеся капучино із шовковистою молочною пінкою та можливістю додавати улюблені рослинні замінники молока. Завдяки технології піноутворення в циклонній камері LatteGo перетворює різні типи молока та його рослинних замінників із потрібними жирністю та вмістом білка в максимально щільний шар пінки.

Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

208

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

2

17/07/2023

Україна

Україна

Подобаються функції кавоварки.

Чудове латте з пінкою, запашне капучіно. Все, що треба для чудового ранку...

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

15/05/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дана кавомашина дуже зручна в користуванні

Саме ця модель гарно підходить для домашнього користування. Зручний забір молока зовні, забезпечує легке миття. Зрозумілий інтерфейс, 5 видів смачної кави, густа пінка. Рекомендую. Не пошкодуєте.

Плюси

Так

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

30/03/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

наконец-то моя мечта сбылась!

давно мечтала о такой кофемашине и вот моя мечта осуществилась. ни на секунду не пожалела о приобретении. она превзошла все мои ожидания. кофе получается отменный, но на зернах экономить не стоит. капучино и лате просто бомбические получаются! легкая в управлении и обслуживании

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

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      Примітки

      1. Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині з порівнянням із повністю автоматичними еспресо кавомашинами з вибором функцій одним натисканням (кава + молоко) (2018 р.).

      2. За температури 70–82°C.

      3. З розрахунку восьми замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

      4. не входить до комплекту