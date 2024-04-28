Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Молочна система LatteGo
Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу
Меню "My Coffee Choice"
Сенсорний дисплей
Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!
Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.
Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню «My Coffee Choice». Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.
4.8
з 5
246
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
Valiko190470
28/04/2024
Україна
Перевірений покупець
дуже задоволений кавомашиною
Кавомашина виправдала очікування і навіть більше. До неї взагалі не готував і не пив кавові напої з молоком. Тепер - тільки капучино та лате з додатковим еспресо. Система Late go від Філіпс - чудова.
Плюси
Смачні напої, все зручно, супер зручна та функціональна система молочних напоїв
Мінуси
Гучність
Цей відгук про Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
Цей відгук про Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
Кава машина
20/01/2024
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Виправдовує очікування
Сподобався смак кави, простота інтерфейсу при вибору виду кави. Мінус- гучна при приготуванні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
JUK2
02/11/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудова кавомашина
Давно мріяв про кавомашини. Це просто супер і кавадуже смачна
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині з порівнянням із повністю автоматичними еспресо кавомашинами з вибором функцій одним натисканням (кава + молоко) (2018 р.).
За температури 70–82°C.
З розрахунку восьми замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
Не входить до комплекту