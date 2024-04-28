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  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

Більше не доступний

Серія 3200Автоматична кавомашина

EP3246/70

4.8
| (246) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб
5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
Легко готуйте запашні кавові напої, як-от еспресо, кава, капучино та лате-мак’ято, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає молочні напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд*
Переглянути всі переваги

Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко*

5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

  • Молочна система LatteGo

  • Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу

  • Меню "My Coffee Choice"

  • Сенсорний дисплей

Насолоджуйтеся 5 видами кави, включаючи капучино

Насолоджуйтеся 5 видами кави, включаючи капучино

Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!

Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.

Регулюйте міцність аромату та кількість кави з меню «My Coffee Choice»

Регулюйте міцність аромату та кількість кави з меню «My Coffee Choice»

Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню «My Coffee Choice». Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.

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Відгуки

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4.8

з 5

246

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

28/04/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

дуже задоволений кавомашиною

Кавомашина виправдала очікування і навіть більше. До неї взагалі не готував і не пив кавові напої з молоком. Тепер - тільки капучино та лате з додатковим еспресо. Система Late go від Філіпс - чудова.

Плюси

Смачні напої, все зручно, супер зручна та функціональна система молочних напоїв

Мінуси

Гучність

Цей відгук про Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

Цей відгук про Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

20/01/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Виправдовує очікування

Сподобався смак кави, простота інтерфейсу при вибору виду кави. Мінус- гучна при приготуванні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

02/11/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудова кавомашина

Давно мріяв про кавомашини. Це просто супер і кавадуже смачна

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

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      Примітки

      1. Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині з порівнянням із повністю автоматичними еспресо кавомашинами з вибором функцій одним натисканням (кава + молоко) (2018 р.).

      2. За температури 70–82°C.

      3. З розрахунку восьми замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

      4. Не входить до комплекту