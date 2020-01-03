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    • 8 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше 8 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше 8 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
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      Серія 4300 Повністю автоматична еспресо кавомашина

      EP4346/71

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      8 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

      Легко готуйте запашні кавові напої, як-от еспресо, кава, капучино та лате-мак’ято, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає молочні напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд*

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      Серія 4300 Повністю автоматична еспресо кавомашина

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      Серія 4300

      Повністю автоматична еспресо кавомашина

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      8 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

      Молочну систему LatteGo можна промити неймовірно швидко*

      • 8 видів напоїв
      • LatteGo
      • Чорний
      Насолоджуйтеся 8 видами кавових напоїв, зокрема лате-мак’ято

      Насолоджуйтеся 8 видами кавових напоїв, зокрема лате-мак’ято

      У різні моменти хочеться різної кави – від міцної еспресо до приємного капучино. Ця повністю автоматична еспресо кавомашина миттєво забезпечує ідеальні результати без жодних проблем.

      Капучино із шовковистою молочною пінкою, зварений самостійно вдома.

      Капучино із шовковистою молочною пінкою, зварений самостійно вдома.

      Насолоджуйтеся капучино із шовковистою молочною пінкою та можливістю додавати улюблені рослинні замінники молока. Завдяки технології піноутворення в циклонній камері LatteGo перетворює різні типи молока та його рослинних замінників із потрібними жирністю та вмістом білка в максимально щільний шар пінки.

      До 5000 чашок*** без видалення накипу завдяки AquaClean

      До 5000 чашок*** без видалення накипу завдяки AquaClean

      Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок*** без потреби видаляти з пристрою накип.

      Неймовірно легко чистити завдяки LatteGo: 2 частини, жодних трубок

      Неймовірно легко чистити завдяки LatteGo: 2 частини, жодних трубок

      Для зручності контейнер для меленої кави і лоток для крапель LatteGo можна покласти в посудомийну машину. Це допоможе зекономити час і забезпечить гігієнічне чищення.

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      Розкрийте смак своєї кави за допомогою нашої міцної керамічної кавомолки. Наші кавомолки дозволяють вивільнити всі аромати й смаки кавових зерен. Вони виготовлені зі 100%-го керамічного матеріалу, що гарантує, що їхнього терміну служби вистачить щонайменше на 20 000 чашок свіжозмеленої кави – від грубого до ультрадрібного помелу.

      Регулюйте аромат та об’єм за допомогою регулятора кави

      Регулюйте аромат та об’єм за допомогою регулятора кави

      Зробіть будь-яку каву своєю улюбленою за допомогою простих налаштувань регулятора кави, зокрема насиченості, тривалості приготування кавових і молочних напоїв.

      Для зручності деталі можна мити в посудомийній машині

      Для зручності деталі можна мити в посудомийній машині

      Для зручності систему обробки молока, лоток для крапель і контейнер для меленої кави можна покласти в посудомийну машину. Це допоможе зекономити час і забезпечить гігієнічне чищення.

      Легке 12-крокове налаштування помелу для приготування напоїв на свій смак

      Легке 12-крокове налаштування помелу для приготування напоїв на свій смак

      Наші надійні керамічні жорна можна налаштувати у 12 кроків, що дозволяє перетворити зерна на надзвичайно дрібний порошок чи грубу суміш.

      Ідеальна температура, аромат та пінка чашка за чашкою**

      Ідеальна температура, аромат та пінка чашка за чашкою**

      Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави та отриманням аромату, зберігаючи температуру води в межах 90–98°C та регулюючи швидкість потоку води для приготування смачної кави.

      Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному дисплею

      Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному дисплею

      Між вами й наступною чашкою смачної кави немає жодних перешкод завдяки нашому простому в користуванні дисплею. Виконавши кілька кроків, ви можете легко налаштувати смак напою зі свіжих зерен й одразу насолодитися ним.

      Ваш ідеальний напій щоразу завдяки 2 профілям користувача

      Насолоджуйтеся щоразу улюбленою кавою завдяки двом профілям користувача, які зберігають ваші персоналізовані рецепти. Додатковий профіль гостя дозволяє вашим відвідувачам смакувати каву саме так, як їм це подобається, без зміни ваших налаштувань.

      На 40% тихіше завдяки технології SilentBrew**

      Наша запатентована технологія SilentBrew значно знижує рівень шуму від кавомашини, дозволяючи вам насолоджуватися процесом приготування ароматної кави. Завдяки ефективному звуковому ізолюванню та тихій роботі жорен наші машини виробляють на 40% менше шуму порівняно з попередніми моделями та сертифіковані Quiet Mark.

      Технічні характеристики

      • Країна походження

        Розроблено у
        Італія
        Виготовлено у
        Румунія

      • Індивідуальне налаштування

        Налаштування міцності аромату
        5
        Налаштування помелу
        12
        Тривалість приготування кавових і молочних напоїв
        Регулюється
        Система попереднього заварювання
        Так
        Профілі користувачів
        • 2
        • Гість
        Налаштування температури
        3

      • Різноманіття

        Напої
        • Еспресо
        • Гаряча вода
        • Капучино
        • Кава
        • Спінювання молока
        • Рістрето
        • Лате макіато
        • Кава з молоком
        • Американо
        • Кафе крема
        Мелена кава
        Так
        Подвійна чашка
        Так
        Подвійна чашка молока
        Ні

      • Інші функції

        Знімна група заварювання
        Так
        Ущільнювач для збереження аромату
        Так
        Видалення накипу за вказівками
        Так
        AquaClean
        Так

      • Аксесуари

        Входить в комплект
        • Мірна ложка
        • Тестова смужка для перевірки жорсткості води
        • Фільтр AquaClean
        • Трубка для жиру
        • Кришка для зберігання LatteGo

      • Технічні характеристики

        Колір (кольори)
        Чорний
        Напруга
        230  V
        Довжина шнура
        100  cm
        Частота
        50  Hz
        Ємність молочника
        0,26  L
        Ємність контейнера для відходів
        12  servings
        Ємність резервуара для води
        1,8  L
        Місткість ємності для кавових зерен
        275  g
        Вага виробу
        8  kg
        Контейнер для відходів
        Фронтальний доступ
        Ємність для води
        Фронтальний доступ
        Макс. висота чашки
        150  mm
        Сумісність фільтрів
        AquaClean
        Тиск помпи
        15  bar
        Розміри виробу
        246x372x433  mm
        Завершення
        Сріблясте покриття, нанесене спреєм

      • Загальні технічні характеристики

        Молочне рішення
        LatteGo
        Регульована висота носика
        85–145  mm
        Легке чищення та технічне обслуговування
        Підтримка фільтра AquaClean
        Деталі можна мити в посудомийній машині
        • LatteGo
        • Лоток для крапель
        Тип дисплея
        TFT

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Екологічність

        Екорежим
        Так
        Споживання електроенергії під час заварювання
        1500  W
        Пакувальний матеріал з можливістю переробки
        > 95%

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      • Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині з порівнянням із повністю автоматичними еспресо кавомашинами з вибором функцій одним натисканням (кава + молоко) (2023 р.).
      • ** Порівняно з попередніми версіями еспресо-машин Philips
      • * З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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