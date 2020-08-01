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8 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
Легко готуйте запашні кавові напої, такі як еспресо, кава, капучіно та лате макіато, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає молочні напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд*.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Автоматична кавомашина
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У різні моменти хочеться різної кави – від міцної еспресо до приємного капучино. Ця повністю автоматична еспресо кавомашина миттєво забезпечує ідеальні результати без жодних проблем.
Між вами й наступною чашкою смачної кави немає жодних перешкод завдяки нашому простому в користуванні дисплею. Виконавши кілька кроків, ви можете легко налаштувати смак напою зі свіжих зерен й одразу насолодитися ним.
Зробіть будь-яку каву своєю улюбленою за допомогою простих налаштувань регулятора кави, зокрема насиченості, тривалості приготування кавових і молочних напоїв.
Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави та отриманням аромату, зберігаючи температуру води в межах 90–98°C та регулюючи швидкість потоку води для приготування смачної кави.
Наші надійні керамічні жорна можна налаштувати у 12 кроків, що дозволяє перетворити зерна на надзвичайно дрібний порошок чи грубу суміш.
Розкрийте смак своєї кави за допомогою нашої міцної керамічної кавомолки. Наші кавомолки дозволяють вивільнити всі аромати й смаки кавових зерен. Вони виготовлені зі 100%-го керамічного матеріалу, що гарантує, що їхнього терміну служби вистачить щонайменше на 20 000 чашок свіжозмеленої кави – від грубого до ультрадрібного помелу.
Для зручності контейнер для меленої кави і лоток для крапель LatteGo можна покласти в посудомийну машину. Це допоможе зекономити час і забезпечить гігієнічне чищення.
Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок*** без потреби видаляти з пристрою накип.
Група заварювання – це серце будь-якої повністю автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.
Для зручності систему обробки молока, лоток для крапель і контейнер для меленої кави можна покласти в посудомийну машину. Це допоможе зекономити час і забезпечить гігієнічне чищення.
Насолоджуйтеся капучино із шовковистою молочною пінкою та можливістю додавати улюблені рослинні замінники молока. Завдяки технології піноутворення в циклонній камері LatteGo перетворює різні типи молока та його рослинних замінників із потрібними жирністю та вмістом білка в максимально щільний шар пінки.
Насолоджуйтеся щоразу улюбленою кавою завдяки двом профілям користувача, які зберігають ваші персоналізовані рецепти. Додатковий профіль гостя дозволяє вашим відвідувачам смакувати каву саме так, як їм це подобається, без зміни ваших налаштувань.
Країна походження
Індивідуальне налаштування
Різноманіття
Інші функції
Аксесуари
Технічні характеристики
Загальні технічні характеристики
Обслуговування
Екологічність
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