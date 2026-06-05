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Philips серія 5400 Автоматична кавомашина

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Philips серія 5400Автоматична кавомашина

EP5447/90

Philips серія 5400 Автоматична кавомашина

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  • Support movie How to install and use the Philips EP5400 series
    Support movie How to install and use the Philips EP5400 series
  • How to remove and insert the brew group Philips 5400 Espresso series
    How to remove and insert the brew group Philips 5400 Espresso series
  • How to clean the Philips 5400 Espresso series
    How to clean the Philips 5400 Espresso series
  • How to descale the Philips 5400 Espresso series
    How to descale the Philips 5400 Espresso series

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Інструкції і документація

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 468.1 kB
  • 13 March 2026

4300 series_5400 series_Quick Start Guide

  • PDF файл, 2.5 MB
  • 11 June 2026

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